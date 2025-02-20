На российский рынок готовится выйти обновлённый пикап GWM Poer: цены и комплектации

Китайский рамный грузовик в ходе рестайлинга получил изменения во внешности и интерьере, а также новую технику и расширенный список оборудования.

Рамный пикап GWM Poer, базирующийся на той же платформе P71, что и Haval Р9, появился в 2019 году, а на российский рынок эта модель вышла в 2021-м. Местное представительство Haval, которое занимается в том числе реализацией грузовиков Great Wall в РФ, в начале этого месяца анонсировало обновлённый Poer. А теперь стали известны его цены и наполнение комплектаций.

На фото: обновлённый пикап GWM Poer

Напомним, обновлённому пикапу досталось иное оформление передней части: новый рисунок получила массивная радиаторная решётка, по-другому выглядит нижняя часть бампера с интегрированными противотуманками. Грузовик после рестайлинга по-прежнему будет доступен с двухрядной кабиной. Дорожный просвет тоже остался без изменений – 232 мм.

Рестайлинг принёс салону GWM Poer новые руль, центральный тоннель и селектор коробки передач, а также иную переднюю панель с 7-дюймовым виртуальным щитком приборов и «подросшим» с 9 до 12 дюймов тачскрином информационно-развлекательной системы (эти дисплеи доступны уже в стартовой версии Elite).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, обновлённому пикапу поменяли моторную гамму. Poer предложат в РФ с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, отдача которого равна 218 л.с., а максимальный крутящий момент – 380 Нм; ему в пару положен классический восьмиступенчатый автомат. Второй вариант – 184-сильный турбодизель объёмом 2,4 литра (480 Нм), он идёт в комплекте девятиступенчатой АКП. У посвежевшего грузовика полный привод, пониженная передача и блокировка заднего дифференциала.

Рекомендованная розничная цена обновлённого пикапа в базовой версии Elite равна 3 799 000 рублей. Этому исполнению положен бензиновый мотор с 8АКП. В оснащение такого GWM Poer входят: климат-контроль, регулировка рулевого колеса в четырёх направлениях, функция беспроводной зарядки смартфонов, отделка сидений искусственной кожей и задний подлокотник.

На фото: салон обновлённого пикапа GWM Poer (в чёрном цвете)

За комплектацию Premium с тем же бензиновым двигателем на российском рынке просят не менее 3 999 000 рублей, а покупка аналогичного варианта с дизелем и девятиступенчатым автоматом обойдётся в 4 099 000 рублей. Для такого Poer предусмотрены адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, хромированная дуга безопасности, рейлинги на крыше, подножка, интегрированная в борт, вентиляция передних кресел, электрорегулировка водительского сиденья в шести направлениях, сиденья переднего пассажира – в четырёх, а также комбинированная терракотовая отделка сидений (кожа и экокожа).

На фото: салон обновлённого пикапа GWM Poer (в терракотовом цвете)

Модель адаптировали для российского рынка: пикап получил пакет зимних опций, который включает в себя обогрев руля, зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателей и боковых зеркал, а также подогрев передних сидений. Помимо этого, у него полностью русифицированы меню мультимедиа и бортового компьютера, детали кузова получили дополнительную антикоррозионную обработку (включая оцинковку).

На обновлённый GWM Poer распространяется три года официальной гарантии и два года дополнительной сервисной поддержки. Известно, что на авторынок РФ посвежевший грузовик выйдет до конца первого квартала 2025 года. Новинку, как и нынешний Poer, планируется продавать через дилерскую сеть Haval City.