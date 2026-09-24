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  • Geely Atlas с новой техникой и расширенным оснащением: продажи начались

Geely Atlas с новой техникой и расширенным оснащением: продажи начались

24.09.2026 4457 0 0
Geely Atlas с новой техникой и расширенным оснащением: продажи начались

Компания Geely запустила в продажу модернизированный кроссовер Boyue L/Atlas. Модель слегка изменилась внешне и получила новый комплекс водительских ассистентов. Кроме того, паркетнику достался более мощный базовый двигатель, а еще SUV теперь предложен в виде гибрида HEV.

Кроссовер Geely Boyue L преобразился в Китае лишь в прошлом году. Там такая пятидверка считается моделью следующего, уже четвертого по счету поколения, хотя то был все-таки рестайлинг. На домашнем рынке паркетник пользуется отменным спросом, но Geely решила еще раз освежить модель. Так, в августе на автосалоне в Чэнду показали «простую» гибридную модификацию (то есть без возможности зарядки от электросети) с другим дизайном и расширенным оснащением. В начале сентября выяснилось, что аналогичные изменения получит и чисто бензиновый паркетник, плюс для «традиционного» Boyue L анонсировали новый базовый двигатель. Теперь же модернизированный кроссовер стал доступен к заказу. Напомним также, что в России дореформенный бензиновый Boyue L представлен как Geely Atlas, а кроссовер с обликом модели образца 2025 года у нас известен как Volga K40 (тоже только с ДВС).

Бензиновый обновленный Geely Boyue L
Бензиновый обновленный Geely Boyue L
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Бензиновый обновленный Geely Boyue L
Бензиновый обновленный Geely Boyue L
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Бензиновый обновленный Geely Boyue L
Бензиновый обновленный Geely Boyue L
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«Традиционный» Geely Boyue L 2027 модельного года оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5TD Pro «нового поколения». Отдача двигателя составляет 201 л.с. и 315 Нм против 181 л.с. и 290 Нм у турбомотора 1.5 дореформенного локального кроссовера. При этом в строю осталась и старшая турбочетверка 2.0 мощностью 218 л.с. (325 Нм). Как и прежде, оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Силовая установка i-HEV гибрида включает бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с., 255 Нм) и 238-сильный электродвигатель (262 Нм). В Китае Geely Boyue L все так же представлен исключительно с передним приводом, тогда как в России у Geely Atlas и Volga K40 есть полноприводные версии (такие кроссоверы имеют 200-сильный 2.0T и классический восьмиступенчатый автомат).

Гибридный Geely Boyue L i-HEV
Гибридный Geely Boyue L i-HEV
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Гибридный Geely Boyue L i-HEV
Гибридный Geely Boyue L i-HEV
2 / 3
Гибридный Geely Boyue L i-HEV
Гибридный Geely Boyue L i-HEV
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Внешне от прошлогоднего кроссовера посвежевший Geely Boyue L отличается другими бамперами. У радиаторной решетки появилась хромированная окантовка, вдобавок на решетке красуются новые блестящие же вертикальные плашки. Еще расширена палитра цветов кузова, изменен дизайн колес (предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски).

Бензиновый обновленный Geely Boyue L

После рестайлинга Geely Boyue L стал короче, длина модернизированного кроссовера равна 4713 мм вместо 4730 мм у паркетника предыдущего модельного года. Колесная база – прежние 2785 мм.

Обновленный Geely Boyue L
Обновленный Geely Boyue L
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Обновленный Geely Boyue L
Обновленный Geely Boyue L
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Обновленный Geely Boyue L
Обновленный Geely Boyue L
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Обновленный Geely Boyue L
Обновленный Geely Boyue L
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Обновленный Geely Boyue L
Обновленный Geely Boyue L
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Обновленный Geely Boyue L
Обновленный Geely Boyue L
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Салона реформы не коснулись. Кстати, в Китае у модели после прошлогоднего рестайлинга появился дисплей мультимедиа привычного формата, тогда как в России Geely Atlas и Volga K40 имеют вертикальный экран.

Бензиновый обновленный Geely Boyue L

В списке оборудования «простых» версий значатся: приборка на 10,2 дюйма, мультимедийная система с дисплеем диагональю 14,6 дюйма, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона. Дорогие комплектации – это мультимедиа с планшетом диагональю 15,4 дюйма, проекционный дисплей, подогрев руля и всех сидений, вентиляция передних кресел (водительское – еще и с массажером). Наконец, топовые паркетник с 1.5TD Pro и гибрид получили продвинутый комплекс водительских ассистентов Qianli Haohan 5, который включает лидар над лобовым стеклом, 11 камер, 12 ультразвуковых радаров и 3 радара миллиметрового диапазона (у дореформенной модели такого набора нет).

Без учета акций чисто бензиновый обновленный Geely Boyue L обойдется в 99 900 – 129 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,25 млн – 1,63 млн рублей по актуальному курсу. Гибридный Geely Boyue L i-HEV оценили в 106 900 – 136 900 юаней (1,34 млн – 1,72 млн рублей).

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