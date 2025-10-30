Toyota показала в Токио предвестника вэна HiAce нового поколения

Концептуальный коммерческий автомобиль представлен в двух модификациях – стандартный фургон и микроавтобус с удлинённой колёсной базой и более высокой крышей.

Японская марка начала выпускать автомобили своей коммерческой линейки в 1967 году. За прошедшее время модель успела пять раз сменить генерацию, при этом актуальный вэн Toyota HiAce шестого поколения дебютировал в 2019-м, презентация прошла на Филиппинах. В гамме нынешних фургона и микроавтобуса числятся бензиновые и дизельные двигатели, но у преемника, вероятно, будут и полностью электрические версии.

Toyota пока ничего не рассказала о HiAce следующей генерации: не обозначен даже ориентировочный срок появления такой новинки. Тем не менее, очевидно, что работа над соответствующим проектом уже идёт: в ходе выставки Japan Mobility Show, которая сейчас проходит в Токио, компания представила предвестника «седьмого» HiAce в двух модификациях.

Концептуальный фургон со стандартными колёсной базой и высотой получил дополнительный багажник на крыше. Второй вариант – микроавтобус с удлинённой колёсной базой и увеличенной высотой. Обе модификации получили однообъёмный кузов с лаконичным чёрным пластиковым обвесом по периметру, покатое ветровое стекло, обычные наружные зеркала и утопленные дверные ручки.

Шоу-кары лишены традиционной решётки радиатора, их снабдили большой чёрной глянцевой панелью (не исключено, что это дисплей) со штрихами светодиодных фар по бокам и светящейся надписью Toyota по центру. В нижней части переднего бампера расположен воздухозаборник, по бокам которого находятся «пиксельные» противотуманки.

Корма украшена узкими вертикальными фонарями по бокам и «пиксельными» же светоотражателями и сигналами заднего хода. У стандартного фургона остекление грузовой части представляет собой узкое окно под крышей, а для концептуального микроавтобуса предусмотрели, судя по всему, большой дисплей, расположенный на багажной двери.

Никаких технических данных шоу-каров, а также будущих фургона и микроавтобуса Toyota HiAce седьмой генерации пока нет. Напомним, в гамме актуального коммерческого автомобиля числится пара бензиновых двигателей объёмом 2,7 и 3,5 литра, их отдача составляет 163 и 281 л.с, а максимальный крутящий момент – 244 и 351 Нм соответственно. В линейке есть и дизель объёмом 2,8 литра, его мощность может составлять 156, 163 л.с. (420 Нм), либо 177 л.с. (450 Нм).

На выставке Japan Mobility Show японская марка также представила новую Corolla: пока что речь идёт о концепте, следующее поколение этой востребованной модели дебютирует не ранее, чем через год-два. Ещё одной важной премьерой Toyota стало кросс-купе Century, причём шоу-кар представлен под отдельным одноимённым брендом, поставленным на ступеньку выше Lexus.