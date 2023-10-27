Kia показала обновлённый минивэн Carnival и объявила о расширении его гаммы

Как и прежде, на родине корейский MPV будет доступен с бензиновым и дизельным моторами, а компанию «традиционным» машинам составит гибрид.

После многочисленных шпионских фото и неофициальных рендеров (кстати, свою лепту внес и дизайнер Kolesa.ru) марка Kia наконец сама раскрыла внешность обновленного минивэна Carnival. Напомним, MPV актуального четвертого поколения с заводским индексом KA4 в строю с 2020 года, он делит платформу с нынешним Kia Sorento. Рывок в плане дизайна по сравнению с предыдущим вэном оказался колоссальным, для «четвертого» Carnival даже придумали категорию Grand Utility Vehicle (GUV): мол, в экстерьере прослеживаются черты, присущие SUV. В родной Корее минивэн пользуется высоким спросом. По итогам прошлого года Kia Carnival там занял пятую строчку среди всех продающихся моделей (включая легкие грузовички) с результатом 59 058 экземпляров, а в январе-сентябре 2023-го на домашнем рынке реализовано уже более 54 000 единиц. Так не отпугнет ли покупателей новый фирменный стиль?

Обновленный Kia Carnival 1 / 4 Обновленный Kia Carnival 2 / 4 Обновленный Kia Carnival 3 / 4 Обновленный Kia Carnival 4 / 4

Главная обновка – оптика. Фары сделали вертикальными, при этом сверху имеются дополнительные «брови» ходовых огней. Клыкастыми стали и задние фонари, вдобавок их узор перекликается с начинкой фонарей только что рассекреченного рестайлингового седана Kia K5. Минивэну также достались новые радиаторная решетка, бамперы и багажная дверь. Кроме того, задний номерной знак перенесли ниже. На родине Kia покупателям еще предложат дорогую версию Gravity, ее фишки – оригинальные решетка и диски, расширенный темный декор.



Обновленный Kia Carnival, версия Gravity 1 / 3 Обновленный Kia Carnival, версия Gravity 2 / 3 Обновленный Kia Carnival, версия Gravity 3 / 3

Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на габаритах Kia Carnival. Длина дореформенного вэна (в корейской спецификации) равна 5155 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1775 мм, колесная база – 3090 мм.



Интерьер покажут отдельно. Впрочем, внутри наверняка установили единое изогнутое табло, еще могли заменить блок управления «климатом». В Корее Kia Carnival бывает с салоном на 7, 9 или 11 мест. У дореформенного минивэна там также есть четырехместная VIP-версия: скорее всего, она останется в гамме.

Обновленный Kia Carnival

На домашнем рынке модель, как и раньше, будет доступна с бензиновым и дизельным моторами. Характеристики двигателей рестайлингового вэна еще не раскрыли – вероятно, техника прежняя. Речь идет об атмосфернике V6 3.5 GDI и турбодизеле 2.2 CRDi мощностью 294 и 194 л.с. соответственно, оба сочетаются с восьмиступенчатым автоматом, привод только передний. При этом после рестайлинга Kia Carnival также впервые предложат в виде гибрида с установкой на основе бензинового турбомотора 1.6 (подробности о начинке гибридного вэна появятся позже).

Дореформенный Kia Carnival 1 / 5 Дореформенный Kia Carnival 2 / 5 Дореформенный Kia Carnival 3 / 5 Дореформенный Kia Carnival 4 / 5 Дореформенный Kia Carnival 5 / 5

Полноценную премьеру обновленного MPV проведут в Корее в ноябре.

