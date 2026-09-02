Range Rover Electric полностью рассекречен: средние характеристики за бешеные деньги

Внешность Range Rover Electric была рассекречена ещё весной 2024 года, потому что скрывать в ней особой нечего — электрический Range Rover выглядит точно так же, как «углеводородный», идентифицировать версию Electric можно только по надписям EV и слегка провисшему «брюху», с трудом скрывающему толстенную батарею.

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В основе Range Rover Electric лежит электрическая версия платформы MLA с 800-вольтовой архитектурой. Собирают электрический внедорожник там же, где и «углеводородные» версии Range Rover, — на заводе JLR в Солихалле (Великобритания), а батарея и электромоторы приходят с завода в Вулверхэмптоне. Электромоторы компания JLR разработала сама, потому что «не нашла подходящих вариантов на OEM-рынке», а вот в батарее используются призматические ячейки от стороннего поставщика, имя которого не разглашается. Ёмкость батареи — 118,5 кВт·ч. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт.

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Электромоторов у Range Rover Electric два — передний и задний, каждый по отдельности способен выдавать до 260 кВт (354 л.с.), но максимальная совокупная отдача зависит от версии внедорожника: на версии EV450 она составляет 331 кВт (450 л.с.) и 677 Нм, на версии EV550 — 405 кВт (550 л.с.) и 850 Нм. Версия EV450 разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с, версия EV550 — за 4,5 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 200 км/ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у двух версий тоже одинаковый — 611 км по циклу WLTP. Минимальная снаряженная масса — 2735 кг!

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Вышеперечисленные характеристики силовой установки — средненькие по меркам 2026 года. Честно говоря, от разработки, которая длилась четыре года, можно было ожидать большего. Пресс-служба JLR подчёркивает, что в процессе разработки Range Rover Electric получено более 300 различных патентов. Большое внимание было уделено надёжности силовой установки и её терморегуляции в условиях бездорожья, при этом компания понимает, что мало кто из владельцев Range Rover Electric будет съезжать на нём с асфальта. Дорожный просвет в стандартном положении пневмоподвески — 201 мм, но его можно увеличить до 262 мм при езде по бездорожью. Глубина преодолеваемого брода — 900 мм.

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Салон у Range Rover Electric точно такой же, как у «углеводородных» версий, но с особой графикой приборного и мультимедийного экранов. Отсутствие карданного вала в теории позволяло сделать в салоне ровный пол, но разработчики решили не заморачиваться, потому что, как сообщает журнал Autocar, «клиентов Range Rover и так всё устраивает».

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В Германии базовый Range Rover Electric EV450 стоит от 163 500 евро, за версию EV550 в дебютном исполнении First Edition нужно отдать 201 500 евро, за версию EV550 в топовой комплектации Ultra — минимум 284 823 евро! Для сравнения скажем, что топовый Porsche Cayenne Turbo Electric (1156 л.с., 2,5 с до «сотни») стоит от 165 500 евро.

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Короче говоря, с рациональной точки зрения покупка Range Rover Electric — это абсурд, на рынке полно более выгодных предложений. Но надо понимать, что у Range Rover очень лояльная аудитория по всему миру, которая хочет только Range Rover и ничего больше. По слухам, на версию Electric собрано чуть ли не 80 000 предварительных заявок, но они были оставлены до премьеры, когда ещё не были известны характеристики и цены. Судить о реальных рыночных успехах Range Rover Electric можно будет только в конце 2027 года.