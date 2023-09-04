Concept CLA Class обрисовал новые самые дешёвые Мерседесы

Компания Mercedes-Benz представила сегодня на выставке IAA Mobility в Мюнхене прототип электрической четырехдверки под именем Concept CLA Class. Официально объявлено, что этот шоу-кар является предвестником нового семейства моделей, которые будут открывать гамму премиум-бренда. Да, в скором времени именно CLA станет самым дешевым легковым Мерседесом, ведь A-Class и B-Class, согласно свежей модельной стратегии марки, наследников не получат.

Седан Mercedes Concept CLA Class на фоне других будущих моделей нового семейства

Разумеется, основная ставка сделана на «зелень», хотя некоторые немецкие профильные СМИ полагают, что версии с ДВС в новой линейке Entry Luxury все-таки будут. Как бы то ни было, Concept CLA Class перевоплотится в серийный электроседан в следующем году, а затем на рынок выйдут универсал (видимо, CLA Shooting Brake следующей генерации) и два кроссовера (скорее всего, преемники EQA и EQB).



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В основу «бюджетных» Мерседесов ляжет новая модульная платформа MMA (Mercedes Modular Architecture) с 800-вольтовой электросистемой, «зеленые» модели будут иметь задний или полный привод (один или два электромотора соответственно). Силовая установка – нового поколения, «вдохновленная» другим концептом – Mercedes-Benz EQXX, дебютировавшим в январе: в едином корпусе разместят электродвигатель, инверторы, двухскоростную коробку и электронику. Заявлено, что начальные версии серийных электрокаров предложат с литий-железно-фосфатными батареями, а топовые исполнения получат кремниевые аккумуляторы. Обещанная максимальная дальнобойность – примерно 750 км по циклу WLTP.



Ну а теперь непосредственно про Concept CLA Class. Перед нами – купеобразный заднеприводный седан с 238-сильным движком. Длина шоу-кара составляет около 4,74 метра против примерно 4,7 метра у нынешнего четырехдверного Mercedes CLA. Концепт отличился необычной внешностью. Так, роль головной оптики выполняют диодные полукольца с трехлучевыми звездами посередине, светящиеся же трехмерные звездочки разбросаны по всей поверхности заглушки, имитирующей радиаторную решетку. Передок и корму опоясывают «световые» полоски: они проходят через крылья и заплывают на двери (в выключенном состоянии похожи на хромированный декор). У прототипа стеклянная крыша и он «стоит» на 21-дюймовых колесах. Кстати, фотошпионы уже ловили замаскированный тестовый седан, так вот у того были более привычные фары.



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Интерьер оформили в стиле упомянутого EQXX: электроседан Concept CLA Class тоже получил растянутое на всю ширину передней панели табло. Круглые боковые «дефлекторы» – это сенсорные экраны, с помощью которых можно настраивать температуру; сами же воздуховоды расположены под тем самым единым табло. В районе ног, по центру, есть небольшая «витрина» с высокопроизводительным чипом с водяным охлаждением от Nvidia: это «сердце» новой операционной системы MB.OS. Ну и конечно, в отделке салона использованы экологичные материалы, хотя от кожи наппа Мерседес отказываться не спешит.



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На конвейер Mercedes-Benz CLA нового поколения с дизайном концепта встанет под конец 2024-го. Немецкие медиа считают, что свежая четырехдверка обойдется минимум в 50 000 евро, тогда как нынешний CLA в Германии сегодня стоит от 42 000 евро. Ну и для сравнения, цены пока еще самых дешевых Мерседесов: хэтч A-Class на родине бренда стоит от 36 700 евро, седан А-класса – от 37 700 евро.

