  • Обновлённый седан Toyota Corolla получил внешность в актуальном фирменном стиле бренда

Обновлённый седан Toyota Corolla получил внешность в актуальном фирменном стиле бренда

10.09.2025

Кроме того, четырёхдверка, предназначенная для китайского рынка, теперь будет оснащаться либо 2,0-литровым мотором, либо прежней гибридной установкой, в основе которой лежит двигатель объёмом 1,8 литра.

История Toyota Corolla началась ещё в 1966 году, за прошедшее время она успела сменить множество генераций. Актуальная глобальная модель двенадцатого поколения (с индексом E210) дебютировала в 2018 году, а плановое обновление нынешняя Corolla пережила в 2022-м. В Китае производство этого седана налажено на мощностях совместного предприятия FAW Toyota.

На фото: актуальный седан Toyota Corolla (версия для Китая)

Отметим, дела у модели сейчас идут не очень. За первые семь месяцев 2025-го в Китае было реализовано 57 753 экземпляра Toyota Corolla, что на 10,7% меньше по сравнению с результатом января-июля прошлого года. При этом на долю этого седана за указанный период пришлось всего 6,6% от совокупных продаж японской марки на поднебесном рынке.

Теперь FAW Toyota готовит к скорой презентации обновлённую Corolla: первые «живые» снимки посвежевшей четырёхдверки, а также и ряд технических подробностей были опубликованы в базе китайского минпрома. Так, габаритная длина грядущего седана равна 4710 мм (на 75 мм больше по сравнению с нынешней версией для Поднебесной), прежними остались ширина – 1780 мм и высота – 1435 мм, а расстояние между осями составляет 2750 мм (на 50 мм больше).

На фото: обновлённый седан Toyota Corolla (версия для Китая)

Судя по снимкам, переднюю часть посвежевшей Toyota Corolla для Китая оформили в актуальном фирменном стиле марки, который уже успели примерить на себя представители семейства Crown, кроссовер RAV4 и совсем недавно – хэтчбек Aqua. Речь идёт о головной оптике сложной формы, фары которой соединены между собой светящейся полосой. Выше располагается логотип марки, ниже – воздухозаборник с рисунком из чёрных горизонтальных полос. От него вверх по бокам тянутся «отростки» с противотуманками.

На фото: обновлённый седан Toyota Corolla с ДВС (версия для Китая)

Профиль и корму Toyota Corolla рестайлинг не затронул. Чисто бензиновая и гибридная версии по-прежнему будут отличаться лишь соответствующими шильдиками. Модели положены колёсные диски размером 16 и 17 дюймов (в зависимости от исполнения). Снимков интерьера обновлённого седана пока нет.

На фото: обновлённый гибридный седан Toyota Corolla (версия для Китая)

Судя по данным китайского минпрома, в гамме посвежевшей Corolla появится 2,0-литровый атмосферник, максимальная отдача которого равна 171 л.с. Кстати, этот двигатель сейчас предлагается для Toyota Allion на поднебесном рынке (является местной разновидностью Короллы и выпускается на мощностях СП FAW Toyota). Кроме того, рестайлинговой модели оставят гибридную установку, в основе которой лежит атмосферный двигатель объёмом 1,8 литра, работающий в тандеме с электромеханическим вариатором (137 л.с.).

Отметим, у нынешней Toyota Corolla для Китая есть ещё бензиновые версии с двигателями 1,2 и 1,5 литра, их максимальная отдача составляет 116 и 121 л.с. соответственно. Цена актуального седана варьируется в диапазоне от 116 800 до 155 800 юаней (эквивалентно примерно 1,39 – 1,85 млн рублей по текущему курсу).

седан Китай новинки рестайлинг Toyota Toyota Corolla
