В линейке Toyota появился новый большой кроссовер: встречаем Grand Highlander

Производство большого SUV японской марки планируется наладить на заводе компании, который расположен в штате Индиана (США). На рынок новинка, вероятно, поступит летом текущего года.

Компания Toyota выпускает кроссовер Highlander уже больше 20 лет, модель актуального четвёртого поколения появилась на американском рынке в конце 2019-го. Производитель запатентовал название Grand Highlander ещё в декабре 2020 года, а позже стало известно о том, что в роли новинки с таким названием выступит большой трёхрядный кроссовер. Первое официальное фото было опубликовано в декабре прошлого года, а теперь японская компания представила свой новый SUV.

На фото: Toyota Grand Highlander

Дебют Toyota Grand Highlander состоялся в рамках автосалона в Чикаго. В американской модельной линейке новинка расположится между «обычным» Highlander и полноразмерным рамным внедорожником Sequoia. Дизайн у «Гранда» собственный (разработан командой Calty Design Studios, которая базируется в Калифорнии).



По сравнению с Highlander у новинки меньше выштамповок на капоте, иначе оформлена головная оптика, фары подчёркнуты единой изогнутой хромированной линией, которая визуально огибает логотип. Крупная радиаторная решётка объединена с воздухозаборником в нижней части переднего бампера, по бокам расположились «противотуманки».



Корма отличается за счёт «С-образных» фонарей, заходящих на багажную дверь. Между ними располагается эмблема Toyota и название модели. Ещё у большого кроссовера иначе оформлена нижняя часть заднего бампера с катафотами и двумя круглыми патрубками выхлопной системы. Grand Highlander предлагается с колёсными дисками диаметром от 18 до 20 дюймов.



Главная фишка салона «Гранда» заключается в полноценном (рассчитанным на троих взрослых) третьем ряде сидений. Есть варианты, рассчитанные на восемь и на семь седоков: у первой версии на втором ряду находится трёхместный диван, у второй модификации посередине установлены раздельные капитанские кресла, каждое из который можно настроить «под себя». В салоне насчитывается тринадцать ниш для размещения стаканов и бутылок, а также семь разъёмов USB Type-C. В базовое оснащение входит мультимедийная система с тачскрином 12,3 дюйма; за доплату доступна цифровая «приборка» такой же диагонали.



Ещё у Toyota Grand Highlander (за счёт прямой, а не покатой крыши) сравнительно большой багажник: при измерении по американской методике SAE, его объём составляет 595 литров (на 142 литра больше, чем у «просто» Highlander). Максимально допустимый грузовой объём (то есть со сложенными сиденьями второго и третьего рядов) равен 2761 литру (на 374 литра больше). В списке опций есть проекционный экран, камеры кругового обзора, панорамная крыша и т.д.



В основе новинки лежит та же модульная платформа GA-K с поперечным расположением двигателя, что и у «обычного» Highlander. У него же «Гранд» позаимствовал часть техники: так, базовое исполнение получило под капот 269-сильный турбомотор объёмом 2,4 литра, который идёт в паре с восьмиступечатым «автоматом». Средний вариант оснащается гибридной системой, в основе которой находится атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электродвигателем и электромеханическим вариатором. Совокупная отдача этой установки составляет 246 л.с. Обе версии предлагаются либо с передним, либо с полным приводом.



Ещё одна версия Grand Highlander получила гибридную силовую установку от недавно дебютировавшей Toyota Crown. В её основе лежит бензиновый турбомотор объёмом 2,4 литра, который идёт в комплекте с электромотором и шестиступенчатым «автоматом». Суммарная мощность у такого полноприводного кроссовера составляет 367 л.с., а максимальный крутящий момент – 542 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) ему требуется 6,3 секунды.



Производство большого SUV японской марки планируется наладить на заводе компании, который расположен в штате Индиана (США), здесь же сейчас выпускают «просто» Highlander. Цены Toyota объявит позже, на рынок новинка, вероятно, поступит летом 2023-го.

