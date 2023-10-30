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Рестайлинговый седан Kia K5 показался живьём

30.10.2023 175 0 0

На данный момент модернизированная четырехдверка представлена только на домашнем рынке, там модель предложена с прежней техникой.

Внешность и салон обновленного седана Kia K5 раскрыли на прошлой неделе, и тогда же в родной Корее начался прием предварительных заказов. А теперь марка перешла к следующему этапу продвижения модели: опубликованы фирменные видеоролики. Кроме того, рестайлинговую четырехдверку застукали на воле: кадры с машиной без какого-либо камуфляжа выложили на корейском YouTube-канале Woopa TV.

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Рестайлинг принес Kia K5 иную оптику. Так, у фар появились дополнительные секции, интегрированные в новый же бампер, а диодный узор дневных ходовых огней отныне больше похож на вспышку молнии, хотя компания продолжает сравнивать рисунок с сердцебиением. Задние фонари сделали «клыкастыми», при этом объединяющая их плашка лишилась «пунктиров». Седану еще досталась новая радиаторная решетка, вдобавок изменен дизайн дисков.

Габариты посвежевшей модели по-прежнему не раскрыты. Длина дореформенной «пятерки», предназначенной для Кореи, составляет 4905 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1445 мм. Колесная база – 2850 мм.

Внутри установили изогнутое табло – это помещенные под одним стеклом приборка и тачскрин мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма каждый. ПО мультимедиа обновляется «по воздуху». Вдобавок переделали переднюю панель и заменили блок управления климат-контролем.

На домашнем рынке Kia K5 доступен с прежней техникой. В гамму входят бензиновые атмосферник 2.0 (160 л.с.) и турбочетверка 1.6 T-GDI (180 л.с.), в Корее также можно купить седан с газовым двигателем 2.0 LPI (146 л.с.) и гибрид HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе мотора 2.0 (152 л.с.). 

Обновленный гибрид Kia K5, застуканный в Корее
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Обновленный гибрид Kia K5, застуканный в Корее
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Обновленный гибрид Kia K5, застуканный в Корее
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Обновленный гибрид Kia K5, застуканный в Корее
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Обновленный гибрид Kia K5, застуканный в Корее
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Четырехдверки с двухлитровыми двигателями комплектуются шестиступенчатым автоматом, у турбоверсии – 8АКП. Привод только передний, хотя в Северной Америке у модели есть полноприводный вариант. Зато в Kia заявили об улучшенной подвеске.

В Корее «живые» продажи обновленного седана Kia K5 стартуют в ближайшее время. Затем такая модель доберется и до других стран.

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