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  • Delica сменила поколение, но это не тот самый вэн, да и не совсем Mitsubishi

Delica сменила поколение, но это не тот самый вэн, да и не совсем Mitsubishi

24.12.2020 406 0 0

В Японии представлен свежий микровэн Mitsubishi Delica D:2. Как и во всех предыдущих поколениях, модель не является собственной разработкой марки – эмблемы в виде трех бриллиантов навесили на компакт Suzuki.

 

Имя Delica носит не только тот самый минивэн, который хорошо знаком и россиянам (хотя у нас его и не продают), но и другие модели Mitsubishi. Так, в 2011-2019 гг. в гамму марки входили Delica Van и Delica D:3, то есть клоны фургона Nissan NV200 и его пассажирской версии. Кроме того, с 2011-го в Японии выпускают пятиместный микровэн Delica D:2 – близнеца Suzuki Solio. Исходный компакт Suzuki в минувшем месяце перешел в новое поколение, теперь же настала очередь и вэна Mitsubishi. Кстати, для Delica D:2 это третья генерация, тогда как для Solio – уже четвертая («первый» Solio дебютировал в 1999-м, он «вырос» из модели Wagon R).

Mitsubishi Delica D:2 нового поколения
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Mitsubishi Delica D:2 нового поколения
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Mitsubishi Delica D:2 нового поколения
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Mitsubishi Delica D:2 нового поколения
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Как и ее предшественницы, новая Delica D:2 внешне полностью скопировала модель Suzuki, разница лишь в эмблемах. На выбор по-прежнему предлагаются две версии – стандартная и с более агрессивным обликом. Последняя в случае с Mitsubishi имеет приставку Custom, ну а такой вэн Suzuki зовется Solio Bandit.

В основе близнецов все так же лежит «тележка» Heartect. Обе модели после смены поколений вытянулись в длину, этот показатель теперь равен 3790 мм: для «классических» вариантов прибавка составила 80 мм, для «молодежных» — 70 мм. Вдобавок на 20 мм увеличена ширина (теперь 1645 мм) и на 100 мм выросла длина грузового отсека (японцы объем в литрах не приводят). А вот высота и колесная база не изменились – 1745 и 2480 мм соответственно. Еще доработаны шумо- и виброизоляция.

Mitsubishi Delica D:2 Custom нового поколения
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Mitsubishi Delica D:2 Custom нового поколения
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Внутри Delica D:2 тоже повторила Solio, если сравнивать с моделями предыдущего поколения, то в салоне появилась новая передняя панель, другими стали и дефлекторы обдува, улучшены материалы отделки, при этом «приборка» по-прежнему расположена по центру. У кресел второго ряда имеется продольная регулировка, плюс регулировка наклона спинок. Как и для вэна Suzuki, для Делики также предусмотрены проекционный дисплей, мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином, электропривод обеих сдвижных дверей (в «базе» — электропривод левой двери). Есть и комплекс систем безопасности, у Mitsubishi он называется e-Assist (у Suzuki это Safety Support), в него входят камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков.

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Единственное отличие в плане техники – Delica D:2 бывает только «мягким» гибридом: атмосферная «четверка» K12C 1.2 (91 л.с., 118 Нм) имеет довесок в виде стартер-генератора (3,1 л.с., 50 Нм), который помогает при трогании, плюс он может отключить бензиновый мотор, если скорость упала до 13 км/ч. Вэн комплектуется вариатором, привод – передний или полный. Между тем у Suzuki Solio еще есть «традиционная» версия (предусмотрена только для базовой модели) — с тем же мотором 1.2, но без довеска.

Новые Suzuki Solio и Solio Bandit
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Новые Suzuki Solio и Solio Bandit
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Новые Suzuki Solio и Solio Bandit
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Новые Suzuki Solio и Solio Bandit
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Новая Mitsubishi Delica D:2 стоит от 1 883 200 йен (около 1 373 000 рублей по актуальному курсу), за Delica D:2 Custom, которая доступна лишь в богатых комплектациях, просят минимум 2 273 700 йен (1 658 000 рублей). «Мягкогибридные» вэны Suzuki Solio и Solio Bandit стоят от 1 850 200 и от 2 006 400 йен соответственно (1 349 000 и 1 463 000 рублей). Ну а цена чисто бензиновой модели Suzuki начинается с отметки в 1 581 800 йен (1 154 000 рублей). За пределами Японии близнецов продавать не планируют.

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