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Микровэн Mitsubishi Delica D:2 обновлён следом за исходным Suzuki Solio

13.02.2025 530 0 0

В Японии анонсирован рестайлинговый вэн Mitsubishi Delica D:2. Как и прежде, покупателям будут доступны версии со стандартным дизайном и более агрессивным обликом. И обе изменились так же, как представленные ранее аналогичные варианты донорского Suzuki Solio.

Имя Delica носит не только знакомый россиянам полноценный минивэн, но и другие модели Mitsubishi. Так, в Японии присутствует микровэн Mitsubishi Delica D:2, который представляет собой Suzuki Solio актуального поколения с другой эмблемой (предыдущие «двойки» были клонами прежних же компактов Suzuki). В начале текущего года исходный Solio пережил рестайлинг. Теперь же пришла очередь и близнеца с тремя «бриллантами».

Слева — обновленный микровэн Mitsubishi Delica D:2 Custom, справа — стандартный вариант. Рестайлинговые Suzuki Solio Bandit и просто Solio выглядят точно так же, разница — лишь в эмблеме

Как и Suzuki Solio, вэн Mitsubishi Delica D:2 имеет два варианта дизайна – стандартный и рассчитанный на более молодежную аудиторию, вторая версия называется Delica D:2 Custom (в случае с Suzuki – это Solio Bandit). Обе модификации изменились так же, как аналогичные исполнения донорской модели. Машинам досталась новая и более внушительная радиаторная решетка. Delica D:2 Custom вдобавок получила массивные хромированные накладки, которые образуют «икс». Любопытно, что такое решение больше соответствует фирменному стилю Mitsubishi, чем Suzuki. Для обеих версий также была расширена палитра цветов кузова.

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Интерьер реформы почти не затронули, разве что поменяли цвета материалов отделки. Список оборудования пополнили электрический стояночный тормоз и система оповещения о забытых на заднем сиденье вещах. Кроме того, модернизирован адаптивный круиз-контроль, а система удержания в полосе движения теперь входит в базу.

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Техника, разумеется, от Suzuki. Следом за Solio микровэн Mitsubishi Delica D:2 перешел с четырехцилиндрового атмосферника 1.2 с заводским индексом K12C на трехцилиндровый атмосферный же мотор Z12E аналогичного объема. Отдача нового двигателя составляет 82 л.с. и 102 Нм против 91 л.с. и 118 Нм у предшественника. Delica D:2 по умолчанию имеет стартер-генератор, все версии комплектуются вариатором. Привод передний или полный.

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Цены рестайлинговых Mitsubishi Delica D:2 и Delica D:2 Custom уже объявлены, но полномасштабный старт продаж намечен на конец февраля. Стандартный микровэн обойдется минимум в 2 101 000 йен (около 1,3 млн рублей по текущему курсу), «молодежный» вариант стоит от 2 352 900 йен (1,4 млн рублей). Исходный Suzuki Solio традиционно чуть дешевле.

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