Kia готовит ещё один кроссовер: EV9 показался на новых снимках

Компания Kia в начале прошлого года обнародовала стратегию развития Plan S, согласно ей, в ближайшее время производитель сосредоточится на разработке, выпуске и продаже электромобилей. Полный переход на «зелёный» транспорт в Европе намечен на 2035-ый, для других ключевых рынков назначен более поздний срок – 2040 год. Флагманским кроссовером электрической линейки Kia станет EV9.



На фото: концепт Kia EV9

В основу нового SUV ляжет одноимённый концепт, который Kia представила в ноябре прошлого года в рамках выставки в Лос-Анджелесе. Напомним, автомобиль базируется на модульной платформе E-GMP (так же, как и кросс-хэтчбек EV6). У шоу-кара EV9 длина равна 4930 мм (на 70 мм короче, чем большой кроссовер Kia Telluride), ширина – 2055 мм, а высота – 1790 мм; расстояние между осями составляет 3100 мм (на 200 мм длиннее, чем у Telluride). У электрокроссовера три ряда сидений.



Сейчас прототип товарной версии находится на этапе испытаний в научно-исследовательском центре Kia в корейском Намьянге. Здесь кроссовер проверяют в условиях бездорожья, кроме того, он ездит по покрытию, имитирующему мощёные дороги в Бельгии (это позволяет регулировать настройки рулевого управления и подвески). Отметим, официальная премьера серийной версии модели пойдёт в первом квартале 2023 года.



На фото: прототип Kia EV9

Пока что Kia опубликовала несколько снимков прототипа кроссовера EV9, которые были сделаны в ходе тестов. Автомобиль на фотографиях тщательно скрыт с помощью маскировочной плёнки, однако, судя по его силуэту, он будет мало чем отличаться от концепта, представленного осенью прошлого года. Так, у серийного SUV будут привычно открывающиеся задние двери, стандартные дверные ручки, а ещё традиционные боковые зеркала вместо камер заднего вида. Расположение заглушки на месте решётки радиатора, а также форма головной оптики, вероятно, остались прежними.



Снимков салона компания пока не опубликовала. Известно, что у серийной версии будет три ряда сидений, как и у концепта. Напомним, у шоу-кара также имеется панорамная крыша и большой горизонтально расположенный на передней панели дисплей (диагональ – 27 дюймов), который объединяет в себе виртуальную «приборку» и тачскрин информационно-развлекательной системы (с его помощью можно управлять климат-контролем); под экраном находится несколько сенсорных кнопок.



Подробностей о технике концепта по-прежнему пока практически нет: компания так и не раскрыла характеристики электрической «начинки». Ёмкость тяговой батареи Kia тоже не обнародовала, но зато отметила, что максимальный запас хода концепта EV9 без подзарядки составит 480 км. Сообщается, что у него будет зарядное устройство мощностью 350 кВт, с помощью которого можно пополнить энергию с 10% до 80% примерно за 20-30 минут.



На фото: салон концепта Kia EV9 1 / 2 На фото: салон концепта Kia EV9 2 / 2

Тем временем, корейская компания сертифицировала электрический кроссовер Kia EV6 в России в двух версиях. Как недавно сообщал Kolesa.ru, для паркетника предусмотрены варианты с одним или двумя электромоторами (с задним или полным приводом соответственно). Кроме того, для модели предлагаются две батареи. Максимальный пробег без подзарядки равен 543 км.

