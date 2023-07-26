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Седан Mercedes-Benz CLA и кроссовер GLA нового поколения проехались на камеру

26.07.2023 31 0 0

Замаскированный прототип следующей четырёхдверки и тестовый мул нового SUV проходят дорожные испытания в южной части Европы.

Седан и универсал Mercedes-Benz CLA недавно пережили рестайлинг: компания представила посвежевшие четырёх- и пятидверку в январе текущего года. В ходе обновления они получили фирменную решётку радиатора прежней формы с рисунком в виде маленьких трёхлучевых звёзд, иной передний бампер с видоизменёнными воздухозаборниками, светодиодную оптику с другой линией дневных ходовых огней. Профиль немцы освежили за счёт новых оригинальных колёсных дисков, а корму – за счёт другого рисунка задних фонарей.

На фото: прототип седана Mercedes-Benz CLA нового поколения

Сейчас Mercedes-Benz занимается созданием CLA третьего поколения. Разработка на сегодняшний день находится на этапе тестов на дорогах общего пользования: это подтверждают фотографии замаскированного прототипа седана, который проехался на камеру в ходе испытаний в южной части Европы. Снимками с нами поделилось испанское издание Motor.es.

О внешности будущей новинки информации пока нет: прототип весьма тщательно замаскирован с помощью и камуфляжной плёнки, и отвлекающих внимание накладок. Однако один важный элемент фотографу подсмотреть всё-таки удалось: речь идёт о трубе выхлопной системы, которая расположена рядом с интегрированным фаркопом. Как предположили в издании, это свидетельствует о том, что у модели будет версия с двигателем внутреннего сгорания (вероятно, в составе гибридной установки), хотя раньше предполагалось, что у CLA третьего поколения будет только полностью электрическая техника.

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Отметим, у актуальной версии есть подзаряжаемый гибрид – CLA 250 e. Совокупная отдача его силовой установки равна 218 л.с. (450 Нм). В её основе находится бензиновый турбомотор объёмом 1,3 литра, выдающий 163 л.с. и 270 Нм, он работает в тандеме со 109-сильным электродвигателем, максимальный крутящий момент которого равен 300 Нм. Запас хода при движении только на электротяге у такой версии составляет 82 км.

На фото: тестовый мул кроссовера Mercedes-Benz GLA нового поколения

Ещё немецкий производитель занимается разработкой Mercedes-Benz GLA следующего поколения. Пока что на дорогах общего пользования компания обкатывает только тестовый мул, который визуально не отличить от нынешней версии кроссовера. Этими снимками с нами также поделились коллеги из Motor.es.

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Фотограф обратил внимание на некий дополнительный элемент возле передней оси тестового мула GLA третьей генерации. Отмечается, что это литий-ионный аккумулятор, который войдёт в состав гибридной HEV-установки, разработанной совместно с китайским холдингом Geely. При этом, по данным издания, актуальная PHEV-версия (система аналогична той, которой оснастили CLA 250 e) из гаммы следующего GLA исчезнет (также как и дизели).

Ожидается, что Mercedes-Benz CLA третьей генерации будет представлен уже в следующем году, тогда как дебюта компактного кроссовера GLA нового поколения придётся ждать до первой половины 2025 года. Кстати, актуальные паркетники GLA и GLB, пережившие обновление, были представлены совсем недавно, в марте этого года.

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