У Lexus будет ещё один полноприводный кроссовер: RZ засветился на тизерах

В актуальной модельной линейке Lexus пока что числится лишь один электромобиль – кроссовер UX 300e (он создан на базе аналогичной модели с традиционным ДВС). Однако в дальнейшем этот японский бренд ждёт более масштабное «озеленение». Новинкой в линейке полностью «батарейных» Лексусов обещает стать паркетник, который получит название RZ.
Предвестником новинки Lexus является концептуальный кроссовер LF-Z Electrified, представленный в конце марта 2021 года. От этого шоу-кара серийный автомобиль получит некоторые элементы дизайна и ряд современных технологий. Ожидается, что у товарной версии, в частности, будет похожий штурвал вместо традиционного рулевого колеса, а также уже знакомая система рулевого управления по проводам. Напомним, аналогичная схема уже реализована на Toyota bZ4X («электропаркетник» дебютировал совсем недавно, в конце октября).
Японская компания показала несколько тизеров. На них видна часть заглушки на месте традиционной решётки радиатора, часть головной оптики, «кусок» кормы с узкими задними фонарями и небольшим спойлером на багажной двери. Также в кадр попал профиль будущего «электрокроссовера» Lexus, причём с традиционными дверными ручками и боковыми зеркалами (у концепта LF-Z Electrified ручки установлены заподлицо, а по бокам вместо зеркал – камеры заднего вида).
Lexus RZ разделит с кроссовером Toyota платформу e-TNGA. Официальных подробностей о «начинке» пока нет. Как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на руководителя старосветского подразделения Lexus Спироса Фотиноса, у нового паркетника будет система полного привода Direct4. То есть модель, вероятно, оснастят двухмоторной установкой с электродвигателем на каждой оси. Технология позволит мгновенно переключаться между передним, задним и полным приводом в зависимости от ситуации и условий вождения.
Отметим, у «родственного» Toyota bZ4X тоже есть полноприводная модификация, система состоит из двух 109-сильных электромоторов. Совокупная отдача такой силовой установки составляет 218 л.с. На разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 7,7 секунды. Кстати, у базового исполнения «электрокросса» Тойоты единственный 204-сильный электродвигатель, а от 0 до 100 км/ч он разгоняется за 8,4 секунды.
Предполагается, что Lexus RZ будет иметь более «низкую посадку», чем обычные кроссоверы. Так что, вероятно, путешествовать даже по минимальному бездорожью на нём будет нежелательно. Зато это позволит выиграть в плане аэродинамики, что немаловажно для электрокаров, ведь из-за тяжёлых батарей их вес, как правило, больше, чем у моделей с традиционными ДВС. В итоге более обтекаемая форма помогает «зелёным» моделям увеличить запас хода.
Информации о батарее новинки Lexus пока нет, но не исключено, что её модель тоже разделит с Toyota bZ4X. Речь идёт о литий-ионном тяговом аккумуляторе, его ёмкость составляет 71,4 кВт*ч. Запас хода у полноприводной версии недавно представленного паркетника равен 460 км (расчёт вели по циклу WLTC).
По предварительным данным, Lexus RZ выйдет на европейский и домашний рынки в конце следующего года. До дилеров в Штатах новинка тоже доберётся, но позже, точные сроки представители компании пока не называют.
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