Новинки ×
  • Range Rover Electric полностью рассекречен: средние характеристики за бешеные деньги

Range Rover Electric полностью рассекречен: средние характеристики за бешеные деньги

02.09.2026 426 0 0
Range Rover Electric полностью рассекречен: средние характеристики за бешеные деньги

Британская компания JLR представила долгожданную электрическую версию флагманского люксового внедорожника Range Rover. Заказы на него уже принимаются, первые серийные экземпляры будут отгружены европейским клиентам в конце 2026 года.

Внешность Range Rover Electric была рассекречена ещё весной 2024 года, потому что скрывать в ней особой нечего — электрический Range Rover выглядит точно так же, как «углеводородный», идентифицировать версию Electric можно только по надписям EV и слегка провисшему «брюху», с трудом скрывающему толстенную батарею.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

В основе Range Rover Electric лежит электрическая версия платформы MLA с 800-вольтовой архитектурой. Собирают электрический внедорожник там же, где и «углеводородные» версии Range Rover, — на заводе JLR в Солихалле (Великобритания), а батарея и электромоторы приходят с завода в Вулверхэмптоне. Электромоторы компания JLR разработала сама, потому что «не нашла подходящих вариантов на OEM-рынке», а вот в батарее используются призматические ячейки от стороннего поставщика, имя которого не разглашается. Ёмкость батареи — 118,5 кВт·ч. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Электромоторов у Range Rover Electric два — передний и задний, каждый по отдельности способен выдавать до 260 кВт (354 л.с.), но максимальная совокупная отдача зависит от версии внедорожника: на версии EV450 она составляет 331 кВт (450 л.с.) и 677 Нм, на версии EV550 — 405 кВт (550 л.с.) и 850 Нм. Версия EV450 разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с, версия EV550 — за 4,5 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 200 км/ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у двух версий тоже одинаковый — 611 км по циклу WLTP. Минимальная снаряженная масса — 2735 кг!

1 / 2
2 / 2

Вышеперечисленные характеристики силовой установки — средненькие по меркам 2026 года. Честно говоря, от разработки, которая длилась четыре года, можно было ожидать большего. Пресс-служба JLR подчёркивает, что в процессе разработки Range Rover Electric получено более 300 различных патентов. Большое внимание было уделено надёжности силовой установки и её терморегуляции в условиях бездорожья, при этом компания понимает, что мало кто из владельцев Range Rover Electric будет съезжать на нём с асфальта. Дорожный просвет в стандартном положении пневмоподвески — 201 мм, но его можно увеличить до 262 мм при езде по бездорожью. Глубина преодолеваемого брода — 900 мм.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Салон у Range Rover Electric точно такой же, как у «углеводородных» версий, но с особой графикой приборного и мультимедийного экранов. Отсутствие карданного вала в теории позволяло сделать в салоне ровный пол, но разработчики решили не заморачиваться, потому что, как сообщает журнал Autocar, «клиентов Range Rover и так всё устраивает».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В Германии базовый Range Rover Electric EV450 стоит от 163 500 евро, за версию EV550 в дебютном исполнении First Edition нужно отдать 201 500 евро, за версию EV550 в топовой комплектации Ultra — минимум 284 823 евро! Для сравнения скажем, что топовый Porsche Cayenne Turbo Electric (1156 л.с., 2,5 с до «сотни») стоит от 165 500 евро.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Короче говоря, с рациональной точки зрения покупка Range Rover Electric — это абсурд, на рынке полно более выгодных предложений. Но надо понимать, что у Range Rover очень лояльная аудитория по всему миру, которая хочет только Range Rover и ничего больше. По слухам, на версию Electric собрано чуть ли не 80 000 предварительных заявок, но они были оставлены до премьеры, когда ещё не были известны характеристики и цены. Судить о реальных рыночных успехах Range Rover Electric можно будет только в конце 2027 года.

внедорожник электромобиль новинки Land Rover Land Rover Range Rover

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров 500 лошадей стали нормой: почему гонка за мощностью потеряла смысл Есть в современном автомобиле одна трогательная деталь. Мы продолжаем покупать всё более мощные машины, хотя использовать их мощность в обычной жизни примерно так же полезно, как поставить н... 1498 6 0 31.08.2026
Статьи / История Слишком дёшево, чрезвычайно мало: история забытой французской марки Rovin Не зря говорят, что кризис – это время возможностей. Видимо, именно этим руководствовался маркиз Рауль де Ровен, решив стать автопроизводителем сразу после завершения Второй мировой войны. Г... 1348 0 1 30.08.2026
Статьи / Авторынок Почему 80% новых машин покупают в кредит и что это значит для рынка Покупка нового автомобиля за собственные деньги сегодня становится почти такой же экзотикой, как машина без дополнительного оборудования за прайс из рекламы автосалона. Главная причина прост... 3286 2 3 29.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 49583 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 46477 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 12778 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
13 Двойной шампунь и деньги на ветер: ошибки автовладельцев на мойках сам...
9 Бизнес-седан Tenet A8 готовится к старту продаж в РФ: цены и комплекта...
9 Плюс один цилиндр, минус нормальный робот: тест-драйв Belgee X50+
Новые комментарии
Change privacy settings