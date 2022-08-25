Электрический кроссовер Kia EV6 сертифицирован в России в двух версиях

Для паркетника предусмотрены варианты с одним или двумя электромоторами, то есть с задним или полным приводом соответственно. Также у модели две батареи.

У Kia для России в этом году были запланированы две громкие премьеры: кроссовер Sportage нового поколения и электрический паркетник EV6. Но после начала всем известных событий (в феврале) компания, как и большинство остальных брендов, поставила свою деятельность в РФ на паузу. Впрочем, свежий Kia Sportage до дилеров все же добрался, хотя, скорее всего, они лишь распродают машины, которые калининградский «Автотор» успел собрать до остановки конвейера. А вот электрокар мы уже вряд ли увидим на российских дорогах – по крайней мере, не в этом году. Тем не менее, Kia сертифицировала EV6: Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) появилось в базе Росстандарта. К слову, датой оформления в документе значится 22 августа, а срок действия – с 31 августа текущего года по 30 августа 2025-го.

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Напомним, мировую премьеру электрокросс Kia EV6 справил весной прошлого года, в основе модели лежит платформа E-GMP, созданная специально для «электричек» концерна Hyundai-Kia: на той же «тележке» базируются Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 и Genesis GV60. К нам планировали поставлять EV6 корейского производства.



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Новинка Kia сертифицирована в РФ в двух версиях. Базовый вариант имеет один электродвигатель на задней оси и батарею под полом, которой хватит на 500 км пробега на одной зарядке. Вторая модификация оснащена двумя электромоторами, то есть у нее полный привод, вдобавок это исполнение получило более мощный аккумулятор, дальнобойность – 543 км. А еще, судя по изображениям в сертификате, Kia планировала привезти в РФ «оспортивленный» кросс GT-Line с чуть более агрессивным обликом.



Между тем родственный Kia EV6 кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5 тоже собирался в Россию, но ОТТС на этот электромобиль в открытой базе Росстандарта пока нет.

