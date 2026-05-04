Lexus анонсировал большой кроссовер – премьера совсем скоро

Презентацию нового крупного SUV японского премиум-бренда проведут уже через пару дней. Предполагается, что это будет брат свежего электрического Toyota Highlander.

Марка Lexus запустила тизерную кампанию нового кроссовера. Имя модели пока не раскрыто, подробностей о технике тоже нет. В Lexus лишь сообщили дату онлайн-премьеры – 7 мая. Впрочем, замаскированный SUV уже попадался фотошпионам, так что кое-какие догадки о грядущей новинке имеются. Есть предположение и о названии: ранее Lexus зарегистрировал индекс TZ.

Ожидается, что через пару дней нам покажут трехрядный электрический паркетник, который окажется ближайшим родственником Toyota Highlander нового поколения и сделанного на его базе Subaru Getaway. Модель Тойоты, напомним, дебютировала еще в феврале, а кроссовер Subaru – в самом начале апреля.

Дизайн экстерьера у Lexus TZ будет свой. В частности, на тизерах видно, что премиальному паркетнику достанутся другие дневные ходовые огни. А вот единую плашку задних фонарей, судя по шпионским фото, кроссовер унаследует от братьев. По своим габаритам новый Лексус, очевидно, тоже будет близок к родственникам. К примеру, длина электрического Toyota Highlander составляет 5050 мм, колесная база – 3050 мм. Внутри новый Lexus, возможно, повторит Highlander и Getaway, разве что у TZ будут более дорогие материалы отделки.

Что же касается техники, то не исключено, что, как и кроссовер Subaru, модель Lexus предложат только с двухмоторным полным приводом. Паркетник Тойоты еще бывает переднеприводным. Двигатели для Lexus TZ вполне могут перенастроить. Суммарная отдача полноприводного Toyota Highlander – 343 л.с., Subaru Getaway – 426 л.с. Непремиальные электрокроссоверы с полным приводом комплектуются батареей емкостью 95,8 кВт*ч.

Все подробности о новом большом Лексусе узнаем уже через пару дней. Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким мог получиться трехрядный электрический паркетник Lexus.

