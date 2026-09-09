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Бензиновый Geely Atlas: корректировка внешности, новый мотор и расширенное оснащение

09.09.2026 2402 0 0
Бензиновый Geely Atlas: корректировка внешности, новый мотор и расширенное оснащение

Компания Geely анонсировала модернизированный чисто бензиновый паркетник Boyue L/Atlas. Кроссоверу слегка изменили дизайн экстерьера и отрядили более продвинутый комплекс водительских ассистентов. Кроме того, модели достался двигатель «нового поколения».

Кроссовер Geely Boyue L преобразился в Китае лишь в прошлом году. Там такая пятидверка считается моделью следующего, уже четвертого по счету поколения, хотя это все-таки рестайлинг. Сейчас паркетник доступен в «традиционных» версиях – с бензиновыми турбочетверками 1.5 (181 л.с., 290 Нм) и 2.0 (218 л.с., 325 Нм). Совсем недавно компания анонсировала гибридную модификацию с установкой i-HEV, которая также отличается внешне. Так вот теперь выяснилось, что и чисто бензиновому Boyue L досталась порция обновок. Ну и напомним, что в России «традиционный» дореформенный Boyue L, то есть образца 2022 года, представлен как Geely Atlas, а кроссовер с обликом китайской модели образца 2025 года у нас известен как Volga K40 (тоже только с ДВС).

Обновленный бензиновый Geely Boyue L
Обновленный бензиновый Geely Boyue L
1 / 5
Обновленный бензиновый Geely Boyue L
Обновленный бензиновый Geely Boyue L
2 / 5
Обновленный бензиновый Geely Boyue L
Обновленный бензиновый Geely Boyue L
3 / 5
Обновленный бензиновый Geely Boyue L
Обновленный бензиновый Geely Boyue L
4 / 5
Обновленный бензиновый Geely Boyue L
Обновленный бензиновый Geely Boyue L
5 / 5

Внешне посвежевший бензиновый кроссовер повторил гибрид. Если сравнивать с прошлогодним Geely Boyue L, то другими стали бамперы, у радиаторной решетки появилась хромированная окантовка, плюс на решетке расположены новые блестящие же вертикальные плашки. Палитру цветов кузова «традиционной» модели пополнил новый серебристый оттенок (кузов гибрида может быть окрашен в бордовый цвет). Наконец, как и Geely Boyue L i-HEV, модернизированный чисто бензиновый паркетник обрел более продвинутый комплекс водительских ассистентов Qianli Haohan 5 с лидаром над лобовым стеклом.

Обновленный бензиновый Geely Boyue L
Обновленный бензиновый Geely Boyue L
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Обновленный бензиновый Geely Boyue L
Обновленный бензиновый Geely Boyue L
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Интерьер полностью еще не продемонстрировали, но, судя по всему, он прежний. По крайней мере, в салоне гибрида каких-то существенных изменений по сравнению с «традиционным» паркетником предыдущего модельного года нет. То есть внутри оставили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, «хрустальный» селектор коробки, двухэтажный центральный тоннель. Кстати, в Китае у модели после прошлогоднего рестайлинга появился дисплей мультимедиа привычного формата, тогда как в России Geely Atlas и Volga K40 имеют вертикальный экран.

Обновленный бензиновый Geely Boyue L

Для свежего Geely Boyue L заявлен бензиновый турбомотор 1.5TD Pro «нового поколения». Этот двигатель выдает 201 л.с. и 315 Нм. О коробке компания пока не рассказала, также пока неизвестно, остался ли в строю старший турбомотор 2.0. На дореформенном кроссовере Boyue L прежний 181-сильный 1.5T и 218-сильный 2.0T сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Скорее всего, в Китае паркетник все так же будет доступен исключительно с передним приводом (в России у Geely Atlas и Volga K40 есть полноприводные версии, такие кроссоверы имеют 200-сильный 2.0T и классический восьмиступенчатый автомат).

Бензиновый Geely Boyue L образца 2025 года
Бензиновый Geely Boyue L образца 2025 года
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Бензиновый Geely Boyue L образца 2025 года
Бензиновый Geely Boyue L образца 2025 года
2 / 4
Бензиновый Geely Boyue L образца 2025 года
Бензиновый Geely Boyue L образца 2025 года
3 / 4
Бензиновый Geely Boyue L образца 2025 года
Бензиновый Geely Boyue L образца 2025 года
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На домашний рынок посвежевший бензиновый Geely Boyue L и гибридная модификация выйдут в ближайшее время.

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