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  • Hyundai раскрыла салон кросс-хэтча Ioniq 5, который могут привезти в Россию

Hyundai раскрыла салон кросс-хэтча Ioniq 5, который могут привезти в Россию

15.02.2021 242 0 0

Корейская компания распространила очередные тизеры первой серийной модели своего нового суббренда. Одновременно названа дата премьеры — электрическую «пятидверку» представят уже на следующей неделе.

 

О том, что Ioniq превратится в отдельный бренд для электрокаров, компания Hyundai объявила минувшим летом. Напомним, пока под эти именем еще выпускают лифтбек, доступный в виде электромобиля, обычного гибрида и гибрида с возможностью подзарядки от электросети. А первенцем марки Ioniq станет кросс-хэтчбек с индексом 5, созданный по мотивам концепта Hyundai 45, который представили в 2019-м. Внешность серийной «пятидверки» нам уже показали на рендерах и видеотизерах, теперь же раскрыт интерьер. Ну и еще в Hyundai уточнили дату мировой премьеры – она пройдет онлайн 23 февраля.

Судя по картинкам, как и у шоу-кара, у товарного Ioniq 5 цифровая «приборка» и тачскрин мультимедийной системы объединены в большое табло. Расположенная между передними креслами консоль движется в продольном направлении, что, по мнению разработчиков, должно облегчать выход и посадку, если машина припаркована в узком месте. Эту консоль в Hyundai назвали Universal Island (то есть «Универсальный остров»). У передних кресел есть выдвигающиеся подставки для ног, а сами сиденья сделали на 30% тоньше (по сравнению с другими моделями компании), дабы сзади было просторнее. Также ранее в Hyundai заявили о том, что спинки передних сидений откидываются назад под углом 90 градусов «одним нажатием кнопки». Плюс благодаря предыдущим тизерам мы знаем, что внутри установили розетку, к которой можно подключать электроприборы мощностью до 3,5 кВт (функцию назвали V2L, Vehicle-to-Load).

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Салон отделан материалами из вторсырья. Например, «экокожа» обработана и окрашена экстрактами растительного масла, а рулевое колесо, передняя панель и дверные панели окрашены биоэмалью, сделанной на основе масел рапса и кукурузы.

Что же касается экстерьера, то главные «фишки» — «пиксельная» оптика (как головная, так и фонари), заходящий на крылья капот и выдвижные ручки дверей. Вдобавок электрокару достались 20-дюймовые колеса.

Напомним, Ioniq 5 стал первой моделью, построенной на модульной платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), которую создали специально для «электричек» концерна Hyundai-Kia. У базовых машин на этой «тележке» — задний привод (то есть электромотор расположен на задней оси), у дорогих версий – два электродвигателя и, соответственно, полный привод. Вполне возможно, что топовый Ioniq 5 – полноприводный. По неофициальным данным, на выбор предложат два варианта батареи – емкостью 58 или 73 кВт*ч, во втором случае «дальнобойность» якобы составит около 500 км (по циклу WLTP). Для Ioniq 5 предусмотрена «сверхбыстрая зарядка» — от терминалов с напряжением 800 вольт и мощностью 350 кВт можно будет получить запас хода более 100 км всего за пять минут.

В Европе кросс-хэтч стартует в «приветственной» спецверсии Project 45 с расширенным списком оборудования, всего будет выпущено 3000 таких электрокаров. Прием заказов откроют почти сразу после премьеры, оставить заявку на Ioniq 5 Project 45 смогут жители Норвегии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов, поставки начнутся летом.

Ioniq 5
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Ioniq 5
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Ioniq 5
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В следующем году должна появиться вторая модель Ioniq – это будет седан, созданный по мотивам концепта Hyundai Prophecy. А в 2024 году гамма пополнится полноразмерным кроссовером Ioniq 7 (его предвестник показан только на картинках).

Между тем марку Ioniq планируют вывести и на российский рынок, причем уже в этом году, о чем ранее сообщил глава местного подразделения Hyundai. Судя по всему, речь шла как раз о кросс-хэтче Ioniq 5.

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