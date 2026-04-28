Новинки ×

Новый кроссовер Lexus TZ: первые изображения

28.04.2026 819 0 0
На прошлой неделе фотошпионами были впервые замечены прототипы новой модели Lexus, благодаря чему у нас есть возможность составить начальное представление о его внешнем виде.

По имеющимся фотографиям видно, что кроссовер будет сделан на основе Toyota Highlander последнего поколения, премьера которого состоялась в феврале этого года. В начале апреля компанию ему составил трёхрядный кроссовер Subaru Getaway, теперь же к премьере готовится самая дорогая версия от бренда Lexus.

Toyota Highlander
Toyota Highlander
1 / 6
Toyota Highlander
Toyota Highlander
2 / 6
Toyota Highlander
Toyota Highlander
3 / 6
Subaru Getaway
Subaru Getaway
4 / 6
Subaru Getaway
Subaru Getaway
5 / 6
Subaru Getaway
Subaru Getaway
6 / 6

В прототипах легко угадываются черты нового Highlander: пропорции, форма остекления, характерные дверные ручки. При этом визуальных отличий достаточно много, можно сказать, что практически все навесные панели здесь полностью оригинальные. У Лексуса новая передняя часть с иным оформлением, колёсные арки круглые, в то время как у родственных кроссоверов Toyota и Subaru они «оквадраченные». Боковое остекление на первый взгляд выглядит идентичным, однако задние окна всё же немного отличаются по оформлению, равно как и задние стойки, а подоконная линия получила небольшую ступеньку в районе задних дверей. Фонари будут «отделены» от окон, при этом они по-прежнему будут выполнены в виде растянутой во всю ширину задней части полоски, только теперь она не так далеко заходит на задние крылья. Как и у Highlander, у нового Лексуса видны дополнительные элементы светотехники, встроенные в задний бампер слева и справа от крышки багажника. Кроме того, кроссовер изображён с колёсными дисками нового дизайна, аналогичных установленным на прототипах.

В техническом плане новинка наверняка во многом будет повторять уже представленные кроссоверы Toyota и Subaru. В их основе модернизированная версия платформы TNGA-K, а силовые установки пока только полностью электрические. Базовый переднеприводный Highlander оснащается единственным 224-сильным электромотором (максимальный крутящий момент – 268 Нм), расположенным на передней оси. Более мощный двухмоторный вариант выдаёт мощность в 343 л.с. и 438 Нм крутящего момента, заявленный запас хода в этом случае составляет 515 км. Что же касается габаритов будущей новинки, то здесь тоже можно ориентироваться на Higlander пятого поколения: его габаритная длина равна 5050 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1709 мм, колёсная база – 3050 мм.

Премьера нового кроссовера Lexus, который, как ожидается, получит имя TZ или TZ9, может состояться до конца этого года. Между тем, ранее в этом году мы рассказывали об опыте владения представительским седаном Lexus LS430.

кроссовер электромобиль рендеры "Колёса.ру" новинки Lexus
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Популярные тест-драйвы

Обсуждаемое
14 Обновлённый BMW 7 Series: без повышения напряжения, зато с остромодным...
6 Лужков, «Бычок» и капелька Mercedes-Benz: нужный, но неизлечимый ЗиЛ-5...
4 Переизобретение гибрида: нижневальная «турботройка» Aramco DHE и два э...
Новые комментарии
Change privacy settings