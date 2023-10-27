Рестайлинг ×
  • Kia показала обновлённый минивэн Carnival и объявила о расширении его гаммы

Kia показала обновлённый минивэн Carnival и объявила о расширении его гаммы

27.10.2023 705 0 0

Как и прежде, на родине корейский MPV будет доступен с бензиновым и дизельным моторами, а компанию «традиционным» машинам составит гибрид.

После многочисленных шпионских фото и неофициальных рендеров (кстати, свою лепту внес и дизайнер Kolesa.ru) марка Kia наконец сама раскрыла внешность обновленного минивэна Carnival. Напомним, MPV актуального четвертого поколения с заводским индексом KA4 в строю с 2020 года, он делит платформу с нынешним Kia Sorento. Рывок в плане дизайна по сравнению с предыдущим вэном оказался колоссальным, для «четвертого» Carnival даже придумали категорию Grand Utility Vehicle (GUV): мол, в экстерьере прослеживаются черты, присущие SUV. В родной Корее минивэн пользуется высоким спросом. По итогам прошлого года Kia Carnival там занял пятую строчку среди всех продающихся моделей (включая легкие грузовички) с результатом 59 058 экземпляров, а в январе-сентябре 2023-го на домашнем рынке реализовано уже более 54 000 единиц. Так не отпугнет ли покупателей новый фирменный стиль?

Обновленный Kia Carnival
1 / 4
Обновленный Kia Carnival
2 / 4
Обновленный Kia Carnival
3 / 4
Обновленный Kia Carnival
4 / 4

Главная обновка – оптика. Фары сделали вертикальными, при этом сверху имеются дополнительные «брови» ходовых огней. Клыкастыми стали и задние фонари, вдобавок их узор перекликается с начинкой фонарей только что рассекреченного рестайлингового седана Kia K5. Минивэну также достались новые радиаторная решетка, бамперы и багажная дверь. Кроме того, задний номерной знак перенесли ниже. На родине Kia покупателям еще предложат дорогую версию Gravity, ее фишки – оригинальные решетка и диски, расширенный темный декор.

Обновленный Kia Carnival, версия Gravity
1 / 3
Обновленный Kia Carnival, версия Gravity
2 / 3
Обновленный Kia Carnival, версия Gravity
3 / 3

Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на габаритах Kia Carnival. Длина дореформенного вэна (в корейской спецификации) равна 5155 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1775 мм, колесная база – 3090 мм.

Интерьер покажут отдельно. Впрочем, внутри наверняка установили единое изогнутое табло, еще могли заменить блок управления «климатом». В Корее Kia Carnival бывает с салоном на 7, 9 или 11 мест. У дореформенного минивэна там также есть четырехместная VIP-версия: скорее всего, она останется в гамме.

Обновленный Kia Carnival

На домашнем рынке модель, как и раньше, будет доступна с бензиновым и дизельным моторами. Характеристики двигателей рестайлингового вэна еще не раскрыли – вероятно, техника прежняя. Речь идет об атмосфернике V6 3.5 GDI и турбодизеле 2.2 CRDi мощностью 294 и 194 л.с. соответственно, оба сочетаются с восьмиступенчатым автоматом, привод только передний. При этом после рестайлинга Kia Carnival также впервые предложат в виде гибрида с установкой на основе бензинового турбомотора 1.6 (подробности о начинке гибридного вэна появятся позже).

Дореформенный Kia Carnival
1 / 5
Дореформенный Kia Carnival
2 / 5
Дореформенный Kia Carnival
3 / 5
Дореформенный Kia Carnival
4 / 5
Дореформенный Kia Carnival
5 / 5

Полноценную премьеру обновленного MPV проведут в Корее в ноябре.

минивэн авторынок новинки гибридные авто рестайлинг KIA KIA Carnival

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Этот гул неспроста: как работает выжимной подшипник сцепления и почему он выходит из строя До сих пор можно встретить тех, кто убеждён, что автоматическая коробка передач может доставить больше неприятностей, чем ручная. На самом деле, это не совсем так, и среди ручных коробок тож... 346 1 2 27.10.2023
Статьи / Автосалон Возрождение Honda Prelude, роторная Mazda MX-5, Land Cruiser без рамы: обзор автосалона в Токио Последний раз Токийский автосалон, проходящий в нечетные годы, состоялся в 2019-м, и сегодня это кажется уже прошлой жизнью. Тогда автошоу не слишком удивило, хотя на нем и были представлены... 1207 0 0 26.10.2023
Статьи / Авто с пробегом Renault Duster I c пробегом: идеальные моторы, золотой кардан и мокрая рулевая рейка В первой части материала о Renault Duster первого поколения мы выяснили, что заслуженный внедорожный имидж и конструктивная простота не идут на пользу кроссоверу. Кузов страдает от недостат... 3590 2 0 25.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25305 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20667 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19394 10 0 08.08.2023
Change privacy settings