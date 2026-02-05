Новинки ×

Новый трёхрядный кроссовер Toyota: первые изображения

05.02.2026 223 0 0
Новый трёхрядный кроссовер Toyota: первые изображения

Японский автопроизводитель уже совсем скоро покажет свою новую модель с тремя рядами сидений, а пока у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

У новинки пока нет официального названия, однико уже есть несколько тизеров: первые из них были продемонстрированы на прошлой неделе. А в начале этой недели к ним добавились ещё несколько изображений салона, благодаря которым стал понятен тип кузова модели — трёхрядный паркетник. Есть вероятность, что он станет своего рода наследником модели Highlander, нынешнее поколение которого дебютировало ещё в 2019 году и как раз нуждается в преемнике.

Нынешний Toyota Highlander
Нынешний Toyota Highlander
Нынешний Toyota Highlander
Нынешний Toyota Highlander
Нынешний Toyota Highlander
Нынешний Toyota Highlander
Судя по тизеру задней части, новая модель представляет из себя серийную версию концепта bZ Large, который был частично засвечен ещё в конце 2021 года. Позже были опубликованы также патентные изображения автомобиля, которые соответствуют имеющемуся тизеру. Можно предположить, что отличия от концепта будут носить незначительный косметический характер, и он получит такую же переднюю часть, выполненную в стилистике многих свежих кроссоверов и легковых моделей бренда. Пока неизвестно, останутся ли у серийного кроссовера футуристичные наружные «зеркала» в виде камер и выдвижные дверные ручки (особенно, учитывая нынешнюю тенденцию к отказу от них), поэтому мы изобразили оба варианта. Единственная хороши видимая деталь на имеющемся тизере внешнего вида — растянутый во всю ширину кормы фонари в виде сдвоенных светодиодных полосок, точно такой же, как на вышеупомянутом концепте.

Рендер нового кроссовера Toyota с традиционными зеркалами и дверными ручками
Рендер нового кроссовера Toyota с традиционными зеркалами и дверными ручками
Рендер нового кроссовера Toyota с зеркалами-камерами и выдвижными ручками
Рендер нового кроссовера Toyota с зеркалами-камерами и выдвижными ручками
Модель изначально ориентирована на американский рынок, а про её техническую часть пока нет подтверждённой информации. Многие предполагают, что кроссовер будет чисто электрическим, однако не стоит исключать и гибридной силовой установки.

Рендер нового кроссовера Toyota с традиционными зеркалами и дверными ручками
Рендер нового кроссовера Toyota с традиционными зеркалами и дверными ручками
Рендер нового кроссовера Toyota с зеркалами-камерами и выдвижными ручками
Рендер нового кроссовера Toyota с зеркалами-камерами и выдвижными ручками
Все подробности узнаем уже совсем скоро, ведь премьера кроссовера состоится на следующей неделе. Между тем, в прошлом месяце Toyota обновила вэн HiAce прошлого поколения.   

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Toyota Toyota Highlander
