«Минус» ещё один седан: Hyundai Sonata может не получить преемника

Компания Hyundai начала выпускать седан Sonata ещё в 1985 году, за прошедшее время он успел семь раз сменить генерацию. Модель актуального восьмого поколения появилась в 2019-ом. Одним из главных рынков для Сонаты являются Штаты, однако падение продаж здесь наблюдалось с 2015-го по 2020-ый. По данным Carsalesbase, в течение «ковидного» года дилеры реализовали в США всего 76 997 экземпляров (на 12% меньше, чем в 2019-ом). Для сравнения, в пиковом для «четырёхдверки» 2012 году клиенты купили 230 605 машин. Отметим, по итогам прошлого года показатель вырос: за 2021-ый седан разошёлся на этом рынке тиражом в 93 142 единицы (+21%), но он всё же не дотягивает до результатов прошлых лет.



На фото: Hyundai Sonata (версия для американского рынка)

В компании это объясняют тем, что фокус клиентов сместился с седанов на электрокары, кроссоверы и внедорожники, а применительно к рынку США, солидную долю ещё занимают пикапы. Напомним, в течение последних нескольких лет многие бренды постепенно избавляются от седанов и хэтчбеков, это хорошо заметно на примере модельных линеек Ford и Chevrolet.



Как сообщает южнокорейское издание Chosun, компания Hyundai намерена в дальнейшем отказаться от седана Sonata. Так, по информации неназванного источника, модель актуальной генерации получит ещё одно обновление до конца жизненного цикла (скорее всего, уже в 2023 году), однако, новое поколение «четырёхдверки» не разрабатывается; в дальнейшем модель снимут с производства. Не исключено, что Соната «канет в Лету» примерно в 2025-ом. Кстати, продажи на домашнем рынке за прошлый год сократились: дилеры реализовали 63 109 единиц, что на 6,4% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом.



Предполагается, что частично занять место Hyundai Sonata в дальнейшем сможет Ioniq 6. Этот электромобиль пока не представлен, ожидается, что он дебютирует в ближайшие месяцы. По размеру он будет близок к нынешней Сонате (её габаритная длина составляет 4900 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1465 мм; расстояние между осями – 2840 мм).

Ожидается, что Ioniq 6 получит внешность в стиле концепта Prophecy, представленного весной 2020 года. Напомним, у этого шоу-кара покатая крыша, нет традиционных дверных ручек, а вместо боковых зеркал заднего вида установлены небольшие видеокамеры. Кроме того, электрокар получил широкие задние крылья, спойлер со встроенным стоп-сигналом, «пиксельную» светодиодную оптику, а сзади разместили крупное «табло».



В основу нового электрического седана корейской марки ляжет та же архитектура E-GMP, на которой базируется уже представленный Ioniq 5. Отметим, этот компактный SUV в декабре прошлого года вышел на американский рынок: за первые пять месяцев продаж кроссовер разошёлся в Штатах тиражом в 9074 экземпляра.

Стартовый ценник Hyundai Sonata в США составляет 24 500 долларов, за версию с гибридной силовой установкой придётся отдать не менее 27 350 долларов. Обновление в следующем году модели, очевидно, не повредит: несмотря на прирост в 2021-ом, в текущем году американцы не торопятся за Сонатой – за первую треть 2022-го клиенты купили всего 9806 шт. (на 68% меньше, чем в январе-апреле прошлого года).

