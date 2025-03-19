Российский импортёр китайского бренда Foton, компания «МБ Рус», презентовала для нашего рынка два полноразмерных пикапа Tunland семейства V, которые получили индексы 7 и 9. Они стали одними из самых крупных пикапов, что представлены на российском рынке официально. А вот новинками их можно назвать весьма условно – в Китае эти модели продаются уже два года, хотя и называются там не Tunland, а Mars.

Чудеса позиционирования

Представители «МБ Рус» отметили, что считают сегмент пикапов одним из наиболее перспективных на текущем российском рынке. Компания намерена не просто отвоевать кусок пирога у конкурентов, но и стать одним из лидеров по продажам грузовичков. А начать решено сразу с премиального сегмента.

Этим объясняется и знакомый дизайн новинок, объяснил на презентации бренд-директор Foton Александр Паршутин. Дескать, китайцы равняются на признанных лидеров сегмента – культовые американские пикапы. Но вот беда: они не продаются в России, а машины из «серых» поставок чересчур дороги и лишены заводской гарантии.

Выход есть: Tunland V7, который натурально копирует Ford F-150, и Tunland V9, который старательно изображает Ram 1500. У них, мол, и дизайн не хуже, и стоят они дешевле, и гарантия присутствует – три года или 150 000 километров. Но давайте посмотрим, что представляют собой эти реплики популярных «американцев».

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Ключевые отличия

По сути, это один и тот же автомобиль, искусственно разделённый маркетологами на две модели. Tunland серии V построен на платформе P4 с независимой подвеской на двойных поперечных рычагах спереди, но если у младшего пикапа V7 сзади рессоры, то у старшего V9 – пружины. В любом случае подвеска, разумеется, зависимая, с неразрезным мостом. Других отличий немного.

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У «семёрки» обычный гидроусилитель руля вместо электрического с тремя режимами на «девятке», нет системы экстренного торможения, зато есть механическая коробка передач в качестве заказной опции. А ещё у V9 имеются передние сиденья с вентиляцией и память регулировок кресел и зеркал. Всё остальное – «косметика».

Длина обеих моделей – 5617 мм, колёсная база – 3355 мм, ширина – 2000 мм у V7 и 2090 мм у V9, высота – 1910 мм и 1955 мм соответственно. Дорожный просвет – 210 мм у «семёрки» и 240 мм у «девятки». Угол въезда у обоих пикапов – 28 градусов, съезда – 26 градусов. Брутальности облику добавляет популярный у «китайцев» дизайнерский приём – выставленные напоказ болты крепления расширителей колёсных арок.

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Грузоподъёмность по паспорту – 725 кг у V7 и 675 кг у V9, а полная масса у пикапов одинакова: 3055 килограммов. Длина грузового отсека – 1650 мм, ширина – 1577 мм, высота – 530 мм, а между колёсными арками в кузове как раз помещается квадроцикл, подчёркивают в «МБ Рус». В откидной борт встроена выдвижная подножка – точь-в-точь как в рестайлинговом GWM Poer.

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Гибридный дизель

И Tunland V7, и Tunland V9 оснащаются дизельной 2,0-литровой «турбочетвёркой» Aucan с индексом 4F20TC – мотор развивает 159 л.с. мощности и 410 Н·м крутящего момента. В тандеме с ним работает 48-вольтовый стартер-генератор, добавляющий на разгоне до 60 Н·м, а в пиковых нагрузках – до 80 Н·м тяги.

Коробка передач – 8-ступенчатый автомат ZF, а для «семёрки» доступна ещё и 6-ступенчатая механика. Полный привод — с муфтой подключения передней оси фирмы BorgWarner, демультипликатором и электронными блокировками переднего и заднего дифференциалов. Режимов движения шесть: Eco, Normal, Sport, Sand, Snow и Off-road.

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Забираться в салон обеих машин одинаково удобно благодаря широким подножкам. Посадка высокая, диапазоны регулировок кресел более чем достаточны, и даже длина подушки не напрягает, по крайней мере – при беглом знакомстве. Сиденья довольно широкие, руль регулируется как по высоте, так и по вылету – но вручную. Спинку заднего дивана можно откинуть на весьма приличный угол, что для пикапа даже неожиданно. Разве что места сзади маловато в длину – от таких габаритов ждёшь большего.

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Приборная панель забавляет мерседесовской графикой, но пример для подражания выбран удачный, тут не поспоришь. Сенсорный экран мультимедийной системы – диагональю 14,6 дюйма, есть Apple CarPlay, а вот девайсы на Андроиде можно подключить только через приложение CarbitLink. По крайней мере, пока. Руль показался удобным – даже кнопки на спицах неплохи. Материалы отделки салона приятны и в меру грубоваты на ощупь.

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Вообще, ретроградов порадует количество всевозможных клавиш и крутилок на панели и тоннеле – тотальная цифровизация сюда пока не добралась. Зато на презентации похвалились числом оттенков контурной подсветки интерьера – их аж 256. Ну и особо отметили панорамную крышу – говорят, что больше ни у одного из пикапов, поставляемых в Россию официально, такой штуки нет. В салоне также нашлись четыре слота USB и даже розетка на 220 вольт.

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Премиальные цены

И V7, и V9 предлагаются в единственной комплектации. У «семёрки» есть шесть подушек безопасности, двухзонный климат, электропривод водительского кресла, подогрев передних сидений, система кругового обзора, штатный видеорегистратор, круиз-контроль и базовый набор водительских ассистентов.

Foton Tunland V7

У «девятки» – адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, вентиляция передних кресел и панорамная крыша.

Foton Tunland V9

Для экстерьера на выбор предлагается восемь цветов с неожиданными оттенками вроде зелёного или баклажанового, для интерьера – три цветовых схемы. Foton Tunland V7 обойдётся в 5 250 000 рублей, Tunland V9 – в 5 550 000 рублей. Дорого? Бренд-директор марки подчеркнул, что новинки дороже конкурентов на российском рынке, зато дешевле тех самых Ford и RAM. Аргумент? Посмотрим, сработает ли такая стратегия. Ждать недолго – пикапы появятся в продаже уже в текущем квартале.