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  • Toyota обновила Corolla для Европы и США: новая мультимедиа и пересмотренная моторная гамма

Toyota обновила Corolla для Европы и США: новая мультимедиа и пересмотренная моторная гамма

02.06.2022 526 0 2

Японская компания пока не объявила цены на обновлённое семейство. На старосветском рынке продажи «посвежевшей» Corolla стартуют в первом квартале 2023 года.

 

В общей сложности с момента появления модели в 1966 году Toyota продала более 50 млн экземпляров Corolla по всему миру. Актуальная модель двенадцатого поколения была представлена в 2018 году, сейчас она представлена в трёх вариантах кузова – седан, хэтчбек и универсал (не на всех рынках присутствия есть все модификации, к примеру, в Штатах не купить «сарай»). Теперь Тойота решила обновить Corolla для европейского и американского рынков.

На фото: европейское обновлённое семейство Toyota Corolla

В ходе рестайлинга модели слегка подкорректировали внешность. Старосветские версии получили новый сетчатый рисунок решётки радиатора, противотуманные фары другой формы и иной дизайн легкосплавных колёсных дисков. В США все седаны оснастили светодиодными ДХО, версию LE снабдили переработанным задним бампером, а SE и XSE – новым диффузором сзади. У американского «хэтча» тоже пересмотрели задний бампер, а решётка радиатора получила хромированные вставки. Кроме того, модели расширили палитру цветов кузова, «пятидверке» оставили вариант двухцветной окраски с контрастной чёрной крышей.

На фото: американское обновлённое семейство Toyota Corolla

​Есть ряд изменений и в интерьере «посвежевшей» Toyota Corolla. Главным из них является новая информационно-развлекательная система с подросшим в размере сенсорным экраном: диагональ увеличили до 10,5 дюйма (в США оставили 8-дюймовый дисплей). Система может обновляться «по воздуху», ещё она получила функцию голосового управления. Кроме того, в Европе у средних и топовых комплектаций, а также у «хэтча» начиная со стандартного исполнения есть виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма. Его внешний вид можно настроить, есть режимы Casual, Smart, Sport и Tough. В Штатах размер экрана «приборки» варьируется от 4,2 до 7 дюймов (в зависимости от версии).

На фото: обновлённая Toyota Corolla (для рынка США)
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На фото: обновлённая Toyota Corolla (для рынка США)
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На фото: обновлённая Toyota Corolla (для рынка США)
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На фото: обновлённая Toyota Corolla (для рынка США)
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На старосветском рынке Corolla после обновления будет по-прежнему доступна с гибридными установками, в основе которых лежат двигатели объёмом 1,8 и 2,0 литра. При этом в компании пояснили, что у систем повысили совокупную отдачу, увеличили производительность и одновременно сократили уровень выбросов. Так, мощность установки с 1,8-литровым двигателем теперь равна 140 л.с. (у актуальной версии – 122 л.с.), а время разгона с места до «сотни» сократилось на 1,7 секунды до 9,2 секунды. Суммарная отдача у варианта с 2,0-литровым мотором выросла с 184 до 196 л.с., а упражнение такая Corolla выполняет за 7,5 секунды (почти на полсекунды меньше, чем у нынешней модели).

На фото: обновлённая Toyota Corolla GR Sport (для Европы)
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На фото: обновлённая Toyota Corolla GR Sport (для Европы)
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На фото: обновлённая Toyota Corolla GR Sport (для Европы)
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На фото: обновлённая Toyota Corolla GR Sport (для Европы)
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В США теперь есть «обычная» Corolla в версии полноприводного гибрида. Систему, которая состоит из четырёхцилиндрового двигателя объёмом 1,8 литра, работающего по циклу Аткинсона, и двух мотор-генераторов дополнили электродвигателем, расположенным на задней оси. Об изменении характеристик в компании ничего не сказали, вероятно, они останутся прежними.

На фото: обновлённая Toyota Corolla Sedan (для Европы)
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На фото: обновлённая Toyota Corolla Sedan (для Европы)
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На фото: обновлённая Toyota Corolla Sedan (для Европы)
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На фото: обновлённая Toyota Corolla Sedan (для Европы)
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Ещё одно изменение у американской Toyota Corolla – бензиновый 2,0-литровый 171-сильный четырёхцилиндровый двигатель, которым оснастили версию LE: он пришёл на смену 141-сильному мотору объёмом 1,8 литра.

Пока что японская компания не объявила цены на обновлённое семейство Corolla. В Европе продажи «посвежевшей» модели стартуют в первом квартале 2023 года, информация по срокам выхода на американский рынок появится позже.

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