Авторынок ×
  • Toyota обновила вэн HiAce прошлого поколения: изменения коснулись салона и списка оснащения

Toyota обновила вэн HiAce прошлого поколения: изменения коснулись салона и списка оснащения

19.01.2026 56 0 0
Toyota обновила вэн HiAce прошлого поколения: изменения коснулись салона и списка оснащения

Эта модель на домашнем рынке по-прежнему в строю, хотя новое поколение уже давно в продаже. Технику посвежевшей версии оставили прежнюю.

Компания Toyota начала выпускать автомобили своей коммерческой линейки в 1967-м. За прошедшие годы модель успела пять раз сменить генерацию, актуальный вэн Toyota HiAce шестого поколения дебютировал в 2019-м. Что интересно, фургон и микроавтобус предыдущей генерации, предлагаемые с 2013 года, по-прежнему доступны на домашнем рынке. И сейчас производитель подготовил для них порцию обновок.

На фото: посвежевший Toyota HiAce пятого поколения

«Пятому» Toyota HiAce практически ничего не стали менять во внешности. Единственным изменением является головная оптика чуть более узкой формы: вэну достались новые двухлучевые светодиодные фары. В остальном всё осталось прежним: оформление радиаторной решётки, воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера, а также кормы и задних фонарей.

В салоне изменений больше, теперь он стал более современным. В списке стандартного оснащения всех моделей числится восьмидюймовый тачскрин на передней панели, с помощью которого можно взаимодействовать с навигационной системой, кроме того, он отображает видео с камер панорамного обзора. Перед водителем располагается семидюймовый цифровой щиток приборов, который теперь тоже доступен всем версиям вэна. Помимо этого, в списке оборудования комплектации Super GL теперь числится подогрев передних сидений.

На фото: салон посвежевшего Toyota HiAce пятого поколения

Посвежевший HiAce пятого поколения получил новейший комплекс Toyota Safety Sense, который включает в себя более продвинутые функции помощи водителю. Обновлённый микроавтобус снабдили круиз-контролем с радаром и регулированием скорости на поворотах, ассистентом при смене полосы движения, функцией распознавания дорожных знаков и т.д.

Технику производитель решил не трогать. Так что в гамме Toyota HiAce по-прежнему два мотора: 2,0-литровый бензиновый двигатель, максимальная мощность которого составляет 160 л.с. (крутящий момент – 182 Нм), а также 151-сильный дизель объёмом 2,8 литра (300 Нм). Оба мотора идут в комплекте с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – задний или полный.

Обновленный вэн HiAce пятого поколения поступит в продажу в Японии 2 февраля 2026 года. За стартовую версию посвежевшей модели просят не менее 2 860 000 иен (эквивалентно примерно 1,4 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант придётся заплатить не менее 4 683 800 иен (около 2,3 млн рублей).

Напомним, сейчас японский производитель уже работает над преемником Toyota HiAce. В его основу ляжет соответствующий концепт, который был представлен на автосалоне в Токио в октябре 2025 года. Он дебютировал в двух модификациях – стандартный фургон и микроавтобус с удлинённой колёсной базой и более высокой крышей. Когда «седьмой» HiAce появится на рынке, станет известно позже.

микроавтобус фургон Япония авторынок Toyota Toyota Hiace

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать, если застрял в снегу: пошаговая инструкция Мощный снегопад снова напомнил нам, как быстро дороги могут превратиться в направления, а дворы – в полигон для тестирования проходимости. Застрять в снегу можно буквально на ровном месте, и... 179 0 0 19.01.2026
Статьи / Мнение без фильтров Отзывные рекорды: почему новые автомобили так часто ломаются Если вам кажется, что новинки автопрома становятся менее надёжны, то… вы абсолютно правы. Судя по отзывным кампаниям 2025 года, машины возвращаются производителю быстрее, чем владелец успева... 770 3 0 19.01.2026
Статьи / История Подарок себе любимому: как появилась Toyota Classic и при чём тут Hilux 90 лет назад началось производство первого автомобиля фирмы Toyota – легковой модели AA. Сложно сказать, подготовил ли японский автоконцерн себе на юбилей какой-нибудь подарок, но, судя по т... 1237 1 1 18.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75748 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46122 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18364 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
24 Что ВАЗ грядущий нам готовит: невеселые итоги 2025 года и амбициозные...
7 Автобус Sollers SA6 появился в продаже на российском рынке
6 Люксовый седан Hongqi L1 приготовился к старту продаж в России
Новые комментарии
Change privacy settings