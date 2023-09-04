Concept CLA Class обрисовал новые самые дешёвые Мерседесы

Компания Mercedes-Benz представила сегодня на выставке IAA Mobility в Мюнхене прототип электрической четырехдверки под именем Concept CLA Class. Официально объявлено, что этот шоу-кар является предвестником нового семейства моделей, которые будут открывать гамму премиум-бренда. Да, в скором времени именно CLA станет самым дешевым легковым Мерседесом, ведь A-Class и B-Class, согласно свежей модельной стратегии марки, наследников не получат.
Разумеется, основная ставка сделана на «зелень», хотя некоторые немецкие профильные СМИ полагают, что версии с ДВС в новой линейке Entry Luxury все-таки будут. Как бы то ни было, Concept CLA Class перевоплотится в серийный электроседан в следующем году, а затем на рынок выйдут универсал (видимо, CLA Shooting Brake следующей генерации) и два кроссовера (скорее всего, преемники EQA и EQB).
В основу «бюджетных» Мерседесов ляжет новая модульная платформа MMA (Mercedes Modular Architecture) с 800-вольтовой электросистемой, «зеленые» модели будут иметь задний или полный привод (один или два электромотора соответственно). Силовая установка – нового поколения, «вдохновленная» другим концептом – Mercedes-Benz EQXX, дебютировавшим в январе: в едином корпусе разместят электродвигатель, инверторы, двухскоростную коробку и электронику. Заявлено, что начальные версии серийных электрокаров предложат с литий-железно-фосфатными батареями, а топовые исполнения получат кремниевые аккумуляторы. Обещанная максимальная дальнобойность – примерно 750 км по циклу WLTP.
Ну а теперь непосредственно про Concept CLA Class. Перед нами – купеобразный заднеприводный седан с 238-сильным движком. Длина шоу-кара составляет около 4,74 метра против примерно 4,7 метра у нынешнего четырехдверного Mercedes CLA. Концепт отличился необычной внешностью. Так, роль головной оптики выполняют диодные полукольца с трехлучевыми звездами посередине, светящиеся же трехмерные звездочки разбросаны по всей поверхности заглушки, имитирующей радиаторную решетку. Передок и корму опоясывают «световые» полоски: они проходят через крылья и заплывают на двери (в выключенном состоянии похожи на хромированный декор). У прототипа стеклянная крыша и он «стоит» на 21-дюймовых колесах. Кстати, фотошпионы уже ловили замаскированный тестовый седан, так вот у того были более привычные фары.
Интерьер оформили в стиле упомянутого EQXX: электроседан Concept CLA Class тоже получил растянутое на всю ширину передней панели табло. Круглые боковые «дефлекторы» – это сенсорные экраны, с помощью которых можно настраивать температуру; сами же воздуховоды расположены под тем самым единым табло. В районе ног, по центру, есть небольшая «витрина» с высокопроизводительным чипом с водяным охлаждением от Nvidia: это «сердце» новой операционной системы MB.OS. Ну и конечно, в отделке салона использованы экологичные материалы, хотя от кожи наппа Мерседес отказываться не спешит.
На конвейер Mercedes-Benz CLA нового поколения с дизайном концепта встанет под конец 2024-го. Немецкие медиа считают, что свежая четырехдверка обойдется минимум в 50 000 евро, тогда как нынешний CLA в Германии сегодня стоит от 42 000 евро. Ну и для сравнения, цены пока еще самых дешевых Мерседесов: хэтч A-Class на родине бренда стоит от 36 700 евро, седан А-класса – от 37 700 евро.
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