Большой кроссовер Lexus TX: техника мощнее, чем у родственного Toyota Grand Highlander

Названия Toyota Grand Highlander и Lexus TX были зарегистрированы американским подразделением японской компании ещё несколько лет назад. Уже тогда сообщалось, что их присвоят паре родственных больших кроссоверов, а главным рынком для них станет североамериканский. Первая модель из дуэта – Grand Highlander – была представлена в начале февраля 2023-го. Теперь настала очередь «близнеца» – дебютировал Lexus TX.

На фото: Lexus TX

Новинка премиального японского бренда получила свой собственный дизайн. Фамильная «веретенообразная» решётка радиатора канула в Лету, её заменил крупный трапециевидный «гриль» с горизонтальными полосами, окрашенный в цвет кузова. Логотип бренда располагается под кромкой рельефного капота, по бокам находятся фары со светодиодными большими «галочками» ходовых огней. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован лаконичный воздухозаборник с рисунком в виде тонких чёрных горизонтальных линий, по бокам есть «противотуманки».



В профиль видны традиционные дверные ручки и боковые зеркала, а также слегка «оквадраченные» колёсные арки. Стандартной версии положены 20-дюймовые диски, вариантам побогаче предлагаются 22-дюймовые «катки». Корма Lexus TX тоже отличается по оформлению от Toyota Grand Highlander. Так, у модели «парящая» крыша (эффект создаётся за счёт чёрных стоек), а также другие задние фонари, соединённые между собой через всю ширину пятой двери широкой светящейся плашкой, на которой расположено название марки.



Габаритная длина нового большого кроссовера Lexus равна 5160 или 5170 мм (в зависимости от исполнения), ширина – 1990 мм, высота – 1780 мм, а расстояние между осями у этого SUV составляет 2950 мм. Для сравнения, «близнец» от Toyota на 44/54 мм короче, ширина и высота практически такие же, а колёсная база у него на 4 мм меньше. Ещё стоит отметить, что новинка оказалась по всем показателям крупнее отправленного в отставку «растянутого» Lexus RX L (5000 х 1895 x 1710 мм, колёсная база – 2790 мм).



Трёхрядный салон Lexus TX может быть рассчитан либо на шестерых, либо на семерых седоков. В первом случае у него два капитанских кресла, разделённых между собой съёмной консолью с подстаканниками и несколькими дополнительными отделениями. Во втором случае средний ряд представляет собой трёхместный диван. Интерьер оформлен в минималистском стиле, на передней панели кроссовера можно увидеть цифровую «приборку» диагональю 12,3 дюйма, а в центре располагается 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. За доплату можно получить разноцветную подсветку салона и премиальную акустику Mark Levinson с 21 динамиком.



В основе Lexus TX лежит модульная платформа GA-K. Как и предполагалось ранее, у новинки три варианта «начинки», причём они оказались мощнее, чем у родственного Toyota Grand Highlander. Базовая версия – TX 350 – получила под капот четырехцилиндровый турбомотор объёмом 2,4 литра мощностью 279 л.с., его максимальный крутящий момент – 429 Нм (эти показатели на 10 л.с. и на 9 Нм больше, чем у большого кроссовера Тойоты). В пару предлагается восьмиступенчатый «автомат», привод – передний или полный.



На фото: салон Lexus TX

Среднее исполнение – TX 500h – оснащается гибридной установкой, в основе которой лежит турбомотор объёмом 2,4 литра, работающий в тандеме с электродвигателем и шестиступенчатым «автоматом». Совокупная отдача этой системы равна 371 л.с. и 554 Нм (на 4 л.с. и 12 Нм больше, чем у Grand Highlander). Модель получила систему полного привода Direct4.



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У топовой версии – подключаемого гибрида TX 500h+ – та же система полного привода, а в основе силовой установки находится двигатель V6 объёмом 3,5 литра, работающий в комплекте с вариатором. Пока что в компании раскрыли не все данные об этой «начинке». Известно, что суммарная мощность системы составляет 412 л.с., а максимальный крутящий момент не указан. Запас хода кроссовера без подзарядки чисто на электротяге равен 53 км. Отметим, такой модификации у «близнеца» Toyota нет.



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Производство Lexus TX наладят на мощностях завода Toyota, который расположен в Принстоне (штат Индиана). При этом исполнения TX 350 и TX 500h выйдут на рынок грядущей осенью, а подключаемый гибрид TX 550h+ появится у дилеров позже, более конкретных сроков пока нет. Производитель обнародует цены ближе к старту продаж.

