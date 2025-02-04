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  • Рамный пикап GWM Poer обновили для России: теперь не только дизель, но и бензин

Рамный пикап GWM Poer обновили для России: теперь не только дизель, но и бензин

04.02.2025 132 0 0

Обновленный пикап Poer от концерна Great Wall стартует на российском рынке в ближайшее время. От ныне продающейся модели такой рамник отличился дизайном экстерьера и интерьера, расширенным списком оборудования и техникой.

Рамный пикап GWM Poer длиной 5403 мм представлен в России с 2021 года. А сегодня местный офис Haval (он занимается реализацией грузовиков Great Wall в РФ) анонсировал обновленную модель. На рынок такой пикап выйдет до конца первого квартала. Как и нынешний Poer, рестайлинговую версию будут продавать через дилерскую сеть Haval City.

Обновленный GWM Poer
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Обновленный GWM Poer
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Обновленный GWM Poer
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Обновленный GWM Poer
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Внешне от актуального пикапа новая версия отличилась в основном оформлением передней части: заменили радиаторную решетку, бампер и противотуманки. Модель все так же будет доступна с двухрядной кабиной. Паспортный дорожный просвет – прежние 232 мм.

Обновленный GWM Poer

Салон переделали гораздо масштабнее. Внутри – новые передняя панель, руль, центральный тоннель и селектор коробки. Кроме того, GWM Poer достались полноценная виртуальная приборка и более крупный планшет мультимедийной системы (12,3 дюйма против 9 дюймов у предшественника), который к тому же теперь «прилеплен» к панели, а не встроен в нее. Также расширен список оборудования: добавлены беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних сидений (плюс подогрев, он есть и у дореформенного пикапа), адаптивный круиз-контроль (у дорестайлинговой модели обычный «круиз»), системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

Обновленный GWM Poer
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Обновленный GWM Poer
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Обновленный GWM Poer
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Техника тоже новая, причем для модернизированного GWM Poer предусмотрен выбор мотора, тогда как прежний пикап бывает только с дизелем. Рестайлинговый пикап будет доступен с бензиновым турбодвигателем 2.0 (218 л.с., 380 Нм) или турбодизелем 2.4 (184 л.с., 480 Нм). Первый мотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, дизелю положен девятиступенчатый. Обновленный пикап имеет полный привод, пониженную передачу и блокировку заднего дифференциала. Дореформенный Poer предложен с турбодизелем 2.0 (150 л.с., 400 Нм), который сочетается с шестиступенчатой механикой или 8АТ. Прежний «грузовик» в РФ тоже представлен в полноприводном исполнении.

Дореформенный GWM Poer
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Дореформенный GWM Poer
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Дореформенный GWM Poer
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У дизельного модернизированного GWM Poer будет одна комплектация, у бензинового – две. Цены объявят ближе к дате старта продаж. Прежний Poer без учета акций сейчас стоит 3 549 000 – 3 849 000 рублей.

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