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  • Toyota оснастила GR Yaris мотором и коробкой от обычного пятидверного хэтчбека

Toyota оснастила GR Yaris мотором и коробкой от обычного пятидверного хэтчбека

02.06.2020 97 0 0

«Скромный» комплект предназначен для базовой версии «трёхдверки», которая будет продаваться только на домашнем рынке.

 

Японская компания представила «стандартный» Yaris четвёртого поколения осенью 2019 года. В основу этого автомобиля легла платформа GA-B, которая была создана в рамках модульной архитектуры TNGA. В январе текущего года бренд показал новый «горячий» трёхдверный «хэтч» – у него к названию прибавляются буквы GR, что является сокращением от Gazoo Racing (это подразделение Toyota, занимающееся выпуском «заряженных» версий). Теперь производитель рассказал о всех вариантах GR Yaris для Японии: как оказалось, не все из них смогут похвастать мощным мотором.

Toyota GR Yaris на домашнем рынке предложат в трёх вариантах – RZ, RC и RS. Последняя из перечисленных версий является базовой: под её капотом находится не тот же мотор, что у других двух модификаций (об их «начинке» мы рассказывали ранее). Так, начальное исполнение «трёхдверки» получило тот же мотор, что и стандартная «пятидверка» – 1,5-литровый «атмосферник» M15A Dynamic Force с отдачей 120 л.с. и максимальным крутящим моментом 145 Нм. В пару к нему идёт коробка передач Direct Shift-CVT (у обычного хэтчбека к этому двигателю предлагается ещё шестискоростная «механика»). Привод у GR Yaris RS только передний. Сведений о максимальной скорости таких машин и разгоне от 0 до 100 км/ч пока нет. 

Напомним, другие версии Toyota GR Yaris – RZ и RC – оснащаются 272-сильным трёхцилиндровым бензиновым турбомотором G16E-GTS объёмом 1,6 литра (крутящий момент – 370 Нм). В пару к этому двигателю предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость таких «трёхдверок» ограничена электроникой на отметке 230 км/ч. На разгон с места до «сотни» им нужно менее 5,5 секунды.

С целью уменьшения веса автомобиля с приставкой GR разработчики сделали капот, багажную дверь и дверные панели из алюминия, а панель крыши – из армированного углепластика. В итоге без водителя «заряженный» Yaris в версии RZ весит 1280 кг, в версии RC – 1250 кг. При этом базовое исполнение RS весит всего 1130 кг (вероятно, в том числе из-за отсутствия системы полного привода GR-Four). Длина «трёхдверки» составляет 3995 мм, расстояние между осями – 2560 мм.

Напомним, изначально предполагалось, что премьера GR Yaris пройдёт 17 ноября 2019 года в ходе ралли Австралии. Однако мероприятие было отменено из-за масштабных лесных пожаров в стране, так что «заряженный» хэтчбек рассекретили позже, в первой половине января 2020-го в рамках выставки Tokyo Auto Salon.

Компания собирает предзаказы до конца текущего месяца. В Toyota отметили, что уже получили около 6 тыс. заявок от клиентов в Японии и Европе. До дилеров на домашнем рынке новинка доберётся в сентябре 2020-го. Выпуск машин налажен на специальной производственной линии завода Toyota Motomachi (находится в префектуре Айти).

Несмотря на спад продаж, Toyota Yaris остаётся самой популярной моделью марки в Европе. Так, за 2019 год здесь было реализовано 211 216 машин (меньше на 2,2% по сравнению с 2018-ым). Тем не менее, компания не планирует останавливаться на достигнутом: уже анонсирован новый компактный кроссовер на той же «тележке», которая лежит в основе актуального пятидверного хэтчбека. Yaris Cross для европейского рынка будут собирать во Франции. Старт продаж намечен на середину 2021 года.

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