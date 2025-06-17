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Toyota Prius отмечает четверть века в США повышением цен и тёмной версией

17.06.2025 118 0 0

«Обычный» и подзаряжаемый гибриды, предлагаемые на американском рынке, освежили к 2026 модельному году, полный прайс-лист уже известен.

Японская марка Toyota выпускает Prius с 1997-го, однако на американский рынок модель вышла несколькими годами позже. Так что здесь гибрид именно в этом году отмечает 25-летие. Напомним, актуальный Toyota Prius пятого поколения был представлен осенью 2022 года, пятидверка по-прежнему доступна в виде как «обычного», так и подзаряжаемого гибридов.

На фото: Toyota Prius 2026 модельного года
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На фото: Toyota Prius 2026 модельного года
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На фото: Toyota Prius 2026 модельного года
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В американском офисе компании назвали Prius «новатором, который заложил основу для электрификации» автомобилей. Теперь актуальный лифтбек добрался до 2026 модельного года. При этом для «простого» гибрида с HEV-установкой изменения заметны только в прайс-листе: посвежевшие машины оказались на 200-240 долларов дороже, чем автомобили актуального модельного года.

На фото: салон Toyota Prius 2026 модельного года

Стартовая цена базовой версии Toyota Prius LE на американском рынке теперь равна 28 550 долларов (эквивалентно примерно 2,41 млн рублей по текущему курсу), за топовое исполнение Prius Limited AWD (система полного привода E-Four с отдельным электромотором на задней оси доступна в качестве опции) просят не менее 36 965 долларов (около 2,9 млн рублей).

В основе HEV-установки такого Приуса лежит гибридный 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник, работающий в тандеме с электромеханическим вариатором. Совокупная отдача этой системы составляет 197 л.с. (199 л.с. у «полноприводника»). Лифтбеку положен комплекс Toyota Safety Sense 3.0, который включает в себя круиз-контроль, слежение за полосой движения, систему предупреждения о выезде с полосы, функции распознавания дорожных знаков и обнаружения пешеходов.

На фото: Toyota Prius PHEV Nightshade Edition

У модификации Toyota Prius Plug-in Hybrid (ранее имела прибавку Prime к названию, но осенью 2024 года компания от неё отказалась) в 2026 модельном году появилась «затемнённая» версия Nightshade, в её основе лежит комплектация XSE. Отметим, аналогичное исполнение уже имеется у «обычного» гибридного Приуса.

Plug-in гибридный Prius Nightshade Edition получил чёрные логотипы и шильдики, такие же дверные ручки, антенна «акулий плавник» на крыше, а также аналогичного цвета 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски. Такой автомобиль доступен в трёх цветах кузова – Midnight Black Metallic, Wind Chill Pearl и Karashi, причём последний является эксклюзивом для тёмной версии.

В салоне версии Toyota Prius Plug-in Hybrid Nightshade можно увидеть чёрные накладки на пороги и кресла SofTex в чёрном цвете с серой прострочкой. В основе PHEV-установки этой версии находится 2,0-литровый четырёхцилиндровый мотор, работающий в тандеме с тяговой батареей ёмкостью 13,6 кВт*ч и с двумя электромоторами. Совокупная отдача системы – 223 л.с., запас хода при движении только на электротяге равен 71 км.

На фото: салон Toyota Prius PHEV Nightshade Edition

Стоимость Toyota Prius Plug-in Hybrid 2026 модельного года на американском рынке варьируется в диапазоне от 33 775 (ценник вырос на 400 долларов) до 40 470 долларов (около 2,65 – 3,18 млн рублей), а за новую версию с прибавкой Nightshade просят не менее 37 795 долларов (примерно 2,97 млн рублей).

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