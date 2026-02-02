Кроссовер Geely Atlas в России: теперь с двумя моторами на выбор

Предназначенный для РФ паркетник Atlas теперь доступен с младшим двигателем 1.5. Модель с этим мотором имеет только передний привод, тогда как пятидверка со старшим 2.0T отныне, наоборот, исключительно полноприводная.

Паркетник Geely Atlas второго поколения официально вышел на российский рынок в январе 2024 года. Изначально модель была доступна с бензиновым турбомотором 2.0 (200 л.с., 325 Нм), 7DCT и передним приводом. В середине 2024-го наш кроссовер получил полный привод, причем Atlas 4WD с тем же турбомотором 2.0 отрядили другую коробку – классический восьмиступенчатый автомат. Ну а сегодня местный офис Geely объявил о появлении у Атласа новой базовой версии.

Переднеприводный Geely Atlas теперь представлен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 147 л.с. (270 Нм), знакомой по нашим Geely Cityray и Coolray. Как и прежде, исполнению 2WD положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. При этом турбомотор 1.5T может «питаться» бензином АИ-92, тогда как для 2.0T заявлено топливо АИ-95. С места до «сотни» паркетник с младшим двигателем разгоняется за 9,7 секунды. Полноприводный Geely Atlas c 2.0T и 8АТ это упражнение проделает за 8,2 секунды (то же время было и у Атласа 2WD с двухлитровым мотором).

Если переднеприводный кроссовер с 2.0T был доступен в трех комплектациях, то у Geely Atlas 1.5T 2WD одна версия – базовая Luxury. В списке оборудования этого варианта значатся: светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, панорамный люк, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, отделка интерьера темно-синей экокожей, атмосферная подсветка, передний подлокотник с охлаждаемым отделением, подогрев руля и всех сидений, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедиа-система с вертикальным планшетом (13,2 дюйма), беспроводная зарядка, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения.

Полноприводный кроссовер с 2.0T и 8АТ все так же можно купить в трех исполнениях – помимо Luxury это еще Flagship и Flagship Sport. В следующей по старшинству комплектации появляются электропривод багажной двери, вентиляция передних сидений и проекционный дисплей. Топовый паркетник имеет двухцветную окраску кузова, 20-дюймовые диски, дополнительные светодиодные «штрихи» на радиаторной решетке.

Без учета акций Geely Atlas с 1.5T, 7DCT и передним приводом обойдется в 3 449 990 рублей. Полноприводный кроссовер с 2.0T и 8AT сегодня стоит 3 760 990 – 4 080 990 рублей.