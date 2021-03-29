Впервые модель Megane появилась в гамме французского бренда в 1995 году. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение, которое было представлено в 2015-м, а в прошлом году получило рестайлинг. И теперь на очереди совершенно новый автомобиль, который будет электрическим и станет серийной версией концепта Megane eVision, продемонстрированного в октябре прошлого года. Как видно на шпионских фотографиях, хэтчбек получит практически такой же кузов, различия же будут заключаться в деталях. Наверняка новинка получит более простые фары, при этом могут остаться характерные вертикальные светодиодные полоски вдоль передней части. Немного изменится форма переднего бампера, также Megane наверняка получит новый логотип бренда, который был официально утверждён пару недель назад. Ранее он был продемонстрирован на концепте Renault 5.

Серийный автомобиль получит обычные боковые зеркала (на концепте установлены камеры), а вот передние дверные ручки, судя по шпионским фотографиям, останутся футуристичными (то есть выдвижными). Задние ручки замаскированы в стойках С (те, что за задними дверьми). Графика фонарей также станет проще, они могут получить горизонтальную полоску в верхней части. Кроме того, серийную модель от концепта отличает наличие заднего дворника.

Хэтчбек будет построен на модульной платформе CMF-EV, которая нам уже известна по кроссоверу Nissan Ariya. Megane получит один электромотор мощностью в 217 л.с. и с 300 Нм крутящего момента, привод передний. В отличие от нынешнего Мегана с полузависимой задней подвеской, у нового электромобиля – независимая «многорычажка». Габариты серийного хэтчбека будут близки к концепту, длина которого составляет 4210 мм, колёсная база – 2700 мм.

Концепт Renault Megane eVision 1 / 2 Концепт Renault Megane eVision 2 / 2

Премьера нового Megane EV состоится в течение этого года, и он не станет прямым наследником модели четвёртого поколения, какое-то время они будут продаваться параллельно. Кстати, последний не может похвастаться большими успехами, ведь за первые восемь месяцев прошлого года в Европе было продано 46 652 автомобиля, при этом показатель Volkswagen Golf составляет 174 562 шт., Ford Focus – 112 511 шт.

Рестайлинговый Renault Megane четвёртого поколения 1 / 3 Рестайлинговый Renault Megane четвёртого поколения 2 / 3 Рестайлинговый Renault Megane четвёртого поколения 3 / 3

Сегодня в России Renault Megane официально не представлен, а модельный ряд французской марки практически полностью состоит из автомобилей более компактного класса В (как легковых, так и кроссоверов). Флагманской моделью является кросс-купе Arkana, начальная стоимость которой составляет 1 225 000 рублей (1.6 МТ, 114 л.с., передний привод). Вариант с полным приводом и более богатой комплектацией обойдётся на 160 тысяч дороже. Самая же дорогая Аркана со 150-сильным турбомотором 1.3, вариатором и полным приводом в комплектации Pulse оценивается в 1 728 000 руб.

Ранее в этом месяце мы провели тест-драйв нового Renault Duster.