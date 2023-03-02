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  • Флагманский кроссовер Kia EV9: официальные изображения серийной версии

Флагманский кроссовер Kia EV9: официальные изображения серийной версии

02.03.2023 425 0 3

В плане дизайна экстерьера товарный трехрядный SUV многое перенял от одноименного концепта. Полноценную премьеру новая модель справит в конце марта.

Предвестника своего большого электрического кроссовера – шоу-кар EV9 – компания Kia показала под конец 2021-го, фото замаскированного тестового прототипа корейцы распространили минувшим летом. А теперь опубликованы первые тизеры серийной модели. Напомним, товарный электрокар унаследовал имя EV9, в гамме марки этот SUV займет позицию флагмана. При этом крупный кроссовер станет всего лишь второй моделью отдельного «зеленого» семейства, он присоединится к паркетнику EV6.

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Пропорции и стилистика концепта сохранены. Кроссовер получил вертикальные блоки фар и диодные «подковы» ходовых огней, вдобавок на заглушке, имитирующей радиаторную решетку, есть множество дополнительных светящихся элементов. Задние фонари – такие же, как у шоу-кара. А вот от наружных камер отказались: товарному EV9 достались традиционные зеркала.

Тестовый прототип Kia EV9
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Тестовый прототип Kia EV9
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Тестовый прототип Kia EV9
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Тестовый прототип Kia EV9
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Интерьер еще засекречен, хотя и так понятно, что у модели будут виртуальная приборка и большой сенсорный экран мультимедиа-системы, вопрос лишь в том, как их оформят: поместят в единый корпус или установят по отдельности. Впрочем, не исключено, что это и вовсе будет один дисплей – опять же, как у концепта.

Концепт Kia EV9 из 2021 года
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Концепт Kia EV9 из 2021 года
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Концепт Kia EV9 из 2021 года
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Концепт Kia EV9 из 2021 года
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Концепт Kia EV9 из 2021 года
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Концепт Kia EV9 из 2021 года
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В основе флагмана лежит платформа E-GMP, созданная специально для электрокаров концерна Hyundai-Kia (на этой «тележке» построены Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6). Ни размеров, ни информации о технике пока нет. Длина прототипа равна 4930 мм, ширина – 2055 мм, высота – 1790 мм, колесная база – 3100 мм. О начинке предвестника компания тоже не рассказывала, в Kia тогда лишь обозначили запас хода – до 483 км.

Дизайн товарного кроссовера Kia EV9 раскроют 15 марта, а полноценная презентация модели намечена на конец текущего месяца.

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