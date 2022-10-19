Toyota RAV4 обрёл версию GR Sport: мощнее кроссовер не стал, но лишь декором не обошлось

Разумеется, главное отличие от остальных модификаций – это все же более спортивный облик. Однако есть и кое-какие технические обновки.

«Оспортивленное» исполнение GR Sport от тойотовского подразделения Gazoo Racing имеется у многих моделей марки, включая еврохэтч Yaris, паркетники Yaris Cross и C-HR, пикап Hilux, а также семейство Corolla. Тем удивительнее, что популярный кроссовер RAV4 такую версию получил лишь сейчас, причем новая модификация пока представлена только в Старом Свете.

Внешние особенности «подогретого» Toyota RAV4 GR Sport – черные глянцевые накладки на колесных арках, аналогичного цвета боковые молдинги и декоративная вставка на багажной двери. В черные же плашки с сетчатым рисунком заключены и противотуманки, вдобавок кроссу досталась сетчатая радиаторная решетка и 19-дюймовые оригинальные колеса. Наконец, спереди и сзади есть значки GR.

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Кресла паркетника обиты материалом «под замшу» и экокожей. На сиденьях, передней панели, рулевом колесе и кожухе рычага коробки есть серебристая прострочка. Версия GR Sport по умолчанию имеет мультимедийную систему с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и полноценную виртуальную «приборку» на 12,3 дюйма (к слову, европейский RAV4 обрел такие экраны минувшим летом). Кроме того, в список стандартного оборудования входят электрорегулировки передних сидений, память настроек водительского кресла и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense последнего поколения.



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В Старом Свете RAV4 доступен в виде гибрида, таких версий две и для обеих предусмотрено исполнение GR Sport. Установки на основе «атмосферника» 2.5 мощнее не стали: совокупная отдача «простого» переднеприводного гибрида составляет 218 л.с., полноприводного с отдельным электромотором на задней оси – 222 л.с.; подзаряжаемый гибрид бывает только полноприводным, его мощность – 306 л.с. Но при этом технические обновки у «оспортивленного» Рафика все же есть – доработана подвеска, кросс получил более жесткие пружины и другие амортизаторы.



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Старт продаж Toyota RAV4 GR Sport в Европе намечен на четвертый квартал текущего года, цены пока не объявлены.

