Микровэн Mitsubishi Delica D:2 обновлён следом за исходным Suzuki Solio

Имя Delica носит не только знакомый россиянам полноценный минивэн, но и другие модели Mitsubishi. Так, в Японии присутствует микровэн Mitsubishi Delica D:2, который представляет собой Suzuki Solio актуального поколения с другой эмблемой (предыдущие «двойки» были клонами прежних же компактов Suzuki). В начале текущего года исходный Solio пережил рестайлинг. Теперь же пришла очередь и близнеца с тремя «бриллантами».
Как и Suzuki Solio, вэн Mitsubishi Delica D:2 имеет два варианта дизайна – стандартный и рассчитанный на более молодежную аудиторию, вторая версия называется Delica D:2 Custom (в случае с Suzuki – это Solio Bandit). Обе модификации изменились так же, как аналогичные исполнения донорской модели. Машинам досталась новая и более внушительная радиаторная решетка. Delica D:2 Custom вдобавок получила массивные хромированные накладки, которые образуют «икс». Любопытно, что такое решение больше соответствует фирменному стилю Mitsubishi, чем Suzuki. Для обеих версий также была расширена палитра цветов кузова.
Интерьер реформы почти не затронули, разве что поменяли цвета материалов отделки. Список оборудования пополнили электрический стояночный тормоз и система оповещения о забытых на заднем сиденье вещах. Кроме того, модернизирован адаптивный круиз-контроль, а система удержания в полосе движения теперь входит в базу.
Техника, разумеется, от Suzuki. Следом за Solio микровэн Mitsubishi Delica D:2 перешел с четырехцилиндрового атмосферника 1.2 с заводским индексом K12C на трехцилиндровый атмосферный же мотор Z12E аналогичного объема. Отдача нового двигателя составляет 82 л.с. и 102 Нм против 91 л.с. и 118 Нм у предшественника. Delica D:2 по умолчанию имеет стартер-генератор, все версии комплектуются вариатором. Привод передний или полный.
Цены рестайлинговых Mitsubishi Delica D:2 и Delica D:2 Custom уже объявлены, но полномасштабный старт продаж намечен на конец февраля. Стандартный микровэн обойдется минимум в 2 101 000 йен (около 1,3 млн рублей по текущему курсу), «молодежный» вариант стоит от 2 352 900 йен (1,4 млн рублей). Исходный Suzuki Solio традиционно чуть дешевле.
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