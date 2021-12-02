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  • У Lexus будет ещё один полноприводный кроссовер: RZ засветился на тизерах

У Lexus будет ещё один полноприводный кроссовер: RZ засветился на тизерах

02.12.2021 277 0 0

В основу электрического паркетника японского бренда ляжет платформа e-TNGA, разработанная инженерами Toyota.

 

В актуальной модельной линейке Lexus пока что числится лишь один электромобиль – кроссовер UX 300e (он создан на базе аналогичной модели с традиционным ДВС). Однако в дальнейшем этот японский бренд ждёт более масштабное «озеленение». Новинкой в линейке полностью «батарейных» Лексусов обещает стать паркетник, который получит название RZ.

Тизер Lexus RZ

Предвестником новинки Lexus является концептуальный кроссовер LF-Z Electrified, представленный в конце марта 2021 года. От этого шоу-кара серийный автомобиль получит некоторые элементы дизайна и ряд современных технологий. Ожидается, что у товарной версии, в частности, будет похожий штурвал вместо традиционного рулевого колеса, а также уже знакомая система рулевого управления по проводам. Напомним, аналогичная схема уже реализована на Toyota bZ4X («электропаркетник» дебютировал совсем недавно, в конце октября).

Японская компания показала несколько тизеров. На них видна часть заглушки на месте традиционной решётки радиатора, часть головной оптики, «кусок» кормы с узкими задними фонарями и небольшим спойлером на багажной двери. Также в кадр попал профиль будущего «электрокроссовера» Lexus, причём с традиционными дверными ручками и боковыми зеркалами (у концепта LF-Z Electrified ручки установлены заподлицо, а по бокам вместо зеркал – камеры заднего вида).

Lexus RZ разделит с кроссовером Toyota платформу e-TNGA. Официальных подробностей о «начинке» пока нет. Как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на руководителя старосветского подразделения Lexus Спироса Фотиноса, у нового паркетника будет система полного привода Direct4. То есть модель, вероятно, оснастят двухмоторной установкой с электродвигателем на каждой оси. Технология позволит мгновенно переключаться между передним, задним и полным приводом в зависимости от ситуации и условий вождения.

На фото: концепт Lexus LF-Z Electrified
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На фото: концепт Lexus LF-Z Electrified
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Отметим, у «родственного» Toyota bZ4X тоже есть полноприводная модификация, система состоит из двух 109-сильных электромоторов. Совокупная отдача такой силовой установки составляет 218 л.с. На разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 7,7 секунды. Кстати, у базового исполнения «электрокросса» Тойоты единственный 204-сильный электродвигатель, а от 0 до 100 км/ч он разгоняется за 8,4 секунды.

На фото: салон концепта Lexus LF-Z Electrified

Предполагается, что Lexus RZ будет иметь более «низкую посадку», чем обычные кроссоверы. Так что, вероятно, путешествовать даже по минимальному бездорожью на нём будет нежелательно. Зато это позволит выиграть в плане аэродинамики, что немаловажно для электрокаров, ведь из-за тяжёлых батарей их вес, как правило, больше, чем у моделей с традиционными ДВС. В итоге более обтекаемая форма помогает «зелёным» моделям увеличить запас хода.

Информации о батарее новинки Lexus пока нет, но не исключено, что её модель тоже разделит с Toyota bZ4X. Речь идёт о литий-ионном тяговом аккумуляторе, его ёмкость составляет 71,4 кВт*ч. Запас хода у полноприводной версии недавно представленного паркетника равен 460 км (расчёт вели по циклу WLTC).

По предварительным данным, Lexus RZ выйдет на европейский и домашний рынки в конце следующего года. До дилеров в Штатах новинка тоже доберётся, но позже, точные сроки представители компании пока не называют.

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