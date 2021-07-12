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  • Минивэн Kia Carnival получил четырехместную VIP-версию с массажёром, пультом и «шкафом»

Минивэн Kia Carnival получил четырехместную VIP-версию с массажёром, пультом и «шкафом»

12.07.2021 848 0 0

Помимо самого дорогого варианта в семействе MPV еще появился кемпер, да и стандартной модели достались кое-какие обновки. Моторная гамма прежняя.

 

Новый Kia Carnival стартовал на домашнем рынке в августе прошлого года, там вэн представлен с тремя или четырьмя рядами кресел, то есть с салоном на семь, девять или одиннадцать посадочных мест. В ноябре у свежего минивэна на родине появилось «роскошное» исполнение HiLimousine с высокой крышей (аналогичный вариант был и у предшественника), а теперь представлена еще более дорогая модификация – с салоном на четверых. За основу для новой топовой версии взяли тот самый Carnival с пластиковой надстройкой сверху.

Kia Carnival HiLimousine

Итак, в задней части такого вэна установлены два отдельных кресла, оба имеют выдвижные подставки для ног, электрорегулировки и вентиляцию, оба же обиты кожей Nappa. Между сиденьями есть массивный подлокотник, к нему приделали сенсорный 7-дюймовый экран, на который выведено управления всеми функциями. К центральному подлокотнику также может крепиться столик, а в боковых спрятаны беспроводная зарядка для смартфона и подстаканники с подогревом и охлаждением.

Четырехместный Kia Carnival HiLimousine
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Четырехместный Kia Carnival HiLimousine
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Четырехместный Kia Carnival HiLimousine
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Перед задними седоками – несколько выдвижных боксов: один их них представляет собой массажер для ступней, остальные – это холодильник и ящик для хранения. Кроме того, у четырехдверного Kia Carnival сзади ровный пол «под ламинат», а в багажнике появились дополнительный бокс в подполье и штанга, на которую можно повесить одежду, плюс светодиодная подсветка. Ну и, как для «стандартного» HiLimousine (он бывает девяти- или семиместным), для топ-версии предусмотрен экран диагональю 21,5 дюйма – он висит под потолком, за передними сиденьями.

Четырехместный Kia Carnival HiLimousine
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Четырехместный Kia Carnival HiLimousine
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Четырехместный Kia Carnival HiLimousine
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Четырехместный Kia Carnival HiLimousine
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Четырехместный Kia Carnival HiLimousine
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Четырехместный Carnival доступен только с бензиновым двигателем V6 3.5 GDI (294 л.с.), тогда как трех- и четырехрядному HiLimousine, а также обычному вэну еще положен турбодизель 2.2 (202 л.с.). Зато у двухрядной топ-версии перенастроили подвеску – у нее пружины и амортизаторы с уменьшенной жесткостью. Коробка в Корее одна – восьмиступенчатый «автомат», привод лишь передний.

Вместе с VIP-версией минивэн еще обрел в Корее исполнение Noblesse Outdoor – так назвали кемпер. У такого MPV увеличили диапазон продольной регулировки кресел второго ряда, дабы их можно было вплотную приблизить к передним сиденьям, а за ними бросить на пол матрас, который вмещает двух человек ростом до 180 мм. Также для Carnival Noblesse Outdoor можно заказать палатку, сделанную в виде вкладыша под форму машины, столик и складные стулья для кемпинга.

Kia Carnival Noblesse Outdoor
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Kia Carnival Noblesse Outdoor
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А еще у всех исполнений вэна в Корее теперь имеются автопарковщик (им можно управлять дистанционно: изображение с камер кругового обзора транслируется на смартфон владельца), систему помощи при парковке сзади и датчик дождя. Наконец, Carnival 2022 модельного года на родине обзавелся новой эмблемой марки.

Базовый минивэн на домашнем рынке сегодня стоит от 31 800 000 вон (около 2 068 000 рублей по текущему курсу), цена версии Noblesse Outdoor начинается с отметки в 37 500 000 вон (2 439 000 рублей), ну а за четырехместный HiLimousine просят минимум 86 830 000 вон (5 648 000 рублей).

Стандартный Kia Carnival 2022 модельного года
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Стандартный Kia Carnival 2022 модельного года
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Новый Kia Carnival можно купить и в России (к слову, Kolesa.ru уже испытал минивэн, все подробности – в нашем материале), но в компании пока не сообщали о планах вывести на российский рынок кемпер или роскошные версии с высокой крышей.

минивэн Корея авторынок новинки KIA KIA Carnival

 

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