Гибридные авто ×
  • Кроссовер Geely Atlas получил новую версию: другая начинка и кое-что ещё

Кроссовер Geely Atlas получил новую версию: другая начинка и кое-что ещё

03.09.2026 909 0 0
Кроссовер Geely Atlas получил новую версию: другая начинка и кое-что ещё

Компания Geely готовится вывести на рынок гибридный вариант паркетника Boyue L/Atlas. Новая модификация также получила более продвинутый комплекс водительских ассистентов, который включает лидар.

В прошлом году в Китае стартовали продажи паркетника Geely Boyue L с новым дизайном. Такой кроссовер там считается следующим, уже четвертым по счету поколением, хотя это все же рестайлинг. Сейчас Boyue L доступен только в «традиционных» версиях – с бензиновыми турбочетверками 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (218 л.с.). Однако совсем скоро гамму пополнит гибрид с фирменной системой i-HEV. Публичный показ бензоэлектрического паркетника провели в августе на автосалоне в Чэнду. Теперь производитель распространил дополнительные официальные изображения, вдобавок гибридные паркетники уже начали отгружать дилерам в КНР. Ну и напомним, что в России «традиционный» дореформенный Boyue L представлен как Geely Atlas, а кроссовер с новым обликом у нас известен как Volga K40 (тоже только с ДВС).

Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
1 / 4
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
2 / 4
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
3 / 4
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
4 / 4

Geely Boyue L i-HEV – это «простой» гибрид, то есть без возможности зарядки от электросети. Известно, что силовая установка новой версии включает бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.). Китайские СМИ пишут, что мощность «электрической составляющей» равна 313 л.с., но пока точно неизвестно – это отдача электромотора или всей системы.

Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
1 / 2
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
2 / 2

От чисто бензинового паркетника гибридный Boyue L i-HEV также слегка отличается дизайном экстерьера. У новой версии другие бамперы, у радиаторной решетки такого исполнения появилась хромированная окантовка, плюс на решетке красуются иные блестящие плашки, хотя они тоже вертикальные. Кроме того, кузов Geely Boyue L i-HEV может быть окрашен в новый бордовый цвет. А еще для гибрида предусмотрен более продвинутый комплекс водительских ассистентов Qianli Haohan 5 с лидаром над лобовым стеклом.

Гибрид Geely Boyue L i-HEV

По предварительным данным, новый обвес на длине кроссовера не сказался. Показатель предназначенной для Китая модели – 4730 мм. Колесная база тоже прежняя – 2785 мм.

Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
1 / 6
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
2 / 6
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
3 / 6
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
4 / 6
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
5 / 6
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
6 / 6

Внутри гибрид повторил бензиновый Boyue L. Тут раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Причем в Китае у модели после рестайлинга появился центральный планшет привычного формата, тогда как в России Geely Atlas и Volga K40 имеют вертикальный дисплей. 

Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
1 / 3
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
2 / 3
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
Гибрид Geely Boyue L i-HEV
3 / 3

В салоне гибридного паркетника также установлены сплющенный руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки и «хрустальный» селектор коробки. В списке оборудования еще заявлены панорамная крыша, проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, аудиосистема с 16 динамиками.

Чисто бензиновый Geely Boyue L
Чисто бензиновый Geely Boyue L
1 / 4
Чисто бензиновый Geely Boyue L
Чисто бензиновый Geely Boyue L
2 / 4
Чисто бензиновый Geely Boyue L
Чисто бензиновый Geely Boyue L
3 / 4
Чисто бензиновый Geely Boyue L
Чисто бензиновый Geely Boyue L
4 / 4

Гибридный Geely Boyue L i-HEV поступит в продажу в ближайшее время, цены пока не объявлены.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Boyue Geely Atlas

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Ловкость рук и никаких «колбасок»: как правильно заделывать отверстия холодной сваркой Эпоксидные компаунды, называемые в народе «холодной сваркой», имеют крайне высокие характеристики прочности, термостойкости и маслостойкости. Однако есть у них и некоторые недостатки и особе... 5681 0 1 03.09.2026
Статьи / Мнение без фильтров 500 лошадей стали нормой: почему гонка за мощностью потеряла смысл Есть в современном автомобиле одна трогательная деталь. Мы продолжаем покупать всё более мощные машины, хотя использовать их мощность в обычной жизни примерно так же полезно, как поставить н... 1620 6 0 31.08.2026
Статьи / История Слишком дёшево, чрезвычайно мало: история забытой французской марки Rovin Не зря говорят, что кризис – это время возможностей. Видимо, именно этим руководствовался маркиз Рауль де Ровен, решив стать автопроизводителем сразу после завершения Второй мировой войны. Г... 1472 0 1 30.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 49626 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 46511 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 12842 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
14 Плюс один цилиндр, минус нормальный робот: тест-драйв Belgee X50+
10 Бизнес-седан Tenet A8 готовится к старту продаж в РФ: цены и комплекта...
7 Возрождённый внедорожник Mitsubishi Pajero: дизель и никакой «зелени»
Новые комментарии
Change privacy settings