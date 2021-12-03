«Подогретый» Toyota Yaris GR Sport для Европы: заводской тюнинг без прибавки в мощности

Yaris четвёртого поколения дебютировал в октябре 2019 года и оказался очень успешным: японский хэтчбек получил титул Автомобиль года-2021 в Европе и стал в этом регионе самой продаваемой моделью В-класса: по данным аналитического агентства JATO Dynamics, за первые десять месяцев текущего года реализовано 163 826 экземпляров. Но борьба за лидерство идёт плотная: на втором месте Dacia Sandero (продано 162 220 шт.), на третьем Renault Clio (160 709 шт.), на четвёртом Peugeot 2008 (160 600 шт.), на пятом Peugeot 208 (159 459 шт.).

В начале прошлого года Toyota представила полноприводный 3-дверный хот-хэтч GR Yaris с 1,6-литровой бензиновой «турботройкой» (272 л.с., 370 Нм) и 6-ступенчатой «механикой». Он мгновенно стал любимцем петролхедов и здорово улучшил имидж модели Yaris и компании Toyota в целом, ведь никто ничего подобного в Европе сегодня уже не предлагает — все ударились в электрификацию и скрупулёзно подсчитывают выбросы СО 2 . Отдача евро-версии GR Yaris, кстати, уменьшена из экологических соображений до 261 л.с. и 360 Нм, но это по-прежнему самый мощный хэтбек В-класса на рынке. А в Японии у GR Yaris есть лайт-версия — с кузовом от хот-хэтча, но без турбомотора.

Теперь Toyota предлагает «спортсмена» попроще и в Европе, а именно Yaris GR Sport, и это не то же самое, что японский «лайтовый» GR Yaris. От обычного 5-дверного Яриса версия GR Sport отличается имитирующим букву G сетчатым рисунком радиаторной решётки, более фигурным задним бамепром с хромированным выхлопным патрубком и 18-дюймовыми литыми колёсами особого дизайна, с красными вставками.



В салоне — красная прострочка в отделке руля и кресел, алюминиевые накладки на педалях, серебристые вставки в передней панели и многочисленные шильдики GR, а за доплату предлагаются передние спортивные кресла с развитой боковой поддержкой и замшевой обивкой.



В подвеске «по кругу» установленные новые амортизаторы, а в задней подвеске ещё и более жёсткие пружины, что позволило уменьшить крены кузова. Электроусилитель руля получил более «острые» настройки. В кузов в районе пола добавлены две распорки, делающие его более жёстким, что тоже положительно влияет на управляемость. В колёсные арки добавлены вкладыши, снижающие аэродинамические потери.



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Силовые установки у Yaris GR Sport стандартные: гибридная 116-сильная на основе 1,5-литрового бензинового атмосферного мотора и вариатора либо этот же бензиновый мотор, но в сочетании с 6-ступенчатой МКП. Второй вариант явно интереснее, так как здесь отдача мотора составляет 125 л.с. и 153 Нм, а коробка передач снабжена функцией автоматической подгонки оборотов двигателя до оптимальных значений при переключениях как вниз, так и вверх — она делает езду более быстрой и плавной. До 100 км/ч Yaris GR Sport на «механике» разгоняется за 9 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Далеко не предел мечтаний по части динамики, но для езды на каждый день вполне сгодится, а для филигранного прохождения поворотов большая мощность и не нужна — здесь себя во всей красе должно проявить доработанное шасси.



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В продаже у европейский дилеров Toyota Yaris GR Sport появится весной следующего года, цены пока не объявлены. Хот-хэтч Toyota GR Yaris стоит в Германии от 34 000 евро.

