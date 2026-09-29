Кроссовер Geely Cityray пережил ещё один рестайлинг: официальные фото

В Китае этот кроссовер Geely присутствует с 2023 года. Там он дебютировал под названием Boyue Cool, но с 2024-го модель продают на домашнем рынке просто как Geely Boyue. То есть на родине паркетник входит в одно семейство с более крупным Geely Boyue L (в России это Geely Atlas, плюс у нас представлен его брат – Volga K40), хотя машины и построены на разных платформах. Младший SUV базируется на «тележке» BMA, а в основе старшего лежит платформа CMA. В прошлом году Geely Boyue пережил в Поднебесной масштабный рестайлинг, тогда кроссовер лишился клыкастой головной оптики и вертикального планшета мультимедиа. Тем не менее производитель вновь решил модернизировать модель. В базе местного Минпрома еще раз переделанный Geely Boyue засветился в августе. А теперь такой кросс анонсирован официально. Напомним также, что исходный паркетник образца 2023 года доступен и в России – под именем Geely Cityray.

Обновленный Geely Boyue для Китая

Нынешний рестайлинг принес Geely Boyue новую радиаторную решетку, она отныне в стиле старшего Geely Boyue L, который, к слову, тоже только что обновился. Заменили бамперы, на корме вместо круглых сдвоенных патрубков выпускной системы теперь трапециевидные. Другими стали багажная дверь и спойлер. А еще Geely Boyue получил новые задние фонари: на смену «бумерангам», объединенным диодными «штрихами», пришла единая плашка.

Обновленный Geely Boyue для Китая

Согласно сертификату, длина преобразившегося Geely Boyue равна 4570 мм, что на 21 мм больше по сравнению с прошлогодней моделью. Высота уменьшена на 15 мм – теперь 1635 мм. Ширина и колесная база прежние – 1865 и 2707 мм соответственно.

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В салоне установили иной селектор коробки, вдобавок подстаканники вновь спрятаны под сдвижной шторкой. Как и прежде, в списке оборудования еще значатся виртуальная приборка на 10,2 дюйма, мультимедиа-система с экраном диагональю 14,6 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона.

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Технику менять не стали. В Китае Geely Boyue доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

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На домашний рынок обновленный Geely Boyue должен выйти в ближайшее время. Цены пока не объявлены. Дореформенный кроссовер стоит от 85 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,08 млн рублей по текущему курсу.