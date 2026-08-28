Кроссовер Volkswagen ID.Aura T6 выходит на рынок без особых фишек

Первый показ электрокроссовера Volkswagen ID.Aura T6 провели еще в апреле. Паркетник, напомним, является одной из множества новейших моделей немецкого бренда, которые созданы специально для Китая с учетом предпочтений местной публики. За выпуск непосредственного ID.Aura T6 отвечает совместное предприятие FAW Volkswagen. В конце июля открыли прием «слепых» заявок, то есть без объявления всех характеристик и цен. Теперь же стали известны и они. Правда, цены пока носят предварительный характер. Но китайцам так даже лучше, ведь после старта «живых» продаж цены реальные могут оказаться ниже.

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В основе Volkswagen ID.Aura T6 лежит платформа CEA, разработанная совместно с фирмой Xpeng. Длина пятиместного кроссовера равна 4811 мм, ширина – 1879 мм, высота – 1648 мм, колесная база – 2836 мм. Объем багажника составляет 576 литров (с учетом «подполья»), со сложенными спинками кресел второго ряда он увеличится до 1796 литров. Под крышкой капота есть дополнительный отсек на 90 литров. Паркетнику положены 19- или 20-дюймовые диски.

Кроссовер получил двухэтажную головную оптику, стеклянную крышу, полускрытые ручки дверей и монофонарь. Расположенные сверху секции дневных ходовых огней объединены между собой светящейся полоской. В нижней части переднего бампера имеются активные заслонки. В дорогих комплектациях есть автопилот со 192-строчным лидаром над лобовым стеклом. Этот комплекс – совместная разработка тайваньской компании Coretronic, VW и китайской фирмы Horizon Robotics.

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В салоне – лаконичная передняя панель с интегрированным приборным экраном на 10,25 дюйма и «прилепленным» планшетом мультимедиа-системы диагональю 15,6 дюйма. Разумеется, предусмотрен ассистент на базе искусственного интеллекта. ID.Aura T6 также достались двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники.

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В арсенале топового паркетника еще заявлены: проекционный дисплей с дополненной реальностью, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений (пассажирское вдобавок имеет подставку для ног, плюс в его спинку встроен столик), обогрев заднего дивана, аудиосистема с 18 динамиками. За доплату можно заказать магнитное крепление для спинки водительского сиденья – к креслу, например, можно «прицепить» планшет. А вот таких популярных в Китае фишек, как собственный дисплей мультимедиа для переднего пассажира, встроенный в тоннель холодильник или потолочный экран для задних седоков, нет даже среди опций.

Кроссовер Volkswagen ID.Aura T6 предложен с единственным 231-сильным электромотором на задней оси. Базовый паркетник получил батарею емкостью 59,9 кВт*ч, с ней автомобиль проедет 540 км по циклу CLTC. В остальных трех комплектациях аккумулятор на 77,5 кВт*ч, запас хода – 660 км.

Volkswagen ID.Aura T6 предварительно оценили в 135 900 – 169 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн – 2,17 млн рублей по актуальному курсу.