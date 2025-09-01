Рестайлинг ×
  • Обновлён хэтч Toyota Aqua: облик в стиле старших моделей и расширенный список оборудования

Обновлён хэтч Toyota Aqua: облик в стиле старших моделей и расширенный список оборудования

01.09.2025 243 0 0

Рестайлинг принес компактной пятидверке Тойоты новое «лицо». Также перетряхнули комплектации. Технику же реформы не затронули.

Гибридный хэтчбек Toyota Aqua выпускают в Японии с 2011 года, во второе поколение он перешел в 2021-м. «Первый» компакт был глобальной моделью: на экспорт его поставляли под названием Toyota Prius c. А вот основным рынком для «второго» хэтча стала родина Тойоты. Минувший год Aqua там закончила в глубоком «минусе»: по данным местных СМИ, продажи рухнули на 20% до 64 180 единиц. Впрочем, в 2025-м гибрид снова в «плюсе» — с января по июль реализовано почти 48 800 машин (результат семи месяцев 2024-го – примерно 34 000 шт.). Ну а упрочить позиции Toyota Aqua призван плановый рестайлинг.

Было — стало

Пятидверка получила мудреную головную оптику в стиле старших моделей марки, таких как Prius, машин семейства Crown и свежего кроссовера RAV4. При этом у топ-версии Aqua Z изогнутые ходовые огни (они же поворотники) вдобавок объединены между собой светящейся же полоской. Еще заменили передний бампер, а в верхней части багажной двери появилась декоративная накладка черного цвета. Для модели также предусмотрены 16-дюймовые колеса нового дизайна, расширена палитра цветов кузова. Длина увеличилась на 30 мм до 4080 мм, колесная база – прежние 2600 мм.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Как и раньше, клиентам еще доступна Aqua со «спортивным» обвесом от Modellista. А вот «подогретый» вариант GR Sport отправлен в отставку.

Обновленный хэтчбек Toyota Aqua с обвесом Modellista

Главная обновка в салоне – иная цифровая приборка (7 дюймов). Уже в базе отныне идет мультимедиа с 8-дюймовым экраном (прежде «простые» версии имели 7-дюймовый планшет), за доплату все так же можно заказать тачскрин на 10,5 дюйма. Еще появился электрический стояночный тормоз, плюс был усовершенствован комплекс систем безопасности.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Технику менять не стали. Силовая установка Toyota Aqua включает работающий по экономичному циклу Аткинсона трехцилиндровый бензиновый мотор 1.5 (91 л.с.) и 80-сильный электродвигатель. Все исполнения укомплектованы биполярной никель-водородной батареей емкостью 5,0 А·ч, тогда как на старте продаж модели второго поколения у самой дешевой версии был литий-ионный аккумулятор на 4,3 А·ч. Опционально для Aqua доступен полный привод E-Four – таким хэтчбекам положен отдельный электромоторчик на задней оси (6,4 л.с.), который помогает при трогании на скользком покрытии.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Рестайлинговый гибрид Toyota Aqua уже доступен к заказу, цена стартует с отметки 2 486 000 йен, что эквивалентно примерно 1 361 000 рублей по текущему курсу.

хэтчбек Япония авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Toyota

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больше «Ведомости» не так давно порадовали новостью: Минпромторг утвердил новые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. Очень изящный ход получился, должен вам сказать. Вроде бы и... 564 4 2 01.09.2025
Статьи / История Китайская Волга, румынский «козлик»: как иностранцы выпускали советские легковые автомобили Так уж исторически сложилось, что советский автопром больше ориентировался на нужды армии и народного хозяйства, и поэтому со второй половины ХХ века по выпуску грузовиков он входил в число... 675 0 3 31.08.2025
Статьи / Путешествия Княжий город и лампочка не Ильича: путешествие в Плавск В России насчитывается восемь сотен городов с населением менее 50 тысяч человек. Одни из них давно стали звездами туристических путеводителей, другие просто живут тихой и размеренной уездной... 365 2 1 30.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8649 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8026 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 6874 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
7 Кошачьи глазки, два планшета и джойстик под рулем: тест-драйв Tenet T8
7 Обновлённая BMW 7 серии: первые изображения
4 Бензин из зажигалки и квадратные тормоза: интересный тест на знание со...
Новые комментарии
Change privacy settings