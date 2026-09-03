Кроссовер Geely Atlas получил новую версию: другая начинка и кое-что ещё

В прошлом году в Китае стартовали продажи паркетника Geely Boyue L с новым дизайном. Такой кроссовер там считается следующим, уже четвертым по счету поколением, хотя это все же рестайлинг. Сейчас Boyue L доступен только в «традиционных» версиях – с бензиновыми турбочетверками 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (218 л.с.). Однако совсем скоро гамму пополнит гибрид с фирменной системой i-HEV. Публичный показ бензоэлектрического паркетника провели в августе на автосалоне в Чэнду. Теперь производитель распространил дополнительные официальные изображения, вдобавок гибридные паркетники уже начали отгружать дилерам в КНР. Ну и напомним, что в России «традиционный» дореформенный Boyue L представлен как Geely Atlas, а кроссовер с новым обликом у нас известен как Volga K40 (тоже только с ДВС).

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Geely Boyue L i-HEV – это «простой» гибрид, то есть без возможности зарядки от электросети. Известно, что силовая установка новой версии включает бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.). Китайские СМИ пишут, что мощность «электрической составляющей» равна 313 л.с., но пока точно неизвестно – это отдача электромотора или всей системы.

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От чисто бензинового паркетника гибридный Boyue L i-HEV также слегка отличается дизайном экстерьера. У новой версии другие бамперы, у радиаторной решетки такого исполнения появилась хромированная окантовка, плюс на решетке красуются иные блестящие плашки, хотя они тоже вертикальные. Кроме того, кузов Geely Boyue L i-HEV может быть окрашен в новый бордовый цвет. А еще для гибрида предусмотрен более продвинутый комплекс водительских ассистентов Qianli Haohan 5 с лидаром над лобовым стеклом.

Гибрид Geely Boyue L i-HEV

По предварительным данным, новый обвес на длине кроссовера не сказался. Показатель предназначенной для Китая модели – 4730 мм. Колесная база тоже прежняя – 2785 мм.

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Внутри гибрид повторил бензиновый Boyue L. Тут раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Причем в Китае у модели после рестайлинга появился центральный планшет привычного формата, тогда как в России Geely Atlas и Volga K40 имеют вертикальный дисплей.

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В салоне гибридного паркетника также установлены сплющенный руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки и «хрустальный» селектор коробки. В списке оборудования еще заявлены панорамная крыша, проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, аудиосистема с 16 динамиками.

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Гибридный Geely Boyue L i-HEV поступит в продажу в ближайшее время, цены пока не объявлены.