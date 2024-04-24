У обновлённых Audi Q7 и Q8 PHEV подрос запас хода

Компания Audi сравнительно недавно представила рестайлинговые кроссоверы Q7 и Q8: дебют «ку седьмого» прошёл в конце января текущего года, а «ку восьмого» – в сентябре 2023-го. Теперь производитель подготовил обновлённые подключаемые гибриды – Audi Q7 TFSI e quattro и Q8 TFSI e quattro.

На фото: обновлённый кроссовер Audi Q7 TFSI e quattro

В списке обновок у этих кроссоверов немецкой марки числится пересмотренная силовая установка. Подзаряжаемые гибриды Q7 TFSI e quattro и Q8 TFSI e quattro снабдили новой батареей, её ёмкость составляет 25,9 кВт*ч. Запас хода при движении только на электротяге у этих SUV вырос до 85 км (при расчёте по циклу WLTP). Отметим, у дореформенных версий ёмкость аккумулятора была равна 17,3 кВт*ч, а дальнобойность в «электрорежиме» составляла всего 42 км.



В состав установки Audi Q7 и Q8 PHEV помимо более ёмкой батареи входят работающие в тандеме 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель и модернизированный электромотор, интегрированный в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Совокупная отдача у Q7 и Q8 в версии 55 TFSI e quattro равна 394 л.с., а максимальный крутящий момент – 600 Нм. У таких кроссоверов на разгон с места до «сотни» уходит 5,7 секунды.



На фото: салон обновлённого кроссовера Audi Q7 TFSI e quattro

У исполнений 60 TFSI e quattro суммарная мощность подключаемой гибридной силовой установки составляет 490 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм. У этих SUV время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 5 секунд. Максимальная скорость обновлённых гибридов во всех упомянутых версиях ограничена электроникой на отметке 240 км/ч. На полную зарядку батареи требуется примерно 3 часа 45 минут.



На фото: обновлённый кроссовер Audi Q8 TFSI e quattro

В стандартное оснащение входят камера заднего вида, а также светодиодная головная оптика, а за доплату доступны матричные фары и светодиодные фонари с цифровым управлением. В зависимости от версии модели, за доплату доступны новые оригинальные колёсные диски размером от 21 до 23 дюймов (в базе – от 19 до 21 дюйма). Интерьер посвежевших Q7 и Q8 PHEV имеет контрастные цвета обивки кресел, а также различные варианты декоративных вставок. Список оборудования расширился за счёт новых систем помощи водителю.



Дилеры бренда в Европе начнут принимать заказы на обновлённые кроссоверы Audi Q7 TFSI e quattro и Q8 TFSI e quattro в текущем месяце. Стартовая стоимость «ку седьмого» в версии с индексом 55 составляет 85 500 евро, а за вариант с индексом 60 просят не менее 96 000 евро. Цена «ку восьмого» в идентичных исполнениях равна 92 900 и 103 200 евро соответственно.



На фото: салон обновлённого кроссовера Audi Q8 TFSI e quattro

Напомним, в начале текущего месяца дебютировал обновлённый Audi S3: он получил более мощную технику, полный привод от RS 3 и доработанное шасси.

