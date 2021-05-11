Первый массовый электрокар Subaru: это кроссовер Solterra, близнец Тойоты

Новый паркетник поступит в продажу в следующем году, он станет глобальным. Сама модель еще засекречена, впрочем, получить общее представление о дизайне уже можно.

Компания Subaru объявила имя своего первого серийного электромобиля – Solterra, название сложено из латинских слов sol («солнце») и terra («земля»). Это кроссовер, который по своим габаритам сопоставим с Forester. «Зеленую» модель планируют продавать в Японии, Европе, Китае и Северной Америке, на рынок она выйдет в середине 2022 года. Марка пока ограничилась лишь парой тизеров Solterra, однако, благодаря Тойоте, уже можно прикинуть, каким получился паркетник.

Напомним, японские компании вместе трудились на электрическими SUV, они построены на модульной платформе, у которой два обозначения: Toyota ее называет e-TNGA, а Subaru – e-SGP. Так вот Тойота уже показала свой кросс, премьера концепта bZ4X состоялась в минувшем месяце в Шанхае. И пусть вас не смущает, что тот представлен в статусе прототипа, ведь товарный паркетник сильно отличаться не будет, а сроки появления в продаже – те же, что и у Subaru.



Осветленный тизер Subaru Solterra 1 / 2 Осветленный тизер Subaru Solterra 2 / 2

Судя по картинкам, кузов у Solterra такой же, как у Toyota bZ4X, разнятся лишь «морды». Так, у фар модели Subaru иная начинка. Ну и еще могли изменить декоративную «решетку». Внутри Solterra тоже, скорее всего, повторила Тойоту, то есть ждем возвышающуюся над передней панелью виртуальную «приборку» и «парящий» же крупный экран мультимедийной системы.



Созданные на «тележке» e-TNGA/e-SGP электромобили могут быть с передним, задним или полным приводом, батарея расположена под полом. Также моделям ранее было обещано несколько вариантов аккумуляторов и электродвигателей. Других подробностей о технике на данный момент нет.

Toyota bZ4X 1 / 5 Toyota bZ4X 2 / 5 Toyota bZ4X 3 / 5 Toyota bZ4X 4 / 5 Toyota bZ4X 5 / 5

До России Solterra вряд ли доберется, как и электрокросс Тойоты. Ну а ближайшей премьерой Subaru на нашем рынке станет внедорожный универсал Outback нового поколения: прием заказов должны открыть уже эти летом.

