Гибридные авто ×

Новая Toyota Aqua получила «подогретую» версию GR Sport

29.11.2022 137 0 0

Если сравнивать с базовой «пятидверкой», то мощнее хэтч в исполнении «под спорт» не стал, однако технические обновки все же есть. Порция доработок досталась и стандартной модели.

«Оспортивленная» версия GR Sport от тойотовского подразделения Gazoo Racing была и у предыдущего гибридного хэтча Aqua: такой вариант появился у модели в 2017 году (сама Аква в строю с 2011-го). Теперь же «подогретую» модификацию обрел компакт второй генерации, который дебютировал в прошлом году. Напомним, в новом поколении Toyota Aqua сменила «тележку» B на современную платформу GA-B, созданную в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture).

Toyota Aqua GR Sport
1 / 2
Toyota Aqua GR Sport
2 / 2

У хэтчбека в исполнении GR Sport чуть более агрессивные бамперы, своя радиаторная решетка, резина Bridgestone Potenza RE050A 205/45R17, алюминиевые диски оригинального дизайна и красные тормозные суппорты. В двух местах под полом добавлены распорки, плюс усилен кузов в районе заднего бампера. Также перенастроены усилитель рулевого управления и подвеска (установлены новые пружины и амортизаторы).

Длина Aqua «под спорт» составляет 4095 мм, что на 45 мм больше, чем у стандартной «пятидверки», остальные габариты не изменились (ширина – 1695 мм, высота – 1485 мм, колесная база – 2600 мм).

Toyota Aqua GR Sport
1 / 2
Toyota Aqua GR Sport
2 / 2

В салоне – кресла с увеличенной боковой поддержкой, отделка нубуком и «экокожей» и особый руль, на педалях есть металлические накладки. В списке стандартного оборудования Aqua GR Sport еще значатся мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой). За доплату предусмотрены планшет на 10,5 дюйма, светодиодные противотуманки, система мониторинга «слепых» зон и проекционный дисплей.

Toyota Aqua GR Sport
1 / 2
Toyota Aqua GR Sport
2 / 2

Гибридная установка такая же, как у обычного «второго» хэтча Toyota Aqua, в нее входят работающий по экономичному циклу Аткинсона трехцилиндровый бензиновый двигатель M15A-FXE 1.5 мощностью 91 л.с. и 80-сильный электромотор, модель имеет электромеханический вариатор. Для стандартного хэтчбека опционально доступен полный привод E-Four с отдельным электромоторчиком на задней оси, но версия GR Sport исключительно переднеприводная.

Стандартная Toyota Aqua
1 / 2
Стандартная Toyota Aqua
2 / 2

Одновременно Тойота улучшила исходную «пятидверку», но обновок немного: расширено количество вариантов двухцветной окраски кузова, кресла топовой версии теперь могут быть обиты клетчатой тканью, вдобавок за доплату можно заказать салонное зеркало с автоматическим затемнением и встроенным регистратором.

Стандартный хэтчбек Toyota Aqua стоит от 14 400 долларов, за «подогретый» хэтч Aqua GR Sport просят минимум 18 700 долларов. Продавать модель за пределами Японии компания так и не планируют, хотя предыдущий гибрид присутствовал во многих странах.

Между тем недавно вариант «под спорт» обрел и кроссовер Toyota RAV4, правда, такая версия пока представлена только в Европе.

хэтчбек Япония авторынок новинки гибридные авто Toyota

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Не только параллельный импорт: почему и как дилеры включаются в борьбу за вторичный рынок В условиях дефицита новых автомобилей фокус многих покупателей сместился в сторону подержанных машин. Явление печальное, но предсказуемое и вполне нормальное. Ну а второе нормальное явление... 82 1 0 29.11.2022
Статьи / Авто и технологии Миллиарды тонн нефти и Ан-24: пройдены первые 2 500 км «масляного маршрута» Мы продолжаем следить за путешествием Алексея Жирухина и Сергея Лысенко, которые проходят маршрут в 12 тысяч километров по пути масла от скважины до потребителя. Это совместный проект «Межре... 65 0 0 29.11.2022
Статьи / Гаджеты Следить и предупредить: рейтинг современных видеорегистраторов с радар-детектором Видеорегистратор сейчас многие считают одной из самых необходимых вещей в автомобиле: можно забыть про аптечку или огнетушитель, но не про регистратор. Конечно, забывать про аптечку и всё пр... 1039 4 4 29.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17738 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14275 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11454 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings