По итогам 2024 года GWM Poer стал самым популярным пикапом на российском рынке – «китайцу» удалось обогнать по продажам даже УАЗ! А теперь мы познакомились с обновлённой моделью, которая лишилась механической коробки передач, зато получила бензиновый мотор.

На домашнем китайском рынке Poer (кстати, правильно называть его не Поэр и уж тем более не Пуэр, а Па́о, подчёркивают представители GWM) обновился в 2023 году, но до нас он доехал только сейчас. Поскольку рестайлинг вышел относительно скромным, импортёру даже не пришлось получать новое ОТТС.

Минус хром

Первое, что бросается в глаза – крупная решётка радиатора вместо блестящей хромированной стала тёмно-серой. В GWM это объясняют запросом от клиентов: всё-таки пикап – машина утилитарная, так что некоторые покупатели беспокоились за сохранность не очень уместного здесь хромированного покрытия.

Спору нет, так Poer и впрямь выглядит лучше. Правда, непонятно, почему бы тогда не сделать из более простого пластика и расширители колёсных арок – ну логично же. Зачем «рабочей лошадке» полностью окрашенные и покрытые глянцевым лаком арки? Расширители, к слову, новые – более массивные и с сомнительными декоративными выштамповками в верхней части.

Фары тоже новые – полностью светодиодные, а вот противотуманки галогеновые. Обновились бамперы, появились новые колёсные диски, которые при том же диаметре в 18 дюймов прибавили 0,5 дюйма в ширине обода (8J), а вылет уменьшился на шесть миллиметров (ЕТ36). Всё это позволило увеличить колею пикапа на 12 мм.

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Опять-таки по просьбам клиентов на крыше появились рейлинги с динамической нагрузкой до 30 кг и статической до 50 кг. На хромированную дугу в кузове можно прицепить до 40 килограммов груза, а в откидном борте теперь спрятана выдвижная подножка, которая выдерживает до 150 кг.

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Грузовой отсек размером 1520×1520 мм защищён от внешних воздействий прочным полиуретановым покрытием. Для фиксации поклажи в кузове предусмотрены четыре крюка, каждый из которых рассчитан на нагрузку 150 кг. Борт отныне тоже запирается центральным замком и оснащён газовыми амортизаторами. Под кузовом спрятано полноразмерное запасное колесо.

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У Poer есть три специальных 12-вольтовых разъёма питания для аксессуаров — один под капотом (до 300 Вт), второй под водительским креслом (до 100 Вт) и третий в заднем свесе слева (до 150 Вт). Пикап подготовлен под установку фаркопа – он может буксировать прицеп массой до 2500 кг, если тот оборудован тормозами, и до 750 кг, если нет.

«Паспортная» грузоподъёмность автомобиля – 975 кг, так что на нём можно спокойно ездить даже по центру Москвы, не опасаясь штрафов. Разумеется, для вождения достаточно легковой категории В. Автомобиль предлагается в пяти цветах – чёрном, сером, синем и красном металликах, а также обычном белом.

Плюс дисплей

В интерьере все обновления заметны невооружённым глазом. Вся передняя панель – новая, а «приборка» теперь электронная и без козырька. Жаль, что прежний щиток с аккуратными классическими шкалами отправили на пенсию – виртуальные приборы представляют собой лишь хаотичный набор цифр. Диагональ тачскрина мультимедийной системы выросла с 9 до 12,3 дюйма, разрешение экрана – 1920×720.

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Система поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, причём без проводов, и теперь имеется площадка для беспроводной зарядки смартфона. Салон Poer вообще неплохо упакован – здесь есть бесключевой доступ, подогрев и вентиляция передних кресел, система кругового обзора, а рулевая колонка наконец-то регулируется не только по высоте, но и по вылету.

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У задних пассажиров появились откидной подлокотник, два разъёма USB и дефлектор климатической системы. Диван второго ряда складывается в пропорции 60:40, причём спинку и подушку можно сложить по отдельности. Не забыли и про крепления для детских кресел стандарта Isofix.

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Материал отделки сидений заявлен как комбинированный – из натуральной и искусственной кожи, но понять, где из них какая, на ощупь решительно невозможно. В целом материалы хороши – и пластик тоже. Над перчаточным ящиком в темноте теперь светится силуэт автомобиля. Интерьер обновлённого пикапа доступен в двух цветах – черном и светло-коричневом.

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Донорская техника

GWM Poer всё так же построен на фирменной платформе P-71 с рамой лестничного типа. Подвеска типична для пикапа – независимая пружинная спереди и мост на рессорах сзади. Главная новинка, которую принёс рестайлинг, – бензиновый мотор, ведь раньше модель предлагалась только с дизельным двигателем.

Базовая версия Elite доступна только с бензиновым мотором, а топовая Premium – ещё и с двигателем на тяжёлом топливе. Бензиновый мотор GW4С20B объёмом 2,0 литра и мощностью 218 л.с. формально допускает использование 92-го бензина и работает в тандеме с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом ZF – правда, конкретную модель китайцы не называют.

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Дизельный турбомотор GW4D24 объёмом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. сочетается с классическим 9-ступенчатым автоматом китайской фирмы Hycet. Знакомые параметры, не так ли? Верно, агрегаты здесь от нового Haval H9. Безотносительно двигателя пикап оснащается топливным баком объемом 78 литров.

Poer неплохо подготовлен к бездорожью – здесь автоматически подключаемый полный привод с муфтой BorgWarner на передней оси и раздаточной коробкой с демультипликатором. При включении понижающей передачи муфта блокируется для передачи момента по осям в соотношении 50:50. Есть у пикапа и честная механическая блокировка заднего межколёсного дифференциала.

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Дорожный просвет варьируется от 232 мм с пустым кузовом до 191 мм при максимальной загрузке автомобиля – в этом плане ничего не изменилось. Геометрия неплоха – угол въезда составляет 27°, угол съезда – 25°, угол рампы – 29°, максимальный преодолеваемый подъём — 45%, глубина брода – 500 мм. Силовой агрегат и топливный бак прикрыты снизу металлическими защитами.

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Дизель против бензина

Тест-драйв у нас вышел короткий, в пределах одного дня, но весьма интенсивный. Сначала мы отправились из Москвы на окраину области – маршрут составил порядка 100 километров. Дизельный Poer, который мне достался на этом отрезке пути, радовал тягой и бодро ускорялся, хотя цифры разгона с места до сотни производитель не раскрывает.

Удивило, что пикап очень резко отруливает от разметки, хотя чувствительность системы удержания в полосе была выставлена на средний уровень. На участках дорог с частыми ремонтами и временной разметкой, как на шоссе М-8, лучше вырубить её вовсе – без функции подруливания она будет назойливо пищать.

И если к мотору претензий нет, то к автомату вопросы есть – он словно путается в своих девяти передачах и оттого периодически пинается. Словом, переключения ощущаются куда больше, чем хотелось бы. Про плавность хода говорить излишне – Poer старательно отрабатывает неровности, но с рессорами сзади и пустым кузовом от вертикальных колебаний никуда не деться.

Поэтому в первой же точке маршрута нас загрузили по полной программе – кубовой ёмкостью с водой. Понятное дело, что так ход стал мягче, но пикап вдобавок обрёл приятную тяжеловесность. Под полной нагрузкой он едет солидно, но ничуть не ущербно – держаться в потоке не составляет никакого труда. Заодно, поэкспериментировав с режимами движения («Эко», «Стандарт» и «Спорт»), я выяснил, что автомат лучше всего работает в спортивном алгоритме. Пинается он точно так же, но переключается шустрее.

На бездорожье дизель ожидаемо хорош. Удачная настройка педали газа позволяет довольно точно дозировать тягу, демультипликатор – штурмовать скользкие подъёмы, а задняя блокировка приходит на помощь при диагональном вывешивании. Во второй половине дня мне достался Poer с бензиновым мотором и 8-ступенчатой коробкой передач. Понятно, что, на первый взгляд, такой двигатель пикапу абсолютно ни к чему, но на деле всё оказалось наоборот!

Во-первых, тянет он тоже отлично – немногим хуже дизеля. Во-вторых, автомат работает на порядок быстрее и плавнее. Самое лютое бездорожье – раскисшие поля с жидкой грязью и леса со сложнейшим рельефом – досталось как раз бензиновой версии, и я не пожалел об этом ни разу. Проходимость здесь была ограничена только шинами Ikon, которые быстро замыливались.

На трассе бензиновый силовой агрегат тоже выигрывает у дизеля в эластичности и отзывчивости. Если дизельная версия реагирует на педаль с едва ощутимой задержкой – такое чувство, что двигатель медленнее набирает обороты, то бензиновый агрегат работает в режиме «нажал и поехал». Его даже не обязательно подстёгивать спортрежимом. Чего не хватило, так это тормозов – и с полной загрузкой это особенно ощутимо.

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Неизбежный минус – расход топлива. Если дизельный мотор позволяет при активной езде уложиться литров эдак в 10, то с бензиновым меньше 15 никак не выходит. Зато агрегат на тяжёлом топливе требует более частого обслуживания: 5000 км или каждые шесть месяцев в течение первого года и далее каждые 10 000 км или 12 месяцев. У бензиновой версии – 10 000 км в первый год и далее каждые 15 000 км или 12 месяцев.

Разница в цене

На пикапы даётся три года заводской гарантии и два года дополнительной сервисной поддержки. Оснащение для базовой комплектации Elite у обновлённой модели отличается от предыдущей версии однозонным климат-контролем, обивкой сидений искусственной кожей, подогревом руля, беспроводной зарядкой и беспроводным подключением смартфона.

Также добавляются регулировка руля в четырёх направлениях, цифровая приборная панель и тачскрин мультимедийной системы. Для комплектации Premium доступна вентиляция передних кресел, электрорегулировка водительского сиденья в шести направлениях и сиденья переднего пассажира в четырёх направлениях, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, рейлинги, хромированная дуга, подножка в заднем борту и светло-коричневый интерьер с комбинированной отделкой кресел.

Стоимость обновлённого GWM Poer в базовой комплектации Elite с бензиновым двигателем составляет 3 799 000 рублей, в комплектации Premium – 3 999 000 рублей. Дизельный мотор – привилегия исключительно версии Premium, такой пикап обойдётся в 4 099 000 рублей. Это, конечно, дороже дорестайлинговых машин, но и автомобиль стал намного современнее. Поможет ли бензиновый мотор упрочить лидерство модели в сегменте или популярность пойдёт на спад из-за роста цен? Вот и посмотрим.