Новая Toyota Aqua получила «подогретую» версию GR Sport

Если сравнивать с базовой «пятидверкой», то мощнее хэтч в исполнении «под спорт» не стал, однако технические обновки все же есть. Порция доработок досталась и стандартной модели.

«Оспортивленная» версия GR Sport от тойотовского подразделения Gazoo Racing была и у предыдущего гибридного хэтча Aqua: такой вариант появился у модели в 2017 году (сама Аква в строю с 2011-го). Теперь же «подогретую» модификацию обрел компакт второй генерации, который дебютировал в прошлом году. Напомним, в новом поколении Toyota Aqua сменила «тележку» B на современную платформу GA-B, созданную в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture).

Toyota Aqua GR Sport 1 / 2 Toyota Aqua GR Sport 2 / 2

У хэтчбека в исполнении GR Sport чуть более агрессивные бамперы, своя радиаторная решетка, резина Bridgestone Potenza RE050A 205/45R17, алюминиевые диски оригинального дизайна и красные тормозные суппорты. В двух местах под полом добавлены распорки, плюс усилен кузов в районе заднего бампера. Также перенастроены усилитель рулевого управления и подвеска (установлены новые пружины и амортизаторы).



Длина Aqua «под спорт» составляет 4095 мм, что на 45 мм больше, чем у стандартной «пятидверки», остальные габариты не изменились (ширина – 1695 мм, высота – 1485 мм, колесная база – 2600 мм).

Toyota Aqua GR Sport 1 / 2 Toyota Aqua GR Sport 2 / 2

В салоне – кресла с увеличенной боковой поддержкой, отделка нубуком и «экокожей» и особый руль, на педалях есть металлические накладки. В списке стандартного оборудования Aqua GR Sport еще значатся мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой). За доплату предусмотрены планшет на 10,5 дюйма, светодиодные противотуманки, система мониторинга «слепых» зон и проекционный дисплей.



Toyota Aqua GR Sport 1 / 2 Toyota Aqua GR Sport 2 / 2

Гибридная установка такая же, как у обычного «второго» хэтча Toyota Aqua, в нее входят работающий по экономичному циклу Аткинсона трехцилиндровый бензиновый двигатель M15A-FXE 1.5 мощностью 91 л.с. и 80-сильный электромотор, модель имеет электромеханический вариатор. Для стандартного хэтчбека опционально доступен полный привод E-Four с отдельным электромоторчиком на задней оси, но версия GR Sport исключительно переднеприводная.



Стандартная Toyota Aqua 1 / 2 Стандартная Toyota Aqua 2 / 2

Одновременно Тойота улучшила исходную «пятидверку», но обновок немного: расширено количество вариантов двухцветной окраски кузова, кресла топовой версии теперь могут быть обиты клетчатой тканью, вдобавок за доплату можно заказать салонное зеркало с автоматическим затемнением и встроенным регистратором.



Стандартный хэтчбек Toyota Aqua стоит от 14 400 долларов, за «подогретый» хэтч Aqua GR Sport просят минимум 18 700 долларов. Продавать модель за пределами Японии компания так и не планируют, хотя предыдущий гибрид присутствовал во многих странах.

Между тем недавно вариант «под спорт» обрел и кроссовер Toyota RAV4, правда, такая версия пока представлена только в Европе.