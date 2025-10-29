Новинки ×

Главные премьеры Toyota: кросс-купе Century и новая Corolla

29.10.2025 207 0 0

Компания Toyota намекнула на то, как изменится ее глобальный бестселлер, — Corolla. Кроме того, японцы продемонстрировали эффектный концептуальный кроссовер под отдельным люксовым брендом Century.

В Токио сегодня распахнула свои двери для журналистов выставка Japan Mobility Show. У Тойоты на автосалоне оказалась одна из самых внушительных экспозиций. Впрочем, в этой заметке остановимся на двух, пожалуй, главных премьерах. Это прототипы Toyota Corolla Concept и Century Coupe Concept. Причем второй шоу-кар представлен уже под отдельным брендом Century, который находится на ступеньку выше Lexus. Начнем с «люкса».

Century Coupe Concept в окружении актуальных кроссовера и седана, на заднем плане — классические четырехдверки

Напомним, прежде имя Century носил исключительно представительский седан Тойоты, а с 2023 года под таким названием стали выпускать еще и большой роскошный кроссовер. Информация о том, что Century станет полноценным отдельным люксовым брендом, появилась в прошлом году. Так вот концептуальный купеобразный SUV – это манифест как Century-марки.

Century Coupe Concept
1 / 7
Century Coupe Concept
2 / 7
Century Coupe Concept
3 / 7
Century Coupe Concept
4 / 7
Century Coupe Concept
5 / 7
Century Coupe Concept
6 / 7
Century Coupe Concept
7 / 7

Никаких характеристик «купе» пока нет, Тойота лишь предлагает оценить способности своих дизайнеров, работающих над будущими люксовыми моделями. Century Coupe Concept имеет двухъярусную оптику, двери с левой стороны сделали сдвижными, с правой – одна распашная дверь. Концепт лишен заднего стекла. Еще одной фишкой японцы считают оранжевый цвет. Да, яркий окрас подчеркнут особо – мол, представительские автомобили могут быть не только черного цвета. Хотя вместе с оранжевым кроссовером сразу показан и черный.

Century Coupe Concept

В салоне перед водителем расположены «штурвал», приборный экран и два небольших вертикальных дисплея. Еще один планшет спрятан в передней панели с пассажирской стороны. Century Coupe сделан трехместным – левое пассажирское кресло можно сдвигать и поворачивать. При этом водительское сиденье отделено боковой стеклянной перегородкой с «лазерными лучами». Разумеется, в отделке интерьера использованы дорогие материалы, а посередине передней панели находятся аналоговые часы.

Century Coupe Concept
1 / 13
Century Coupe Concept
2 / 13
Century Coupe Concept
3 / 13
Century Coupe Concept
4 / 13
Century Coupe Concept
5 / 13
Century Coupe Concept
6 / 13
Century Coupe Concept
7 / 13
Century Coupe Concept
8 / 13
Century Coupe Concept
9 / 13
Century Coupe Concept
10 / 13
Century Coupe Concept
11 / 13
Century Coupe Concept
12 / 13
Century Coupe Concept
13 / 13

Сроки появления серийной модели Century с дизайном по мотивам Coupe Concept пока не озвучены.

Седан Toyota Corolla Concept точно электрифицирован – на это указывает лючок на переднем крыле. Но информации о технике компания, опять же, не предоставила. Предвестник следующей Короллы получил мудреную головную оптику: концепт имеет светодиодные «галки», вертикальные секции, светящиеся полоски и «штрихи» практически во всю ширину передка. Не менее эффектно выглядят и задние фонари с пиксельным узором. Среди других особенностей экстерьера – рельефные бока, полускрытые ручки дверей и стеклянная крыша.

Toyota Corolla Concept
1 / 12
Toyota Corolla Concept
2 / 12
Toyota Corolla Concept
3 / 12
Toyota Corolla Concept
4 / 12
Toyota Corolla Concept
5 / 12
Toyota Corolla Concept
6 / 12
Toyota Corolla Concept
7 / 12
Toyota Corolla Concept
8 / 12
Toyota Corolla Concept
9 / 12
Toyota Corolla Concept
10 / 12
Toyota Corolla Concept
11 / 12
Toyota Corolla Concept
12 / 12

В салоне Corolla Concept – лаконичная передняя панель. Приборный экран прикреплен непосредственно к рулю, плюс у этой конструкции есть боковые секции с кнопками, отвечающими за основные функции (подогрев кресел, настройки «климата» и мультимедиа и т.д.). Перед передним пассажиром расположен широкоформатный дисплей. А посередине установили «столик» с селектором трансмиссии.

Toyota Corolla Concept
1 / 8
Toyota Corolla Concept
2 / 8
Toyota Corolla Concept
3 / 8
Toyota Corolla Concept
4 / 8
Toyota Corolla Concept
5 / 8
Toyota Corolla Concept
6 / 8
Toyota Corolla Concept
7 / 8
Toyota Corolla Concept
8 / 8

Предполагается, что товарная Toyota Corolla следующего поколения дебютирует через год-два. Серийная модель вполне может унаследовать внешность токийского прототипа, хотя интерьер наверняка сделают проще. Ну а скрасить ожидание должен очередной рестайлинг нынешней Короллы, выпускаемой с 2018 года: модернизированный седан недавно засветился в Китае.

седан кроссовер Япония авторынок Токио электромобиль новинки Toyota Toyota Corolla Toyota Century Century

 

