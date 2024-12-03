На самом деле у этого автомобиля много имен. Мы знаем его как Cityray, в Китае этот кроссовер, представленный в январе 2023 года, продается под названием Boyue Cool, но на старте разработки проекта с заводским кодом G426 предполагалось, что это будет следующее поколение модели Binyue L, то есть удлиненной версии автомобиля, известного нам как Coolray (а теперь и как Belgee X50). Ну а в результате кроссовер, построенный на модульной платформе BMA, заполнил некий прогал между компактным Coolray и новым Atlas , относящимся к сегменту C-SUV. В России официальные продажи новой модели стартовали 15 октября текущего года.

Замах на Corvette и имперский шаттл

От Coolray новинке досталась платформа BMA и силовой агрегат в составе 147-сильного четырехцилиндрового мотора BHE15-EFZ объемом 1,5 литра и семиступенчатого робота со сдвоенным «мокрым» сцеплением. А от нового Atlas – общая стилистика. Внешне Cityray действительно выглядит очень неплохо: его образ получился ярким, дерзким, футуристичным. Чего стоит только форма головной и задней светотехники, явственно вызывающая некие авиационно-космические ассоциации. Мне, например, вспомнились имперские шаттлы типа «Лямбда» из «Звездных войн».

Но, с другой стороны, дизайнеры Geely явно отказались от части наследия Питера Хорбери – и от характерного изгиба задней части подоконной линии в виде своеобразного плавника, и от пятиугольной облицовки радиатора, повторяющей в своей форме эмблему марки. Не скажу, что нынешний дизайн с решеткой в виде перевернутой трапеции выглядит как-то не так, а уж сзади Cityray в топовой комплектации и вовсе бьет наотмашь эффектными деталями: диффузором и четырьмя законцовками выхлопной системы, собранными в единый пакет по центру – таким в свое время впечатлял Corvette C7. И вот представьте себе: катит перед вами такой автомобиль, дразнит тем самым диффузором и хитрым дефлектором с крупным повторителем стоп-сигнала в центре, как у болидов F1, целится в вас счетверенной крупнокалиберной выхлопной установкой… Так и хочется предположить, что вы видите корму этакого дорожного монстра, а не скромный семейный кроссовер. Вот только новый дизайн передней части, выполненный в полном соответствии с модными тенденциями, разом лишил марку какой-то части индивидуальности, поставив в одну шеренгу с Changan, Omoda и Jetour.

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Следуя модным тенденциям

Стоит открыть водительскую дверь, как сразу понимаешь, что и здесь создатели Cityray решили действовать в соответствии с последними веяниями моды. А эти тенденции, заданные разработчиками электрокаров Tesla, подразумевают управление основными функциями автомобиля не при помощи кнопок, клавиш и ротор-контроллеров, а через меню на сенсорном экране головного медиаустройства. Экран этот, естественно, должен быть как можно больше, и здесь он первым делом бросается в глаза. Хотя 13,2 дюйма – не рекордная диагональ, вертикально расположенный экран с традиционным соотношением сторон оказывается значительно больше, чем горизонтальные «сосиски». А уж 10,5-дюймовый дисплей, заменяющий в Cityray приборную панель, на фоне главного экрана и вовсе смотрится крошечным.

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Еще один элемент интерьера, который притягивает взгляд, это сплюснутый руль со срезанными верхним и нижним сегментом. Впервые с такой конструкцией я столкнулся в Peugeot 5008, но там это решение было вполне оправданным конструктивно: панель приборов расположена выше руля, и водителю полагается смотреть на нее поверх баранки. В Geely Cityray на приборный дисплей смотришь традиционным образом, через обод, так что «сплюснули» руль сугубо в угоду моде. Забегая вперед, скажу, что привыкнуть к этому все-таки можно. На скоростных трассах, там, где даже в быстрых поворотах не нужно поворачивать руль на большой угол, все вполне удобно, тем более что рулевое управление Cityray очень острое и точное. Но в ситуациях, когда нужно быстро крутить руль «от упора до упора», я однозначно испытывал неудобство. Но вернемся к дисплеям и другим органам управления.

Только меню, только хардкор

Да, в салоне Cityray практически отсутствуют физические кнопки, клавиши и «крутилки». Даже в блок слева от рулевой колонки помещен лишь корректор фар, а рядом с селектором коробки расположились только клавиши стояночного тормоза, «аварийки» и включения режима Parking. Все остальное – либо кнопками на спицах руля (а их не то чтобы очень много), либо через меню. В нижней части большого дисплея расположен ряд сенсорных кнопок, и некоторые из них имеют прямое действие: например, включают и выключают обогрев ветрового стекла и руля, позволяют повысить или понизить температуру, заданную климатической установке. А вот другие вызывают экран с более широким доступом к тем или иным функциям. Например, для полного доступа ко всем «теплым опциям» и расширенной настройке климата нужно ткнуть в область со значком вентилятора. Вот тогда можно будет настроить климат для водителя и переднего пассажира, включить обогрев сидений и заднего стекла.

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Изначально выбор режима движения (Eco, Comfort, Sport и Smart) тоже осуществляется через меню – соответствующий экран вызывается свайпом вниз. Но если вы хотите получить быстрый доступ к системам помощи водителю, включая помощь при спуске со склона, отключить систему стабилизации, включить или отключить систему Auto Hold, вам нужно сделать свайп вниз, а затем свайп влево.

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По счастью, на левой спице руля есть волшебная кнопка со звездочкой, на которую при помощи главного меню можно повесить некоторые функции – например, последовательный выбор режимов движения. Некоторые, но, увы, не любые: вам предложат выбор из принудительного включения кругового видеообзора, открывания багажника сервоприводом, управления боковыми зеркалами, ну и упомянутое переключение режимов. А вот для того, чтобы открыть люк в крыше, обязательно придется зайти в главное меню, выбрать слева пункт «Люк», ну а затем ткнуть в поле «Откр», причем отдельно для шторки и отдельно для самого люка.

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Незадача с интеграцией

Если у вас в машине имеется здоровенный «телевизор», значит, есть смысл интегрировать его со смартфоном и вывести на экран навигационную карту. Я, честно говоря, ожидал, что, как и в случае с Coolray, это будет CarBitLink. Ан нет, в меню – нечто новенькое под названием AutoDo. «Скоро у меня в телефоне будет уже целая коллекция таких пакетов», – подумал я, наводя камеру на QR-код, чтобы установить нужную программу на телефон. И тут облом. Пакет загружает исходник, запускается установка, затем следует предложение открыть саму программу, все доходит до некоего экрана с «Напоминанием о конфиденциальности» и на этом стопорится. Пришлось просто вешать телефон с навигацией на кронштейн. А счастье, как говорится, было так возможно – по идее, пакет AutoDo должен работать «по воздуху», а мой телефон в кои-то веки вписался в площадку для беспроводной зарядки. При этом подключение телефона по Bluetooth прошло без малейших проблем.

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Расстроило меня и отсутствие возможности настроить приборную панель в соответствии с моими предпочтениями. Ну вот привык я контролировать обороты, а тут они выводятся в левом нижнем ряду экрана в виде невнятной неградуированной полосочки и цифры, причем цифра – очень маленьким шрифтом. Смена режимов движения ничего не меняет на приборном экране, только справа внизу появляется соответствующая надпись, причем опять же – мелким шрифтом. Ну и зачем мне информация о том, какой трек сейчас проигрывает медиасистема, если все это есть на экране головного устройства?

Сюрпризы электроники

«Электронные мозги» Cityray вообще доставили много неоднозначных эмоций, поскольку жили своей, не очень понятной мне жизнью. Например, при каждом запуске двигателя система с упорством, достойным лучшего применения, включала на максимум обогрев руля. Ну а поскольку погода во время теста стояла достаточно теплая, нужно было сразу находить ту самую сенсорную кнопку в нижней части экрана и трижды в нее тыкать, чтобы отключить ненужный обогрев. Искал в меню соответствующий ползунок – думал, что кто-то случайно поставил его в положение «Включено», не нашел! Но в последний день, когда я уже собирался сдавать машину в пресс-парк, Cityray сжалился и не стал испытывать мое терпение. Однако система принципиально не запоминала мой выбор режима движения и при каждом запуске включала Comfort. Аналогичным образом она не запоминала привязанный по Bluetooth телефон, и после каждого запуска двигателя нужно было зайти в меню и выбрать телефон из списка. Стоит ли говорить, что система не запоминала и последний воспроизведенный трек.

Были сюрпризы и со стороны электронных ассистентов. Например, система предупреждения столкновений вдруг срабатывала в ситуациях, в которых, по моему мнению, опасностью столкновения даже и не пахло. Или система удержания в полосе вдруг цеплялась за обочину, после чего следовал неожиданный рывок руля. Но все эти сюрпризы целиком и полностью компенсировались положительными эмоциями от управления автомобилем.

Что же будет зимой?

Во-первых, инженеры Geely отлично настроили совместную работу мотора и семиступенчатого робота: ни рывков, ни задержек, ни судорожного метания между передачами. Cityray едет так, как положено Geely – «на сколько нажал, на столько и поехал». Казалось бы, 147 лошадок и 270 ньютон-метров на пике – не так уж много, но этого хватает с головой, чтобы первым уйти со светофора или резко ускориться, чтобы занять место в разрыве в потоке. При этом совсем не обязательно выбирать режим Sport – даже в режиме Eco кроссовер не превращается в «овощ», и если хорошенько нажать на педаль газа, то мотор провернет колеса даже на сухом асфальте. Что уж говорить про старт в режиме Sport.

Честно говоря, мне показалось, что этой модели явно не хватает какого-то варианта Launch Control. Впрочем, горевать об отсутствии такой фишки будут только любители светофорных гонок, а вот отсутствие зимнего режима, равно как и возможности ручного переключения передач при помощи селектора или подрулевых лепестков, в зимний период может огорчить очень многих. Вот что делать, если машина стоит в снегу и трогаться с места нужно без пробуксовки, причем желательно – со второй передачи?

Фейерверк и брызги шампанского

И в любом случае к некоторым особенностям управления Cityray нужно будет привыкнуть. К нефиксируемому селектору, который для включения Drive или заднего хода нужно дергать дважды, потому что включение происходит через «нейтраль». К чувствительной педали тормоза и очень эффективным тормозным механизмам – если прижать тормоз сильней, чем нужно, автомобиль буквально «встанет колом», хотя педаль прошла лишь половину хода. К трехпозиционной клавише управления задним стеклоочистителем на торце правого подрулевого рычажка. Это привыкание занимает день-два, но потом вождение превращается в фейерверк положительных эмоций, в первую очередь – когда вы катаетесь по нормальному асфальту.

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Плотная, собранная и очень энергоемкая подвеска позволяет закладывать повороты на высокой скорости, «подкручивая» машину добавлением газа. При этом отзывчивость двигателя и отсутствие задержек в переключении передач позволяет использовать при проезде через «лежачих полицейских» такой эффективный прием, как динамическая разгрузка. Да и на разбитом асфальте (на котором, конечно, трясет неимоверно) я не зафиксировал ни одного пробоя подвески. А тряска – что тряска, ее и потерпеть можно. Ну и с обещанием среднего расхода в 6,5 л/100 км в компании точно погорячились – у меня при активной езде получалось не менее 9,5 литров. Тем не менее закрываешь машину после ездового дня – и оставшееся итоговое настроение не могут испортить никакие чудеса электроники.

Почем семейные ценности

При всем при этом Geely Cityray полностью подходит для исполнения роли семейного автомобиля. Хватает места на заднем диване – во всяком случае, когда я сел «сам за собой», между моими коленями и спинкой сиденья водителя осталось пространство шириной в ладонь. Хватает места и в багажнике: 571 литр – это совсем не мало, а если сложить спинки заднего сиденья, то доступный объем вырастет до 1271 литра. Остается вопрос цены… Как всегда, мы рассматриваем только каталожную цену без возможных скидок. Итак, базовая комплектация Comfort на сегодня предлагается за 2 818 190 рублей. Комплектация Luxury, в которой появляется панорамный люк, круговой видеообзор, адаптивный круиз-контроль и комплекс ассистентов, стоит уже 3 058 190. За топовую комплектацию Flagship, где появляются электропривод пассажирского сидения и двери багажника, беспроводная зарядка и 8 динамиков акустической системы, компания просит 3 178 190 рублей. Ну а специальная версия Flagship Sport, которая щеголяет тем самым счетверенным выхлопом, увеличенным задним спойлером особого дизайна, молдингами на окнах и отдельными контрастными декоративными элементами, стоит еще на 100 тысяч дороже. Прямо скажем, немало.

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Поговорим о конкурентах

Примерно столько же – от 3 080 190 до 3 380 190 рублей – просят за полноприводную версию Belgee Х70, то есть за предыдущее поколение Geely Atlas, причем это «мягкий гибрид» с силовой установкой мощностью 177 л.с. Вариант этого же автомобиля с передним приводом, 150-сильным мотором и классическим шестиступенчатым автоматом стоит заметно дешевле, 2 785 190 – 2 905 190 рублей. Примерно столько же (2 730 000 – 3 070 000 рублей) просят за один из бестселлеров сегодняшнего рынка, Chery Tiggo 7 Pro Max в переднеприводной конфигурации. Полноприводный вариант, естественно, дороже, 3 020 000 – 3 320 000 рублей, но и эти цифры вполне сопоставимы с ценником Geely Cityray. Дешевле оказывается и близкий по габаритам Changan CS55 Plus, который стоит от 2 789 900 до 2 909 900 рублей – и это при том, что 1,5-литровый турбомотор этой модели развивает 181 л.с. Дешевле (от 2 699 000 до 2 899 000 рублей) стоят и переднеприводные версии Haval F7, хотя этот кроссовер заметно крупней. Ну а за 3 099 000 – 3 299 000 продают и полноприводные варианты F7 с двухлитровым турбомотором мощностью 192 л.с. Стоит включить в число конкурентов и Jetour Dashing, который со 147-сильным мотором стоит от 2 498 900 до 2 979 900, а со 190-сильным – 3 189 900 рублей.

Таким образом, цена не входит в число главных конкурентных преимуществ Geely Cityray: за те же деньги можно купить более мощный полноприводный кроссовер, а сопоставимые по параметрам стоят заметно дешевле. Что же остается? Дерзкая и стильная внешность, приличный объем салона, ну и, конечно, разноцветные фейерверки и брызги шампанского, которые остаются в душе после каждой поездки.