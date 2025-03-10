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  • Рестайлинговый пикап GWM Poer с новой техникой вышел на российский рынок

Рестайлинговый пикап GWM Poer с новой техникой вышел на российский рынок

10.03.2025 81 0 0

Посвежевший грузовик китайской марки оказался на 250 тыс. рублей дороже по сравнению с дореформенной версией, которая по-прежнему представлена в РФ.

В основе рамного пикапа GWM Poer лежит та же платформа, на которой базируется внедорожник Haval H9. Модель появилась в 2019 году, а на российский рынок вышла в 2021-м. Отметим, российское представительство Haval занимается в том числе реализацией грузовиков Great Wall в стране: в начале прошлого месяца компания анонсировала обновлённый Poer, немногим позже были обнародованы цены и состав комплектаций, а теперь стало известно о старте продаж посвежевшего пикапа в РФ.

На фото: обновлённый пикап GWM Poer

Автомобили сегодня, 10 марта, добрались до дилерских центров Haval City. Внешность Poer освежили за счёт нового рисунка массивной решётки радиатора и иначе оформленной нижней части переднего бампера с интегрированными противотуманками. После рестайлинга грузовик всё также будет доступен с двухрядной кабиной, дорожный просвет остался прежним (232 мм).

У рестайлингового пикапа в салоне можно увидеть новые руль, центральный тоннель и селектор коробки передач, а также иную переднюю панель с 7-дюймовой виртуальной приборкой и увеличенным с 9 до 12 дюймов сенсорным экраном информационно-развлекательной системы (дисплеи доступны уже в стартовом исполнении Elite).

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Обновлению подвергли в том числе моторную гамму. Посвежевший GMW Poer в России предлагается с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого составляет 218 л.с., а максимальный крутящий момент – 380 Нм; он работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. В качестве альтернативы предлагается 184-сильный турбодизель объёмом 2,4 литра (480 Нм), который идёт в комплекте с 9АКП. У рестайлингового грузовика полный привод, пониженная передача и блокировка заднего дифференциала. Доступны четыре ездовых режима – Эко, Стандарт, Спорт и внедорожный 4L.

На фото: салон обновлённого пикапа GWM Poer

Модель доступна на российском рынке в трёх комплектациях. Исполнения Elite и Premium предлагаются с бензиновым турбомотором, рекомендованная розничная цена стартует с отметки 3 799 000 рублей, а за средний вариант просят не менее 3 999 000 рублей. Топовая версия, которая доступна только с дизелем под капотом, предлагается не меньше, чем за 4 099 000 рублей. Для сравнения, стоимость дореформенного Poer варьируется в диапазоне от 3 549 000 до 3 849 000 рублей.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в список оснащения стартового исполнения входят: климат-контроль, регулировка рулевого колеса в четырёх направлениях, функция беспроводной зарядки смартфонов, отделка сидений искусственной кожей и задний подлокотник. Для исполнений подороже предусмотрены: адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, хромированная дуга безопасности, рейлинги на крыше, подножка, интегрированная в борт, вентиляция передних кресел, электрорегулировка водительского сиденья в шести направлениях, сиденья переднего пассажира – в четырёх, а также комбинированная терракотовая отделка сидений – кожей и экокожей.


Обновлённый GWM Poer адаптирован для российского рынка за счёт «зимних опций», таких как обогрев руля, зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателей и боковых зеркал, а также подогрев передних сидений. Кроме того, в компании отметили, что у него полностью русифицированы меню мультимедиа и бортового компьютера, а детали кузова получили дополнительную антикоррозионную обработку, включая оцинковку. Грузовику положены три года официальной гарантии и два года дополнительной сервисной поддержки.

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