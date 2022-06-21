По мотивам Prophecy: Hyundai намекнул на обтекаемый силуэт Ioniq 6 с помощью эскиза

В основу новинки ляжет та же платформа E-GMP, на которой базируются Ioniq 5 и Kia EV6. Дебют модели, вероятно, пройдёт в следующем месяце.

Корейский производитель Hyundai превратил Ioniq в отдельный «зелёный» бренд ещё в 2020 году. Первенцем этой новой марки стал кросс-хэтч Ioniq 5, в его основу лёг шоу-кар Hyundai 45: новинка стартовала весной прошлого года. В 2023-ем должен появиться большой кроссовер Ioniq 7, базирующийся на концепте Hyundai Seven. Ну а в ближайшее время компания представит седан Ioniq 6, который будет создан по мотивам концепта Prophecy, показанного в марте 2020-го.



Предполагается, что Ioniq 6 дебютирует уже скоро, вероятно, в следующем месяце. Пока что в компании показали малоинформативный видеотизер и опубликовали эскиз будущей новинки. Судя по последнему, у модели будет обтекаемая форма и футуристичный дизайн. Рисунок обещает также покатое ветровое стекло, большие колёса и спойлер в виде «утиного хвоста» на корме. Предполагается, что у Ioniq 6 головную оптику и задние фонари оформят в «пиксельном стиле», как у Ioniq 5 и новой Hyundai Staria.



Эскиз Ioniq 6

О салоне официальной информации пока нет, но ранее в Корее был замечен прототип новинки. Этот автомобиль оснастили камерами вместо традиционных боковых зеркал, а центральная консоль оказалась «плавающей» (Universal Island), как у Ioniq 5. Вероятно, Ioniq 6 получит виртуальную «приборку», информационно-развлекательную систему, как у других актуальных моделей Hyundai с большим тачскрином.



На фото: концепт Prophecy

Напомним, у концепта Prophecy в футуристичном салоне не было рулевого колеса, его заменили на пару джойстиков: один встроили в переднюю левую дверь, второй – в центральный подлокотник, который разделяет передние сидения. Кнопки позволяют выбрать режим движения или активировать автопилот. Тогда сообщалось, что прототип готов к автономному вождению 4-го уровня: едет самостоятельно, но у водителя есть возможность взять управление на себя.



В основу Ioniq 6 ляжет та же платформа E-GMP, на которой базируются Ioniq 5 и Kia EV6. Автомобиль, вероятно, оснастят тяговым аккумулятором ёмкостью 77,4 кВт*ч. По предварительным данным, изначально клиентам предложат полноприводную версию с двухмоторной электрической установкой, совокупная мощность которой превысит 300 л.с. Позже линейку может пополнить заднеприводный вариант с единственным 200-сильным электродвигателем. Ожидается, что максимальный запас хода на одной зарядке у модели превысит 483 км (расчёт по циклу EPA).



На фото: салон концепта Prophecy

Ранее сообщалось, что Ioniq 6 может прийти на смену Hyundai Sonata: предполагается, что седан получит ещё одно обновление до конца жизненного цикла, однако, вероятно, преемника у него не будет. Вероятно, Соната «канет в Лету» примерно в 2025-ом. Нынешний стартовый ценник Hyundai Sonata в США составляет 24 500 долларов, за версию с гибридной силовой установкой придётся отдать не менее 27 350 долларов. Об ориентировочной стоимости Ioniq 6 в компании пока не сообщали, ожидается, что седан окажется немногим дороже Ioniq 5, который в Штатах можно купить минимум за 39 950 долларов.

