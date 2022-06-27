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  • Hyundai продолжает готовиться к презентации Ioniq 6: появились детальные тизеры

Hyundai продолжает готовиться к презентации Ioniq 6: появились детальные тизеры

27.06.2022 139 0 0

Новинка сохранила обтекаемый силуэт, позаимствованный у концепта Prophecy. Ожидается, что модель дебютирует в июле текущего года.

 

Ioniq «отпочковался» от Hyundai и стал отдельным «зелёным» брендом ещё в 2020 году. Первенцем новой марки оказался кросс-хэтч Ioniq 5, базирующийся на шоу-каре Hyundai 45: эта модель стартовала весной прошлого года. Напомним, линейку в 2023-ем пополнит большой кроссовер Ioniq 7, в основу которого ляжет концепт Hyundai Seven. В ближайшее время корейцы покажут седан Ioniq 6: его создают по мотивам прототипа Prophecy, раскрывшегося в марте 2020-го.

Тизер Ioniq 6

Скорее всего, Ioniq 6 представят совсем скоро. Ранее компания опубликовала короткое и малоинформативное видео, а также карандашный набросок будущей новинки. Ожидается, что модели оставят обтекаемую форму кузова и футуристичный дизайн, позаимствованные у концепта Prophecy. У модели, вероятно, будет покатое ветровое стекло, большие колёса и спойлер в виде «утиного хвоста» на корме, а головную оптику и задние фонари оформят в «пиксельном стиле» (как у Ioniq 5 и Hyundai Staria).

Тизер Ioniq 6

Теперь производитель опубликовал ещё несколько новых тизеров, демонстрирующих различные детали экстерьера и элементы декора будущего седана. Судя по этим снимкам, у Ioniq 6 будет покатая «купеобразная» крыша, утопленные дверные ручки, легкосплавные диски, оформленные в стиле Hyundai N, а также камеры, расположенные на месте боковых зеркал.

Тизер Ioniq 6

На снимках частично видны также двухцветные передний и задний бамперы с лаконичными воздухозаборниками и необычной формы оптикой, состоящей из крупных светодиодных «пикселей». Одним из наиболее заметных элементов стала диодная панель практически во всю ширину кормы, интегрированная, вероятно, в задний спойлер. Пока не совсем ясно, выполняет ли она роль задних фонарей или же этот такой огромный «стоп-сигнал».

Тизер Ioniq 6

По-прежнему нет официальной информации о салоне, однако в Корее ранее был замечен прототип новинки. Сообщалось, что у него, как и у Ioniq 5 «плавающая» центральная консоль (Universal Island). Скорее всего, Ioniq 6 оснастили виртуальной «приборкой» и современной информационно-развлекательной системой с большим тачскрином, как у других актуальных моделей Hyundai.

На фото: концепт Hyundai Prophecy

Как мы сообщали ранее, в основу Ioniq 6 лежит та же платформа E-GMP, на которой базируются Ioniq 5 и Kia EV6. По предварительным данным, модель получила тяговую батарею ёмкостью 77,4 кВт*ч, максимальный запас хода на одной зарядке у модели может превысить 483 км (расчёт по циклу EPA). Предполагается, что изначально клиентам предложат полноприводную версию с двухмоторной электрической установкой, совокупная мощность которой превысит 300 л.с. Позже линейку может пополнить заднеприводный вариант с единственным 200-сильным электродвигателем.

Не исключено, что в США Ioniq 6 придёт на смену Hyundai Sonata. Вероятно, актуальный седан получит ещё одно обновление до конца жизненного цикла, но преемника у него, скорее всего, не будет. Соната может покинуть линейку в 2025 году. Стоит отметить, что нынешний стартовый ценник Sonata в Штатах равен 24 500 долларов, стоимость гибридной версии составляет минимум 27 350 долларов. О том, сколько будет стоить Ioniq 6, в компании пока не рассказали, но, вероятно, седан окажется немногим дороже Ioniq 5, который на американском рынке можно купить не менее, чем за 39 950 долларов.

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