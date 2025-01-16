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  • Представлен рестайлинговый Suzuki Solio: более внушительный дизайн и новый мотор

Представлен рестайлинговый Suzuki Solio: более внушительный дизайн и новый мотор

16.01.2025 148 0 0

Как и прежде, микровэн Suzuki доступен в стандартной и «молодежной» версиях. Обеим рестайлинг принес новую радиаторную решетку, плюс было улучшено оснащение. А на смену четырехцилиндровому атмосфернику пришел трехцилиндровый двигатель.

В актуальном, четвертом по счету поколении микровэн Suzuki Solio пребывает с 2020-го. Как и положено этому популярному в Японии сегменту, модель имеет два варианта дизайна – стандартный и рассчитанный на более молодежную аудиторию, вторая модификация зовется Solio Bandit. Год минувший семейство закончило в «плюсе»: реализовано 52 404 автомобиля, что на 9% больше по сравнению с 2023-м. Ну а плановый рестайлинг должен развить успех Suzuki Solio.

Сверху — дореформенные Suzuki Solio и Suzuki Solio Bandit. Внизу — рестайлинговые машины

Обе модификации получили новую радиаторную решетку, благодаря чему стали выглядеть более внушительно. У стандартного Suzuki Solio спереди теперь красуются массивные хромированные плашки. А у Solio Bandit появился «гриль» с вертикальными вставками, плюс решетку этой версии «уронили» до нижней кромки бампера. Ну и еще у «молодежного» вэна иначе оформлены противотуманки. Для обоих исполнений также расширили палитру цветов кузова.

Обновленный Suzuki Solio
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Обновленный Suzuki Solio
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Обновленный Suzuki Solio
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Интерьер реформы не затронули. Зато улучшено оснащение – например, появились электрический стояночный тормоз и система оповещения о забытых на заднем сиденье вещах (впервые для Suzuki). Также доработан адаптивный круиз-контроль, плюс система удержания в полосе движения теперь входит в список стандартного оборудования.

Обновленный Suzuki Solio Bandit
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Обновленный Suzuki Solio Bandit
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Обновленный Suzuki Solio Bandit
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Обновленный Suzuki Solio Bandit
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На смену бензиновому четырехцилиндровому атмосфернику 1.2 с заводским индексом K12C пришел трехцилиндровый атмосферный же мотор Z12E аналогичного объема (этот двигатель ставят и на свежий Suzuki Swift). Отдача нового движка составляет 82 л.с. и 102 Нм против 91 л.с. и 118 Нм у предшественника. Suzuki Solio бывает только в виде «мягкого» гибрида со стартер-генератором, все версии комплектуются вариатором. Привод передний или полный.

Интерьер Suzuki Solio
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Интерьер Suzuki Solio
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Интерьер Suzuki Solio
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Интерьер Suzuki Solio Bandit
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Цена рестайлингового Suzuki Solio начинается с отметки 1 926 100 йен (около 1,3 млн рублей по актуальному курсу), обновленный Suzuki Solio Bandit стоит от 2 303 400 йен (1,5 млн рублей).

Между тем у микровэнов Suzuki еще есть братья под маркой Mitsubishi – Delica D:2 и Delica D:2 Custom. Очевидно, эти машины тоже подвергнут рестайлингу.

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