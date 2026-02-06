Бизнес ×
06.02.2026 83 0 1
В преддверии скорого обновления Kia Niro лишился PHEV-версии в США

Судя по всему, для указанной модификации корейского автомобиля 2026 модельный год станет последним.

Премьера компактного кроссовера Kia Niro прошла в 2016 году, а второе поколение дебютировало осенью 2021-го, в продаже эта модель появилась в 2022-м. Напомним, актуальный паркетник предлагается с HEV- и PHEV-установками, а также с полностью электрической техникой. В скором времени модель ждёт полноценное обновление: корейская марка ещё в прошлом месяце рассекретила внешность и салон рестайлингового Niro.

На фото: Kia Niro (для американского рынка)

Тем временем семейство актуального компактного паркетника начало «сжиматься». В сообщении для KBB американский офис Kia заявил о том, что 2026 модельный год станет последним для актуального Niro PHEV, предназначенного для Штатов. В компании объяснили своё решение «меняющимися рыночными условиями». Так что в дальнейшем модель будет представлена в США только с обычной гибридной установкой и в виде «электрички».

На фото: Kia Niro PHEV

Напомним, в основе системы Kia Niro PHEV лежит бензиновый четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,6 литра (105 л.с.), работающий в тандеме с 84-сильным электромотором. Совокупная отдача установки составляет 183 л.с., а максимальный крутящий момент равен 264 Нм. В состав системы также входит тяговая батарея ёмкостью 11,1 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге – 53 км, а дальнобойность в гибридном режиме – 821 км (по циклу EPA).

Как сообщают зарубежные СМИ, вариант Niro PHEV на американском рынке был гораздо менее востребован по сравнению с обычным гибридом и полностью электрической версией (показателей продаж, впрочем, нет, так как Киа не делает разбивку по «начинке»). Ещё отмечается, что «штатному» офису Kia пришлось повысить стоимость Niro PHEV, так как машины импортируются из Южной Кореи, а значит, не имеют права на федеральную налоговую льготу, плюс облагаются повышенной пошлиной.

На фото: салон Kia Niro PHEV

Актуальный ценник Kia Niro PHEV в США варьируется в диапазоне от 34 490 до 40 790 долларов (эквивалентно примерно 2,65 – 3,14 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, за оставшийся на рынке Niro Hybrid просят от 27 390 до 35 790 долларов (около 2,11 – 2,75 млн рублей). А стоимость «электрички» равна 36 900 – 44 600 долларов (около 2,84 – 3,43 млн рублей).

Kia Niro Hybrid оснащается системой с бензиновым 105-сильным мотором объёмом 1,6 литра, работающим в тандеме с 44-сильным электродвигателем и 6DCT. Максимальная совокупная отдача – 141 л.с. (264 Нм). Дальнобойность у такой версии составляет 946 км. В свою очередь, «зелёный» Niro EV имеет только один 204-сильный электромотор (255 Нм), расположенный на передней оси, а также тяговую батарею ёмкостью 64,8 кВт*ч, запас хода – 407 км.

Тем временем обновлённый Kia Niro продолжает готовиться к полноценной премьере: посмотреть на новый фирменный дизайн экстерьера и пересмотренный салон можно уже сейчас. Известно, что подробности об этой новинке появятся довольно скоро – в марте 2026 года.

кроссовер США авторынок гибридные авто бизнес KIA KIA Niro

 

