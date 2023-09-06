Кроссовер Toyota Century: втрое дороже LC 300, в планах – раздвижные двери и кабриолет

Свершилось: имя Century отныне носит не только представительский седан Тойоты, но также большой и, разумеется, роскошный кроссовер. Причем четырехдверка в отставку не собирается, о чем представители компании объявили в рамках прошедшей сегодня презентации SUV. Любопытно, что именно кросс зовется «просто» Century, тогда как вторая модель – теперь Century Sedan. Ну и напомним, что четырехдверная Toyota в строю с 1967 года, а ее нынешнее поколение – лишь третье: такой Century-седан дебютировал в 2018-м, он построен на заднеприводной платформе и имеет гибридную установку на основе мотора V8 5.0. Однако Century SUV устроен совсем иначе.

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Кроссовер построен на «тележке» TNGA-K, на которой также базируются, например, Toyota Grand Highlander и Lexus TX. У нового флагмана пружинная подвеска со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, при этом шасси дополнительно имеет подруливающий механизм задних колес.



Toyota Century SUV тоже является гибридом, но V8 ему не положен. Зато кросс можно заряжать от розетки: в состав установки PHEV входят бензиновый атмосферник 2GR-FXS V6 3.5 (установлен поперечно) и электромеханический вариатор, на задней оси расположен отдельный электромотор (полный привод называется E-Four). Совокупная отдача кросса – 412 л.с. Только на электротяге автомобиль массой 2570 кг способен проехать 69 километров. Есть режимы движения Eco, Normal, Sport, Custom и – новинка – Rear Comfort. Последний предполагает сглаживание ускорений и замедлений, дабы обеспечить максимальный комфорт VIP-пассажирам.



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Длина Toyota Century равна 5205 мм, ширина – 1990 мм, высота – 1805 мм, колесная база – 2950 мм. Паспортный дорожный просвет – 185 мм. Объем багажника – 340 литров. Особенности внешности – раздвоенные фары и фонари (привет, Genesis!), прямоугольная радиаторная решетка и массивные бамперы. Модели положены 20- или 22-дюймовые колеса. Задние двери распахиваются на 75 градусов, есть выдвижные подножки.



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Кстати, на премьере также продемонстрировали машину со сдвижной задней дверью, как у минивэнов. Правда, такая опция в прайс-листе пока не значится. А еще в планах есть кабриолет! Кроссовер без крыши засветили на презентационном слайде, хотя сама Тойота о такой версии в релизе не упомянула. Не исключено, что кабриолет будут делать только при наличии соответствующего заказа.



Century SUV предложен исключительно с четырехместным салоном, в котором основное внимание, конечно, уделили второму ряду. Задние кресла разделены массивным тоннелем, на котором есть два отдельных пульта для управления основными функциями. Между откидывающимися спинками – небольшой холодильник. Сами сиденья – с электроприводом, подогревом и вентиляцией, плюс имеются откидные подставки для ног. Расположенное за передним пассажиром кресло вдобавок можно сдвинуть вперед. Над головами задних седоков – стеклянная секция. Также предусмотрены отдельные дисплеи развлекательной системы.



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Переднюю часть оформили в строгом стиле седана Century, тут виртуальная приборка, встроенный в панель экран мультимедийной системы и блок управления «климатом» с сенсорными кнопками. В списке оборудования еще значится комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).



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Роскошный кроссовер пока заявлен только для родной Японии, там уже открыт прием заказов. Первоначальный план продаж – всего 30 экземпляров в месяц. Цена единственной на данный момент комплектации – 25 миллионов йен, что эквивалентно примерно 170 000 долларов. Для сравнения, самый крутой внедорожник Toyota Land Cruiser 300 (версия GR Sport) на родине марки стоит 8 миллионов йен (54 000 долларов), а топовый Lexus LX там обойдется в 18 миллионов йен (122 000 долларов). Цена седана Toyota Century – от 20 080 000 йен (136 000 долларов).

